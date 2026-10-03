Ilie Bolojan reacționează după decizia S&P. Avertisment privind blocajul politic: „Eforturile de până acum vor fi irosite”

Premierul interimar Ilie Bolojan susține că măsurile luate în ultimul an și respectarea angajamentelor fiscale au contribuit la menținerea ratingului suveran al României de către Standard & Poor’s. Într-un mesaj publicat sâmbătă, acesta a prezentat bilanțul guvernării în privința deficitului, investițiilor și cheltuielilor statului, dar a avertizat că prelungirea crizei politice ar putea afecta încrederea finanțatorilor. S&P a confirmat ratingul României la „BBB-/A-3”, cu perspectivă negativă.

Ilie Bolojan afirmă că rezultatele obținute în plan bugetar au avut un rol important în evaluarea făcută României. Totodată, premierul interimar acuză PSD că a provocat actuala criză politică.

„Rezultatele consistente, respectarea angajamentelor și menținerea fermă a direcției au făcut posibilă menținerea ratingului de țară al României de către agenția Standard & Poor’s, în pofida crizei politice iresponsabil declanșate de PSD.”

Premierul interimar face referire și la nivelul investițiilor publice și la absorbția fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență.

„S&P remarcă faptul că, în plin blocaj, un guvern cu puteri limitate a reușit să mențină traiectoria și să susțină «un buget de investiții publice excepțional de ridicat, de 8,5% din PIB, cu rate de absorbție PNRR de peste 90% pentru granturi și 95% pentru împrumuturi». Dacă PSD nu bloca legea salarizării, procentul era chiar mai ridicat, cu 770 de milioane în plus.”

S&P arată în evaluarea publicată vineri că procesul de consolidare fiscală din 2026 a rămas pe traiectoria anticipată, în ciuda blocajului politic, și evidențiază rolul fondurilor europene și al investițiilor publice.

Bolojan prezintă și o serie de cifre privind execuția bugetară din acest an. Potrivit acestuia, deficitul a fost redus cu aproape 27 de miliarde de lei comparativ cu anul trecut, în timp ce investițiile au continuat să crească.

„Guvernul pe care îl conduc și-a făcut datoria față de țară cât de bine i-a stat în putință. Am redus deficitul cu aproape 27 de miliarde de lei față de anul trecut, fără să oprim investițiile, care au ajuns la 97 de miliarde de lei în primele opt luni, cu 25 de miliarde peste nivelul anului trecut. Cheltuielile de personal ale statului au scăzut cu aproape 9 miliarde de lei în ultimele 14 luni.”

Reducerea deficitului cu aproximativ 27 de miliarde de lei față de anul precedent fusese indicată și de ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, înaintea publicării raportului S&P.

În paralel cu reducerea unor cheltuieli, costurile generate de datoria publică au continuat să pună presiune pe buget. Bolojan afirmă că numai în primele opt luni ale anului au fost achitate dobânzi de 42 de miliarde de lei.

„Asta în timp ce factura dobânzilor pentru împrumuturile anilor trecuți a continuat să crească. În numai opt luni, statul a plătit 42 de miliarde de lei dobânzi, cu aproximativ 8,9 miliarde de lei mai mult decât anul trecut.”

Premierul interimar consideră că eforturile bugetare făcute până acum riscă să fie compromise dacă actualul blocaj politic se prelungește.

„Cu toate aceste eforturi resimțite de societate, pentru care le mulțumesc românilor, cu toate că rezultatele sunt bune, dacă blocajul va continua, va fi imposibil să mai convingem finanțatorii că suntem frecventabili. Implicit, direcția cea bună va fi deviată, iar eforturile de până acum vor fi irosite.”

Riscurile politice apar și în evaluarea Standard & Poor’s. Agenția avertizează că un proces prelungit de formare a Guvernului ar putea pune în pericol reducerea deficitului în 2027 și 2028. Perspectiva ratingului a rămas negativă tocmai în contextul riscurilor privind consolidarea fiscală, dezechilibrele externe și încrederea investitorilor.

Bolojan invocă în acest context și avertismentul S&P privind deciziile de politică publică adoptate în condiții de presiune politică.

„La fel de rău ar fi însă și ceea ce S&P numește «riscul unor compromisuri de politică publică suboptime, adoptate în ultimul moment».”

În opinia sa, următorul Executiv trebuie să continue politica de control al cheltuielilor și de reducere a dezechilibrelor bugetare.

„Viitorul guvern trebuie să continue linia, să mențină cumpătarea, să construiască exclusiv pe teren sănătos și să cheltuiască numai ce are. Pentru noi, obiectivul rămâne același: un guvern stabil cât mai curând, dar unul care să garanteze că România nu va devia de pe drumul bun.”

Standard & Poor’s a menținut România la nivelul „BBB-/A-3”, ultima zonă a categoriei recomandate investițiilor, iar perspectiva a rămas negativă. Agenția estimează pentru 2026 un deficit general guvernamental de aproximativ 6,25% din PIB, față de 7,9% în 2025 și 9,3% în 2024.