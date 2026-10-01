Ratingul României, sub lupa S&P. Nazare: „România merge înainte şi şi-a recâştigat credibilitatea”

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că evoluția execuției bugetare din ultimele luni reprezintă unul dintre principalele argumente prezentate agenției Standard & Poor’s înaintea evaluării programate pentru vineri, 2 octombrie. El admite că incertitudinea politică are o greutate importantă în evaluare, dar susține că România a reușit să evite un derapaj fiscal în perioada în care a fost condusă de un guvern interimar. S&P menține în prezent România la BBB-/A-3, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă.

Alexandru Nazare a declarat joi seară, la TVR, că rezultatele bugetare din ultimele luni au permis României să transmită un mesaj favorabil agențiilor de rating. Ministrul interimar a făcut referire și la evaluările realizate anterior de Fitch și Moody’s.

„Suntem în grafic. Ce transmitem prin această execuţie şi prin faptul că în aceste luni, mai, iunie, iulie, august, în ciuda faptului că am avut un guvern interimar, nu am avut un derapaj fiscal şi faptul că în fiecare lună execuţia a confirmat faptul că nu dărapăm fiscal, rămânem în ţintele stabilite, a transmis un mesaj foarte bun care ne-a permis să obţinem calificativul de investiţii mai întâi cu Agenţia Fitch, după aceea cu agenţia Moody’s în august, iar acum suntem pe ultima sută de metri…Mâine seară o să avem publicat raportul de la Standard & Poor’s”, a declarat Alexandru Nazare.

Decizia S&P este programată pentru 2 octombrie. Reprezentanții agenției au venit în septembrie la București pentru discuții cu autoritățile române, inclusiv cu ministrul Finanțelor.

Nazare a recunoscut că situația politică este un element important în analiza agenției. El susține însă că autoritățile române au prezentat date și proiecții care arată progresele realizate în privința execuției bugetare.

„Am mare încredere, au fost discuţii intensive cu Standard & Poor’s, au venit în România, au avut o misiune în format fizic, am stat în întâlniri şi am prezentat proiecţiile noastre, într-adevăr atârnă destul de greu incertitudinea politică, dar, de asemenea, avem şi argumente solide legate de execuţie”.

În evaluarea ministrului interimar al Finanțelor, situația finanțelor publice s-a îmbunătățit față de anul trecut. Nazare admite că există în continuare probleme la nivelul unor ordonatori de credite, dar le consideră gestionabile.

„Una peste alta, proiecţia de la buget, bineînţeles, cu ajustări, pentru că nu peste tot şi nu la toţi ordonatorii lucrurile s-au confirmat 100%, sunt probleme, dar sunt manageriabile, rezolvabile, lucrurile cumva au evoluat conform planului. Şi pe aceşti piloni foarte serioşi am purtat discuţiile cu Standard & Poor’s. Am încredere că raportul care va fi publicat mâine va lua în calcul toate aceste progrese”, a declarat Nazare.

Ministrul a afirmat, de asemenea, că „România merge înainte şi şi-a recâştigat credibilitatea”.

Ministrul interimar a precizat că nu poate anticipa concluzia agenției și că trebuie respectate regulile de confidențialitate până la publicarea raportului. El și-a exprimat însă încrederea în informațiile furnizate de partea română.

„Raportul se va publica mâine şi există un regim al confidenţialităţii pe care trebuie să-l păstrăm, dar, ce pot să vă spun în plan personal, este că am încredere că informaţiile pe care le-am furnizat, proiecţiile pe care le am prezentat sunt serioase, sunt credibile şi sper că acest lucru să se reflecte în raportul pe care îl vor publica în cursul serii de mâine”.

În prezent, S&P acordă României calificativul BBB-/A-3, cu perspectivă negativă. Acesta este nivelul inferior al categoriei „investment grade”. O reducere cu o treaptă a ratingului pe termen lung ar scoate România din categoria recomandată investițiilor, situație care poate avea efecte asupra condițiilor de finanțare și asupra expunerii unor investitori instituționali.

Nazare avertiza după discuțiile cu agenția că rezultatele obținute până acum nu ar trebui să conducă la o relaxare a politicii fiscale.

„România trebuie să continue ceea ce a început. Nu putem transforma progresul obţinut în ultimele luni într-o relaxare prematură a politicii fiscale”, afirma ministrul interimar pe 24 septembrie.

Evaluarea S&P este așteptată vineri, 2 octombrie. Fitch și Moody’s au păstrat anterior România în categoria recomandată investițiilor, în timp ce perspectiva asupra ratingurilor rămâne negativă.