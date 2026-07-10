Ministerul Energiei anunță plăți de peste 138 de milioane de euro prin PNRR. Alte 270 de milioane sunt disponibile

Ministerul Energiei anunță accelerarea plăților către beneficiarii proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). De la începutul anului au fost achitate peste 138 de milioane de euro, iar alte zeci de cereri de transfer sunt în curs de procesare. Totodată, instituția precizează că mai sunt disponibile aproape 270 de milioane de euro pentru noi solicitări de plată.

Ritmul implementării proiectelor finanțate prin PNRR continuă să crească în sectorul energetic, potrivit celor mai recente date prezentate de Ministerul Energiei. Instituția arată că, numai în perioada 6-10 iulie, au fost autorizate și plătite șase cereri de transfer, în valoare totală de peste 8,44 milioane de euro.

Per total, de la începutul anului 2026 și până în prezent, valoarea plăților efectuate către beneficiarii proiectelor finanțate prin PNRR a depășit 138 de milioane de euro.

Ministerul Energiei precizează că, în prezent, sunt analizate 75 de cereri de transfer, a căror valoare cumulată se ridică la aproximativ 126,28 milioane de euro.

Dintre acestea, 33 de dosare, în valoare de 76,75 milioane de euro, sunt aferente proiectelor din 2025. Cele mai multe dintre ele, respectiv 17 cereri, aparțin trimestrului al treilea și însumează aproximativ 32,83 milioane de euro.

În ceea ce privește proiectele aferente anului 2026, instituția procesează 42 de cereri de transfer, cu o valoare totală de aproape 49,53 milioane de euro. Dintre acestea, șapte dosare sunt aferente primului trimestru, 32 vizează trimestrul al doilea, iar alte trei sunt încadrate în trimestrul al treilea.

Ministerul mai arată că, de la lansarea programului și până în prezent, valoarea totală a plăților efectuate către beneficiarii proiectelor finanțate prin PNRR se ridică la aproximativ 351 de milioane de euro.

În același timp, valoarea contractelor de finanțare încetate sau reziliate a ajuns la aproximativ 67 de milioane de euro.

Potrivit Ministerului Energiei, beneficiarii mai pot solicita plăți în valoare de aproximativ 269,83 milioane de euro.

Instituția precizează însă că această sumă poate suferi modificări în funcție de evoluția implementării proiectelor, de eventualele încetări ale unor contracte de finanțare și de negocierile aflate în desfășurare între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Comisia Europeană privind actualizarea PNRR.

Reprezentanții ministerului susțin că au fost adoptate mai multe măsuri pentru a grăbi implementarea investițiilor și procesarea cererilor de plată.

Printre acestea se numără prelungirea termenelor de implementare, astfel încât beneficiarii să poată utiliza întreaga perioadă de eligibilitate prevăzută de regulamentul european privind Mecanismul de Redresare și Reziliență.

De asemenea, având în vedere că aproximativ 80% dintre cererile aflate în analiză sunt cereri finale, autoritățile au decis să acorde prioritate vizitelor de monitorizare și să simplifice procesul de autorizare.

Astfel, cererile finale vor putea fi aprobate pe baza notificării de punere sub tensiune, moment în care investițiile finanțate prin PNRR sunt considerate finalizate.

Oficialii Ministerului Energiei susțin că obiectivul principal rămâne accelerarea plăților și sprijinirea beneficiarilor pentru finalizarea investițiilor.

„La nivel instituţional, sunt asumate ţinte clare, cu accent pe deblocarea şi eficientizarea fluxurilor de plată, astfel încât fondurile disponibile să fie valorificate în termen şi cu impact real asupra proiectelor aflate în implementare”, se arată în comunicatul instituției.

Totodată, reprezentanții ministerului subliniază că eforturile sunt concentrate asupra proiectelor care nu au fost încă finalizate.