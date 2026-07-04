Investiție de 9 milioane de euro într-o stațiune celebră din România. Borsec încearcă să își recapete renumele de „Regina Apelor Minerale”

Ascunsă între Munții Giurgeului, Bistriței și Călimani, la o altitudine de aproximativ 900 de metri, stațiunea Borsec continuă să fie una dintre cele mai apreciate destinații balneoclimaterice din România. Cunoscută drept „Regina Apelor Minerale”, titulatură atribuită de împăratul Franz Joseph al Austriei, stațiunea îmbină peisajele montane spectaculoase, aerul extrem de curat și izvoarele minerale recunoscute pentru proprietățile lor terapeutice.

Borsec atrage turiști în orice anotimp. În sezonul cald, vizitatorii pot explora trasee montane accesibile, păduri de conifere și numeroase obiective naturale, în timp ce iarna stațiunea oferă posibilități de practicare a sporturilor de iarnă și peisaje spectaculoase.

Printre cele mai populare atracții turistice din Borsec se numără Poiana Zânelor, Băile Tradiționale, Aleea Terapeutică, Peștera de Gheață, Grota Urșilor și Rezervația Naturală Scaunul Rotund. Turiștii pot vizita, de asemenea, Cetatea Bufnițelor, unde se păstrează vestigii din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, sau pot face plimbări către celebrele izvoare minerale ale stațiunii.

Pentru iubitorii de adrenalină, Borsec pune la dispoziție o pistă de bob de vară cu o lungime de aproape 1,5 kilometri, amplasată într-un cadru natural spectaculos. În sezonul rece, Complexul de Schi „Speranța” oferă trei pârtii adaptate atât începătorilor, cât și schiorilor experimentați.

Deschis la finalul anului 2022, complexul Fontana Spa & Balneo reprezintă una dintre cele mai moderne baze de tratament și relaxare din România. Amplasat în centrul stațiunii, centrul se întinde pe o suprafață de peste 3.000 de metri pătrați și oferă facilități moderne atât pentru relaxare, cât și pentru recuperare medicală.

Complexul dispune de piscine cu apă dulce și apă minerală, jacuzzi, saune tematice, camere saline, zone de relaxare și spații special amenajate pentru tratamente balneare. Deși nu oferă servicii de cazare, Fontana completează oferta turistică a stațiunii Borsec.

Spre deosebire de multe alte centre similare, Fontana Spa & Balneo este o investiție publică aflată în administrarea Primăriei și a Consiliului Local Borsec. Valoarea totală a proiectului se ridică la aproximativ 9 milioane de euro, ceea ce îl transformă într-una dintre cele mai importante investiții realizate în ultimii ani într-o stațiune balneară din România.

Construcția centrului a început în anul 2011, cea mai mare parte a finanțării inițiale fiind asigurată de Ministerul Dezvoltării Regionale, care a alocat 13,5 milioane de lei. Lucrările au fost însă întrerupte după aproximativ un an și jumătate, după suspendarea finanțării de la bugetul de stat.

Pentru a finaliza investiția, autoritățile locale au contractat, în 2016, un credit bancar în valoare de 13 milioane de lei. La această sumă s-au adăugat fonduri acordate de Ministerul Turismului, Consiliul Județean Harghita și contribuții din bugetul local.

Complexul și-a deschis oficial porțile în decembrie 2022 și are o suprafață de aproximativ 2.900 de metri pătrați. Capacitatea de primire este de aproximativ 1.000 de persoane pe zi în sezonul estival și de circa 700 de persoane pe zi în sezonul rece.

Primarul orașului Borsec, Mik József, consideră că această investiție reprezintă principalul motor al relansării turismului balnear din stațiune. Centrul completează infrastructura turistică existentă, care include pârtia de schi „Speranța”, pista de bob de vară și numeroasele trasee turistice din zonă.

Zona de spa a complexului include piscine interioare și exterioare, saună finlandeză, saună cu infraroșu, baie de aburi, sală de fitness și cameră salină.

În zona dedicată tratamentelor balneare funcționează zece cabinete specializate, unde sunt disponibile terapii cu nămol, hidroterapie, duș subacval, kinetoterapie, hidrokinetoterapie, băi tangentor, oxigenoterapie și proceduri pe bază de apă minerală.

Pentru accesul la piscine, tarifele sunt următoarele:

adulți: 75 de lei pentru trei ore, 120 de lei pentru șase ore și 150 de lei pentru acces nelimitat;

copii: 35 de lei pentru trei ore, 60 de lei pentru șase ore și 75 de lei pentru acces nelimitat;

seniori: 55 de lei pentru trei ore și 85 de lei pentru șase ore.

În ceea ce privește tratamentele și serviciile spa, prețurile variază în funcție de tipul procedurii:

masaje: între 100 și 250 de lei;

tratamente faciale: între 120 și 250 de lei;

tratamente corporale: între 110 și 210 lei;

băi terapeutice și terapii complementare: începând de la 110 lei;

ritualuri spa complete: între 190 și 330 de lei pentru o persoană, în timp ce pachetele pentru cupluri pot ajunge până la 610 lei.

Fontana Spa & Balneo oferă o gamă variată de terapii balneare și proceduri de recuperare. Printre cele mai solicitate se numără băile cu apă minerală și bioxid de carbon, hidroterapia și hidromasajul, electroterapia și kinetoterapia, împachetările cu parafină, terapia în camera salină, masajele terapeutice și de relaxare, tratamentele faciale și corporale, precum și ritualurile spa inspirate din flora montană.

Aceste proceduri sunt recomandate atât pentru relaxare și prevenție, cât și pentru recuperarea unor afecțiuni cardiovasculare, reumatice, neurologice, locomotorii, dermatologice sau digestive, toate fiind realizate sub supraveghere de specialitate.

Principala bogăție a stațiunii rămân izvoarele sale minerale. Printre cele mai cunoscute se numără izvoarele Boldizsár, László, Lázár, Kossuth, Petőfi și Pierre Curie, fiecare având o compoziție minerală valoroasă.

Apa minerală este utilizată atât pentru cure interne, recomandate în afecțiuni digestive, metabolice și renale, cât și pentru tratamente balneare care contribuie la îmbunătățirea circulației și la recuperarea organismului.

Indiferent de perioada aleasă pentru vacanță, Borsec oferă o combinație de natură, relaxare și activități în aer liber. În timpul verii, turiștii pot explora traseele montane și rezervațiile naturale, iar iarna se pot bucura de schi și de peisajele montane acoperite de zăpadă.