Ministerul Dezvoltării prelungește termenul pentru mii de proiecte finanțate prin PNRR. Cseke Attila: Nu vom avea posibilitatea de a prelungi din nou termenul

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a anunțat prelungirea termenului-limită pentru implementarea și finalizarea decontării investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Decizia a fost luată prin ordin de ministru și vizează proiectele finanțate de minister.

Noul termen pentru implementarea și finalizarea decontării investițiilor este 30 august 2026, în loc de 31 iulie 2026, a anunțat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Potrivit ministrului, în prezent, gradul de absorbție al fondurilor aferente proiectelor coordonate de Ministerul Dezvoltării este de 86%. Măsura adoptată are ca obiectiv creșterea acestui procent și apropierea absorbției de 100% din fondurile disponibile prin PNRR pentru proiectele derulate de minister.

Totodată, Cseke Attila a lansat un nou apel către toți beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri europene prin componentele PNRR coordonate de Ministerul Dezvoltării, inclusiv către cei care au contractat împrumuturi de la Trezorerie. Ministrul le solicită să accelereze ritmul de execuție a investițiilor și să depună de urgență facturile necesare pentru decontare.

Potrivit acestuia, implementarea acestor proiecte contribuie la creșterea bunăstării cetățenilor și la dezvoltarea comunităților locale, motiv pentru care este necesară o mobilizare rapidă pentru finalizarea investițiilor și utilizarea integrală a fondurilor europene disponibile prin PNRR.

„Apelez din nou la toți beneficiarii proiectelor cu finanțare din fonduri europene prin componentele PNRR coordonate de Ministerul Dezvoltării, inclusiv la cei care au contractat împrumuturi de la trezorerie, să accelereze ritmul de execuție a investițiilor și să depună urgent facturile pentru a fi decontate. Aceste proiecte înseamnă bunăstare pentru cetățeni și dezvoltare pentru comunitățile locale”, a declarat Cseke Attila.

Inițial stabilit pentru 30 iunie 2026, acesta a fost extins până la 31 iulie, iar prin noile ordine semnate de ministrul Dezvoltării și publicate în Monitorul Oficial al României, noua dată-limită devine 30 august 2026.

Prelungirea termenului vizează peste 5.300 de contracte finanțate de Ministerul Dezvoltării prin componentele C5, C10 și C15 ale Planului Național de Redresare și Reziliență. Investițiile acoperă construirea de creșe moderne și eficiente din punct de vedere energetic, renovarea energetică și consolidarea seismică a blocurilor de locuințe, spitalelor, școlilor și altor clădiri publice, precum și dezvoltarea infrastructurii verzi și sustenabile în localitățile din România.

Ministrul Dezvoltării a avertizat că această nouă prelungire este ultima posibilă și că termenul nu va mai putea fi extins. El a precizat că, potrivit prevederilor legale, ministerul va fi obligat să recupereze de la beneficiari sumele investite în proiectele care nu vor fi finalizate la timp. Din acest motiv, ministrul le-a cerut beneficiarilor să valorifice perioada suplimentară acordată pentru a finaliza investițiile și pentru a atrage integral fondurile europene disponibile.

„Nu vom avea posibilitatea de a prelungi din nou termenul, iar, conform legii, Ministerul Dezvoltării va trebui să recupereze de la beneficiari banii investiți în proiecte nefinalizate. Astfel, trebuie să profităm de acest termen prelungit și să atragem toate fondurile disponibile”, a conchis Cseke Attila.

Postarea realizată pe Facebook de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației poate fi vizualizată aici.