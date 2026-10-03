Românii care rămân fără curent până la 8 ore. Întreruperi programate începând de luni în București, Ilfov și Giurgiu

O nouă serie de întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică va afecta, începând de luni, mai multe cartiere și localități din București, Ilfov și Giurgiu. Lucrările anunțate pentru perioada 5–9 octombrie presupun oprirea temporară a curentului, în cele mai multe cazuri pentru câteva ore. Rețele Electrice precizează că intervențiile sunt necesare pentru lucrări de mentenanță, reparații și modernizare a infrastructurii.

În Capitală, programul începe luni, 5 octombrie, cu intervenții în două sectoare. În Sectorul 1 va fi afectat Drumul Plaiul Câmpinei, între orele 09:00 și 17:00.

În Sectorul 2, tot între 09:00 și 17:00, sunt vizate Calea Moșilor nr. 253 și perimetrul străzilor Făinări, Luncșoara, Ștefan cel Mare și Calea Moșilor.

Marți, 6 octombrie, lucrările se extind. În Sectorul 2, curentul va fi oprit între 09:00 și 17:00 pe Șoseaua Electronicii nr. 31, Strada Ștefan Velicu, Strada Olimpiadei, Strada Lehliu, Strada Fraului, Strada Nicolae Culea, Strada Pantazi Florica, Strada Paharnicul Turturea între Strada Baicului și Strada Râșnov, precum și pe Strada Baicului între Strada Ștefan Velicu și Strada Paharnicul Turturea.

În Sectorul 6 sunt programate opriri în același interval pe Strada Peștera Dâmbovicioara, Strada Partizanilor, Veteranilor, Aleea Compozitorilor, Strada Obcina Mică și Bd. 1 Mai, în zona Hanul Drumețului.

Tot marți, dar între orele 10:00 și 18:00, intervențiile ajung în Sectorul 1, pe Strada Stoica Ludescu și în perimetrul delimitat de Calea Griviței, Strada Chiscani, Strada Turda, Strada Iani Buzoiani și Strada Caraiman.

Miercuri, 7 octombrie, alimentarea va fi întreruptă între 09:00 și 17:00 pe Strada Roșia Montană nr. 2A, în Sectorul 6. În același interval sunt programate lucrări și pe Aleea Teișani nr. 43, SKY LINE Residential, în Sectorul 1.

Joi, 8 octombrie, Strada Roșia Montană nr. 2A apare din nou în program, între 09:00 și 17:00. În Sectorul 1 vor fi afectate Strada Belizarie, străzile Marinarilor, George Valentin Bibescu, Neagoe Vodă și străzile adiacente, tot între 09:00 și 17:00.

Vineri, 9 octombrie, lucrările se mută pe Drumul Pădurea Neagră. Cartierul Blue și cartierul Rubin din Greenfield vor avea alimentarea întreruptă între 09:00 și 17:00.

În județul Ilfov, lista este mai extinsă. Luni, 5 octombrie, între 09:00 și 17:00, sunt programate întreruperi în Ghermănești, în zona Benzinăriei Eco Cris Ghermănești, pe Șoseaua Ghermănești, Piatra Craiului, Pelicanilor, Voroneț și străzile adiacente.

În Olteni vor fi afectate Strada Ciorogârla, Ciocârliei, Ciurari, Cireșica, Orhideelor, Ortansei, Migdalului și străzile adiacente, în același interval.

La Siliștea Snagovului, oprirea vizează Strada Pescari, Drumul Coadelor, Intrarea Primăverii, Coada Lacului, Parcului și străzile adiacente, între 09:00 și 17:00.

Programul este diferit în Ciofliceni. Pe străzile Dimitrie Cantemir, Bogdan Vodă, Voievod Menumorut, Voievod Glad, Alexandru Ioan Cuza și pe străzile adiacente, curentul va fi oprit între 11:00 și 19:00.

Tot între 11:00 și 19:00 este programată o intervenție la Ferma de Oi Vlăsia din Ghermănești.

Marți, 6 octombrie, în Tunari sunt vizate Calea București nr. 90, Intrarea București și Calea București 90, între 09:00 și 17:00.

În Bragadiru, oprirea va afecta Șoseaua Alexandriei, Izvor, Ciocârliei, Curcubeului și străzile adiacente, tot între 09:00 și 17:00.

În Moara Vlăsiei sunt incluse Strada Drumul Teilor, Grădinilor, Floricultorilor și străzile adiacente. La Periș, intervențiile ajung pe străzile Viilor, Mihai Eminescu, Prof. Ion Dorobanțu, Școlii și pe străzile adiacente. Pentru ambele localități, intervalul anunțat este 09:00–17:00.

