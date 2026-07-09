Ministerul Finanțelor a împrumutat 934 de milioane de lei de la bănci. Cererea investitorilor a depășit valoarea emisiunii de obligațiuni

Ministerul Finanțelor a atras, joi, 934 de milioane de lei de la băncile comerciale printr-o emisiune de obligațiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduală de 24 de luni. Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), randamentul mediu acceptat pentru această emisiune a fost de 6,25% pe an.

Valoarea nominală a emisiunii a fost stabilită la 800 de milioane de lei, însă interesul investitorilor a fost mai ridicat, băncile depunând subscrieri în valoare totală de 1,189 miliarde de lei. În urma licitației, Ministerul Finanțelor a împrumutat 934 de milioane de lei.

Procesul de finanțare continuă și vineri, când este programată o licitație suplimentară de oferte necompetitive. Prin aceasta, statul urmărește să atragă încă 140,2 milioane de lei, la același randament stabilit în cadrul licitației de joi pentru obligațiunile de stat.

Pentru întreaga lună iulie 2026, Ministerul Finanțelor și-a propus să atragă de la băncile comerciale împrumuturi în valoare de 8,5 miliarde de lei. La această sumă se poate adăuga încă 15% din valoarea nominală adjudecată în cadrul licitațiilor de referință, prin sesiunile suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.

Comparativ cu luna iunie 2026, programul de finanțare din iulie este mai mare cu 900 de milioane de lei. În iunie, valoarea programată a împrumuturilor a fost de 7,6 miliarde de lei.

Potrivit prospectelor de emisiune pentru certificatele de trezorerie cu discont și obligațiunile de stat de tip benchmark, fondurile atrase în luna iulie vor fi utilizate pentru refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice, precum și pentru finanțarea deficitului bugetului de stat.

Anterior, Florin Cîțu a spus că Ministerul Finanțelor ar putea lua măsuri în anticiparea unei eventuale retrogradări a ratingului de țară. Într-o postare publicată pe Facebook, acesta susține că anumite evoluții din strategia de finanțare a instituției ar putea indica o schimbare de abordare.

Potrivit fostului ministru, în perioadele caracterizate de stabilitate economică, Ministerul Finanțelor solicita, prin prospectele licitațiilor de titluri de stat, împrumuturi cuprinse între 400 și 500 de milioane de lei pentru fiecare ședință. El susține însă că, în ultima perioadă, instituția a început să solicite încă de la debutul licitațiilor sume de două sau chiar de trei ori mai mari.

Cîțu mai arată că programul de finanțare al Ministerului Finanțelor pentru luna iulie prevede atragerea a 8,5 miliarde de lei de pe piața internă, cu aproape un miliard de lei mai mult decât nivelul programat în luna iunie.

În opinia sa, această majorare ar putea fi explicată prin faptul că Ministerul Finanțelor ar fi primit semnale nefavorabile în cadrul discuțiilor cu agențiile de rating. Fostul premier consideră că, în aceste condiții, instituția încearcă să atragă cât mai multe fonduri înainte ca împrumuturile statului să devină mai costisitoare sau chiar dificil de obținut.