Franța se împrumută la cele mai mari costuri din 2008. Dobânzile la datoria publică au urcat puternic

Franța se confruntă cu o creștere puternică a costurilor la care se împrumută de pe piețele financiare. Randamentul obligațiunilor de stat pe zece ani a ajuns marți, 18 august, la cel mai ridicat nivel de după criza financiară mondială din 2008.

Presiunea asupra datoriei publice franceze s-a intensificat pe fondul războiului din Orientul Mijlociu și al perspectivelor tot mai reduse privind o soluționare rapidă a conflictului.

Randamentul obligațiunilor franceze de referință cu maturitatea la zece ani a urcat marți dimineață până la 4,10%. Este cel mai ridicat nivel înregistrat din noiembrie 2008, când, în plină criză financiară mondială, acesta ajunsese la 4,20%.

Creșterea randamentelor înseamnă, în practică, un cost mai mare de finanțare pentru stat atunci când acesta se împrumută de pe piețele financiare.

Situația readuce astfel în atenție problema datoriei publice a Franței, care se situa în iulie la aproximativ 117% din Produsul Intern Brut, transmite Boursorama.

Presiunea apare într-un moment complicat și pentru finanțele publice franceze. Ministrul Economiei, Roland Lescure, a recunoscut că pregătirea bugetului pentru 2027 este dificilă, în condițiile în care Franța se apropie de perioada electorală.

Franța nu este însă singura economie afectată. În ultimele zile s-a produs o creștere generalizată a randamentelor obligațiunilor emise de unele dintre marile economii ale lumii.

Unul dintre factorii care alimentează această evoluție este menținerea petrolului la prețuri ridicate din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

În același timp, perspectiva unui acord între Statele Unite și Iran și a deblocării Strâmtorii Ormuz pare tot mai îndepărtată. Zona reprezintă un punct strategic pentru transporturile mondiale de hidrocarburi, iar problemele privind circulația prin strâmtoare mențin presiunea asupra pieței energetice.

Donald Trump a anunțat luni că nu va prelungi armistițiul de 60 de zile dintre Washington și Teheran, prevăzut într-un memorandum de înțelegere încheiat în luna iunie. Iranul a calificat armistițiul drept inoportun.

Evoluția conflictului menține astfel incertitudinea privind prețurile energiei și, implicit, inflația.

Analistul Consorsbank Jochen Stanzl a explicat că piețele continuă să fie dominate de temerile privind inflația. Atunci când investitorii anticipează o inflație mai ridicată, aceștia solicită randamente mai mari pentru a compensa pierderea valorii reale a banilor pe durata împrumutului.

Presiunea este vizibilă și în Germania. Randamentul obligațiunilor germane pe zece ani, considerate un reper important pentru piața datoriilor suverane din zona euro, a urcat până la 3,26%.

Este cel mai ridicat nivel înregistrat din 2011.

Creșterea simultană a randamentelor germane și franceze arată că evoluția nu este limitată la problemele bugetare ale Franței, ci face parte dintr-o mișcare mai amplă a piețelor obligațiunilor.

Situația Franței este însă mai sensibilă din cauza nivelului ridicat al datoriei publice și a dificultăților privind construcția bugetară.

Presiunea este și mai evidentă în cazul împrumuturilor pe termen foarte lung.

Randamentul obligațiunilor franceze cu maturitatea la 30 de ani a ajuns la 4,90%, cel mai ridicat nivel înregistrat tot din 2008.

Evoluția obligațiunilor pe termen lung este importantă deoarece reflectă inclusiv percepția investitorilor asupra capacității statelor de a-și menține finanțele publice sustenabile pentru perioade îndelungate.

În cazul Franței, combinația dintre o datorie publică de aproximativ 117% din PIB, costurile tot mai mari de finanțare și incertitudinile privind bugetul pentru anul viitor pune o presiune suplimentară asupra finanțelor statului.