Miercuri, 7 octombrie, lucrările continuă în Ciofliceni, pe străzile Basarab, Radu cel Mare, Șerban Cantacuzino, Decebal, Ciofliceni și străzile adiacente, între 09:00 și 17:00.

În Izvorani sunt vizate Vila Țiriac, Vila Iordache, Vila Lupescu, Vila MAI, Strada Mihai Eminescu și străzile adiacente, tot între 09:00 și 17:00.

Bragadiru apare din nou în program. De această dată, alimentarea va fi oprită între 09:00 și 15:00 pe Strada Dealului, Tunului, Ortacului, Torței, Văilor, Freamătului, Arieșului, Movilei, Gliei și străzile adiacente.

Joi, 8 octombrie, intervențiile ajung în Ordoreanu. Strada Argeșului și întreg satul Ordoreanu sunt programate pentru întreruperea alimentării între 09:00 și 17:00.

Și locuitorii mai multor localități din Giurgiu trebuie să se pregătească pentru întreruperi.

Luni, 5 octombrie, între 09:00 și 17:00, sunt vizate Drumul Onceștiului, sat nou și Strada Școlii din Stănești.

În Hotarele, în același interval, lucrările afectează străzile Bucovina, Panseluțelor, Mușcatei, Fagului, Garofiței, Crizantemelor, Narcisei, Molidului, Ghiocelului, Mușețelului și Margaretelor.

În Florești, Strada Barbă Rasă va rămâne fără curent între 09:00 și 17:00.

La Crevedia Mare, întreruperea este mai scurtă, între 10:00 și 15:00, și vizează Strada Braniștei, Magazin Profi Crevedia Mare, Strada Bisericii, Strada Islazului și zona sediului Poliției.

Marți, 6 octombrie, lucrările încep de la ora 08:00 în Gostinari. Strada Preot Vasilescu, Strada Bisericii și Strada Argeșului sunt programate pentru întreruperi până la ora 16:00.

Între 09:00 și 17:00 vor fi afectate mai multe zone din Hotarele: străzile Margaretelor, Bucovina, Mușețelului, Mușcatei, Fagului, Garofiței, Ghiocelului, Panseluțelor, Crizantemelor, Narcisei și Molidului.

În Stănești, oprirea vizează Strada Școlii, sat nou și Drumul Onceștiului, iar în Călugăreni sunt incluse DN5, Strada Crizantemei și Strada Macului. Intervalul este 09:00–17:00.

Miercuri, 7 octombrie, în Gostinari este programată Strada Maidanului, între 08:00 și 16:00.

În Stănești, între 09:00 și 17:00, apar în program Drumul Onceștiului, sat nou și întreaga localitate.

În Călugăreni, în același interval, sunt vizate Strada Sfântul Nicolae, Strada Pomilor și Strada Nucilor.

În Hotarele sunt programate lucrări pe străzile Molidului, Narcisei, Crizantemelor, Margaretelor, Mușețelului, Panseluțelor, Ghiocelului, Garofiței, Fagului, Mușcatei și Bucovina, între 09:00 și 17:00.

Joi, 8 octombrie, alimentarea va fi întreruptă în Gostinari, pe Strada Bisericii, Argeșului și Preot Vasilescu, între 08:00 și 16:00.

În Hotarele sunt programate pentru intervalul 09:00–17:00 străzile Garofiței, Fagului, Mușcatei, Molidului, Narcisei, Crizantemelor, Margaretelor, Mușețelului, Panseluțelor și Ghiocelului.

Ultima zi din programul anunțat este vineri, 9 octombrie. În Hotarele, lista cuprinde străzile Romaniței, Sânzienelor, Ghiocelului, Gălbenelelor, Petuniei, Parcului, Cazanului, Salviei, Violetelor, Mărgăritarului, Mușețelului, Rozmarinului, Inului, Fagului, Crăiței, Școlii, Narcisei, Nufărului, Freziei, Câmpului, Paltinului, Mușcatei, Secerișului, Molidului, Crizantemelor, Ficusului, Calea Lungii și Lăcrămioarei. Alimentarea este programată să fie întreruptă între 09:00 și 17:00.

În Florești, Strada Izlaz va fi afectată între 09:00 și 17:00, iar în Hobaia întreruperea vizează DC131, Lacul Mare, în același interval.

De ce sunt necesare întreruperile

Opririle anunțate sunt programate, nu sunt provocate de avarii neprevăzute. Intervențiile permit efectuarea în siguranță a lucrărilor de reparații, mentenanță și modernizare a rețelei electrice.

Persoanele care locuiesc sau lucrează în zonele incluse în program trebuie să țină cont că unele întreruperi pot dura până la opt ore. Programul lucrărilor poate fi însă modificat, motiv pentru care este recomandată verificarea informațiilor actualizate publicate de operator înaintea zilei în care este programată intervenția.