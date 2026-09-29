Cât câștigă, de fapt, influencerii de pe Instagram, TikTok și YouTube. Sumele pot ajunge la zeci de mii de dolari

Veniturile influencerilor nu provin doar din colaborările cu branduri. Creatorii de conținut își construiesc, în prezent, veniturile din mai multe surse, de la campanii publicitare și conținut sponsorizat până la mecanismele de monetizare oferite direct de platformele sociale.

Datele pentru 2025 indică faptul că peste 78% dintre influenceri obțin bani din mai multe canale, potrivit HubSpot. Diversificarea veniturilor a devenit astfel o caracteristică importantă a economiei creatorilor.

Sumele pe care le pot obține influencerii diferă semnificativ în funcție de platforma folosită. Valoarea unei colaborări este influențată de dimensiunea și comportamentul audienței, de sistemele de monetizare disponibile și de interesul manifestat de branduri pentru anumite categorii de creatori.

Instagram rămâne una dintre principalele platforme pentru colaborările comerciale. În funcție de nivelul creatorului și de domeniul în care activează, veniturile pentru o postare pot varia între 100 și 10.000 de dolari. Brandurile folosesc mai multe formate pentru promovare, printre care Stories, Reels și postările tip carusel.

Platforma are o prezență importantă în domenii precum moda, frumusețea și stilul de viață, categorii care atrag în mod constant campanii publicitare. Frecvența publicării și folosirea formatului Reels pot contribui la creșterea vizibilității unui creator, ceea ce poate influența și valoarea colaborărilor sponsorizate.

TikTok funcționează diferit, deoarece distribuirea algoritmică a conținutului poate permite unor creatori cu audiențe mai mici să ajungă la un număr mare de utilizatori. Această expunere poate contribui la apariția unor colaborări comerciale cu branduri.

Programul de Creativitate TikTok Beta menționat pentru 2025 oferă RPM-uri mai mari decât vechiul Creator Fund. Pe lângă veniturile obținute prin sistemele platformei, creatorii pot încasa bani din videoclipuri sponsorizate, pentru care intervalul indicat este de aproximativ 200 până la 20.000 de dolari.

Formatul video de scurtă durată și ritmul rapid al tendințelor fac din TikTok o platformă importantă pentru campaniile adresate unei audiențe largi. Creatorii care identifică și folosesc rapid tendințele pot atrage colaborări repetate, precum și contracte de durată mai lungă cu brandurile.

YouTube are un model de monetizare diferit, bazat în principal pe veniturile din publicitate și pe instrumentele disponibile prin Programul de Parteneriat. Creatorii pot obține venituri din reclame, CPM-uri, abonamente și Super Chats, în funcție de tipul de conținut și de activitatea comunității lor.

În cazul colaborărilor sponsorizate, un videoclip poate genera între 500 și 50.000 de dolari, în funcție de dimensiunea audienței. Conținutul video de durată mai mare permite, de asemenea, dezvoltarea unor surse de venit care nu depind exclusiv de o campanie publicitară punctuală.

O particularitate a YouTube este posibilitatea ca materialele care rămân relevante pentru public să continue să genereze venituri după momentul publicării. Conținutul de tip evergreen poate produce încasări timp de luni sau chiar ani, în timp ce colaborările sponsorizate pot aduce venituri suplimentare în funcție de audiență și de cererea brandurilor.