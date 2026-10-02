S&P decide ratingul României. Daniel Dăianu: „O retrogradare ne va îngreuna foarte mult accesul la finanțare”

România are nevoie de un guvern cu puteri depline care să poată gestiona actuala situație economică și fiscală, susține președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu. Înaintea deciziei S&P Global Ratings privind ratingul suveran, economistul a estimat că România nu va fi retrogradată în categoria „junk”, dar a avertizat că menținerea calificativului nu înseamnă că problemele au fost depășite.

Președintele Consiliului Fiscal a atras atenția asupra efectelor pe care le-ar avea coborârea ratingului României sub nivelul recomandat investițiilor. Într-un asemenea scenariu, presiunile asupra finanțării și refinanțării statului ar putea crește considerabil.

„O retrogradare oficială a României are o serie de consecințe care ne vor îngreuna foarte mult accesul la finanțare și re-finanțare și putem intra într-o vrie, într-o spirală, pe care n-o mai putem opri. Opinia mea este că măcar în ceasul acesta să se înțeleagă că situația este foarte gravă, chiar dacă nu vom fi retrogradați, că suntem într-o criză și avem nevoie de un guvern de criză, un guvern de urgență”, a declarat Daniel Dăianu.

Avertismentul vine în contextul prelungirii blocajului politic. Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a obținut votul de încredere al Parlamentului, primind 182 de voturi, în condițiile în care erau necesare 233. Instabilitatea politică reprezintă unul dintre elementele urmărite în contextul evaluării ratingului României.

Dăianu consideră că există argumente pentru evitarea unei retrogradări. El indică în special ajustarea deficitului bugetar realizată în perioada Guvernului Bolojan. Datele Ministerului Finanțelor arată că deficitul după primele opt luni din 2026 a coborât la 2,89% din PIB, față de 4,51% din PIB în aceeași perioadă a anului trecut.

„În rândurile celor avizați, analiștilor se consideră că și Standard & Poor`s nu va retrograda România, fiindcă performanța Guvernului Bolojan în corectarea deficitului bugetar este excepțională – de la mai mult de 9% din Produsul Intern Brut, să te duci către 6%, în general, este foarte greu de realizat o asemenea performanță. Faptul că s-a întâmplat într-un context extrem de ostil pe plan internațional este cu atât mai notabil”, a adăugat șeful Consiliului Fiscal.

Pentru Dăianu, problema majoră care rămâne în evaluarea perspectivelor economice este însă criza politică și dificultatea formării unui Executiv cu puteri depline.

Președintele Consiliului Fiscal consideră că tensiunile politice au ajuns să cântărească asupra perspectivelor economice, într-o perioadă în care inclusiv mediul de afaceri urmărește formarea unui nou guvern.

„Această mare neînțelegere, această cădere, ai spune, în abis, faptul că avem (…) un „război civil”, nu e purtat cu arme, dar este condus cu vorbe, cu acțiuni pe față, mai puțin pe față, într-un fel în disprețul cetățenilor, cu o deconectare puternică de la grijile cetățenilor, mediului de afaceri… Există o nemulțumire în creștere peste tot. Mediul de afaceri cere formarea unui guvern cu puteri depline. Din păcate, totul pare să fie blocat”, a continuat Dăianu.

Criza politică este urmărită și în contextul ratingului suveran. România se află la S&P la nivelul BBB-/A-3, cu perspectivă negativă, adică pe ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor.

Dincolo de formarea unui nou Executiv, Dăianu atrage atenția asupra deciziilor fiscal-bugetare care trebuie luate în perioada următoare. Printre acestea se numără rectificarea bugetară și pregătirea bugetului pentru anul viitor.

Șeful Consiliului Fiscal avertizează că soluțiile contabile sau temporare nu pot înlocui măsurile necesare pentru echilibrarea finanțelor publice, afirmând că „ingineriile financiare nu rezolvă problemele pe care trebuie să le soluționeze” rectificarea bugetară.

Pentru agențiile de rating va conta, în opinia sa, dacă România poate demonstra că ajustarea fiscală va continua și în 2027.

„Avem nevoie și de o construcție a bugetului pe 2027. Agențiile de rating cu scriere apăsată au spus că «ne interesează perspectiva». Ce înseamnă «perspectiva»? Să ai un buget, un proiect de buget aprobat de Parlament, care să fie credibil, adică să arate, să indice că direcția consolidării fiscal-bugetare rămâne, că nu va avea loc o deviere, că nu vor fi inversate măsuri, că cei care decid la București înțeleg că, mai ales într-un context internațional atât de nenorocit, trebuie să fim conștienți de ce se poate întâmpla”, a mai declarat el.

S&P Global Ratings are programată pentru vineri, 2 octombrie, evaluarea ratingului suveran al României. Calificativul BBB- este ultima treaptă din categoria „investment grade”, iar coborârea cu un nivel ar duce România în categoria speculativă.

Fitch și Moody’s au menținut anterior România în categoria recomandată investițiilor, dar cu perspective negative. S&P este ultima dintre cele trei mari agenții care are programată o evaluare a României în acest an.