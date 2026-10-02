30.000 de lire pentru o diplomă care te învață să faci bani din TikTok, Instagram și YouTube. Aflați dacă a meritat

Pentru unii, o diplomă universitară dedicată creării de conținut pentru rețelele sociale poate ridica semne de întrebare. Pentru Destiny McGowan, în vârstă de 21 de ani, studiile urmate la Universitatea Nottingham Trent au avut însă o utilitate concretă. Tânăra a absolvit în iulie un program de studii axat pe crearea de conținut.

Pe parcursul celor trei ani, studenții învață nu doar cum să producă videoclipuri și postări pentru Instagram, TikTok și YouTube, ci și cum să își dezvolte o audiență, să colaboreze cu branduri și să obțină venituri din conținutul creat.

„Întotdeauna mi-am dorit să fiu antreprenor, așa că pentru mine cursul s-a concentrat pe abilitățile transferabile pe care credeam că le voi dobândi”, spune Destiny, care evidențiază atât pregătirea pentru activitatea pe rețelele sociale, cât și elementele legate de antreprenoriat.

Tânăra se află la începutul carierei și nu dorește să precizeze cât câștigă în prezent. Spune însă că activitatea sa îi aduce deja venituri. Pe lângă postările despre modă de pe propriile conturi, ea produce videoclipuri pentru alte persoane și a lucrat ca prezentatoare de vânzări live pe TikTok, unde promovează produse în fața camerei, potrivit celor realtate de BBC.

Potrivit lui Destiny, studiile i-au permis să aibă acces la echipamente, tehnologie și contacte din industria de profil. Printre acestea s-au numărat și întâlniri cu persoane din domeniu, organizate prin intermediul universității.

„Oamenii incredibili pe care i-am întâlnit prin intermediul panelurilor găzduite de universitate ar avea nevoie de cinci până la zece ani pentru a ajunge acolo”, explică ea.

Universitatea Nottingham Trent afirmă că programul său de creare de conținut, lansat în 2022, pune accent pe „experiență practică”. Instituția se numără printre universitățile britanice care au introdus astfel de programe, pe fondul dezvoltării industriei creatorilor digitali.

Un program similar există și la Universitatea din Brighton, unde studenții sunt pregătiți să creeze „conținut care să iasă printre zgomote”. În Statele Unite, Universitatea de Stat din Arizona prezintă o calificare asemănătoare ca pe o modalitate prin care studenții își pot „transforma creativitatea în conținut care se conectează cu publicul”.

Programele de trei ani de la Nottingham Trent și Brighton au în prezent o taxă de 9.790 de lire sterline pe an pentru studenții din Marea Britanie. La Arizona State, taxa anuală standard este de 14.724 de dolari, echivalentul a aproximativ 11.000 de lire sterline, pentru un rezident al statului.

Pentru creatorii care au intrat deja în industrie fără o pregătire universitară de acest tip, utilitatea unei diplome specializate nu este la fel de evidentă. Knightenator, o creatoare de conținut din Marea Britanie, spune că nu este convinsă că ar fi ales un asemenea program. „Nu cred că aș fi urmat cursul”, spune ea.

În vârstă de 31 de ani, creatoarea, care nu își dezvăluie numele real, publică videoclipuri despre jocuri și călătorii pe rețelele sociale încă din 2015. În prezent, are 65.000 de urmăritori pe Twitch și peste 100.000 pe TikTok. Crearea de conținut reprezintă activitatea sa profesională cu normă întreagă, iar contractele cu branduri constituie cea mai mare parte a veniturilor sale, potrivit acesteia. Experiența acumulată în industrie o face să privească diferit ideea unei diplome specializate.

„Sincer, din experiența mea, nu cred că companiilor le-ar păsa prea mult dacă ai avea o diplomă de creator de conținut”, spune ea.

Knightenator consideră că persoanele interesate de această carieră au la dispoziție numeroase resurse fără să fie nevoie să urmeze un program universitar de trei ani. Ea amintește de multitudinea de informații disponibile online pentru cei care vor să înceapă.

„Dacă ai motivația de a deveni creator de conținut, sfaturile sunt acolo și nu trebuie să te angajezi pentru o diplomă de trei ani.”

În opinia ei, unul dintre punctele de pornire este urmărirea activității altor creatori și identificarea unei nișe proprii. „Sincer, cred că nu ai nevoie de prea multe în ziua de azi ca să poți face asta.”

O altă creatoare, Aiesha Beasley, din Phoenix, Arizona, are o perspectivă diferită. Femeia, în vârstă de 36 de ani, publică materiale despre mâncare, modă și stil de viață și spune că ar fi urmat un astfel de program dacă ar fi existat atunci când a început să scrie pe Tumblr, la începutul anilor 2010.

Beasley consideră că o diplomă i-ar fi oferit o „cale mai clară”, mai ales în ceea ce privește transformarea activității de creator într-o sursă de venit. Pentru ea, componenta comercială este esențială pentru cei care vor să transforme această activitate dintr-un hobby într-o ocupație.

„Trebuie să ai o mentalitate de afaceri: cum pot transforma asta dintr-un hobby în ceva care să mă facă să câștig bani?”, spune Aiesha.

Aiesha consideră că astfel de programe universitare recunosc rolul tot mai important pe care crearea de conținut îl are în marketing. Ea spune că prezența digitală a devenit relevantă pentru persoane și companii din domenii diferite.

„Acum trebuie să ai o prezență digitală”, explică ea, „indiferent dacă ești proprietar de afacere, antreprenor sau îți construiești un brand personal”.

Extinderea acestor programe universitare are loc în paralel cu dezvoltarea economiei creatorilor de conținut atât în Marea Britanie, cât și în Statele Unite. Creatorii de conținut de pe YouTube contribuie cu 2,2 miliarde de lire sterline la economia Regatului Unit, potrivit unui raport citat de BBC.

În Statele Unite, un sondaj realizat în 2024 arată că una din trei persoane cu vârste între 18 și 30 de ani își dorește să devină influencer. Datele indică interesul unei părți importante a tinerilor pentru acest tip de activitate profesională, într-o piață în care platformele digitale au devenit canale importante pentru promovare și marketing.

Pentru Jacky Gurr, coordonator de curs și lector senior pentru crearea de conținut la Universitatea Nottingham Trent, însă, perspectiva asupra acestor programe trebuie să depășească ideea că studenții vor să devină influenceri. Ea precizează că majoritatea celor înscriși nu urmăresc acest obiectiv.

Gurr consideră că producția de conținut reprezintă o competență profesională solicitată tot mai mult de organizații. Aceasta poate fi utilizată de persoane care își conduc propria afacere, lucrează pentru o companie, se alătură unei agenții sau oferă servicii mai multor clienți în calitate de freelanceri.

„Aceste abilități pot fi absolut predate. Studenții învață cum să planifice și să producă conținut video, să dezvolte campanii, să înțeleagă publicul, să analizeze datele privind performanța și să adapteze strategiile pe baza acestor date.”

Componenta comercială ocupă, la rândul său, un loc important în programul de studii de la Nottingham Trent. Potrivit lui Gurr, studenții discută despre monetizare și despre aspectele comerciale ale industriei creatorilor de conținut.

Programul urmărește astfel mai multe etape ale activității, de la planificarea și producția materialelor video până la analiza rezultatelor și ajustarea strategiilor în funcție de datele obținute.

Pentru cei care asociază însă o astfel de diplomă cu posibilitatea de a deveni rapid influencer, Jacky Gurr atrage atenția asupra unui factor care nu poate fi predat prin cursuri universitare. „O mare parte din succesul unui influencer ține de noroc și nu putem preda norocul sau personalitatea.”