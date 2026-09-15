UE schimbă regulile pentru copii pe internet. Acces restricționat la rețele sociale, YouTube și ChatGPT

Uniunea Europeană (UE) pregătește noi reguli pentru protejarea copiilor pe internet, prin limitarea accesului minorilor la rețele sociale, platforme video, chatboturi AI și jocuri online. Măsurile, propuse de Comisia Europeană, vizează copiii sub 15 ani și ar urma să fie prezentate oficial joi, la Bruxelles, în cadrul EU Kids Act.

Uniunea Europeană (UE) pregătește cea mai amplă intervenție de până acum pentru protejarea copiilor în mediul digital. Persoanele cu vârsta sub 15 ani ar urma să aibă acces restricționat la rețele sociale, platforme video, chatboturi bazate pe inteligență artificială și jocuri online, potrivit unui document al Comisiei Europene.

Măsura va face parte din viitorul EU Kids Act, care urmează să fie prezentat joi de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și de comisarul european pentru tehnologie, Henna Virkkunen. Documentul arată că abordarea Uniunii Europene ar trebui să le permită minorilor să beneficieze de potențialul serviciilor digitale, protejându-i în același timp de abuz și exploatare.

Comisia Europeană consideră că accesul companiilor de tehnologie la copii trebuie limitat, „și nu invers”. Planul vizează servicii precum Facebook, Instagram, TikTok, YouTube și ChatGPT, în contextul preocupărilor tot mai mari privind efectele acestor platforme asupra sănătății și siguranței minorilor.

Propunerea stabilește niveluri diferite de acces în funcție de vârsta copiilor. Începând de la 15 ani, adolescenții ar putea să își creeze singuri conturi pe aceste servicii.

Copiii cu vârste între 13 și 14 ani ar putea utiliza rețelele sociale și platformele video doar prin intermediul unor conturi introductive deschise de părinți. Aceste conturi ar urma să beneficieze de control parental, să permită un număr limitat de contacte și să impună limite stricte de timp.

Pentru copiii cu vârste între 3 și 12 ani, conturile ar fi controlate integral de părinți. Accesul ar fi permis doar la servicii destinate copiilor și care respectă standarde stricte de siguranță.

Copiii cu vârsta sub 3 ani nu ar urma să aibă acces la aceste servicii digitale.

Companiile de tehnologie vor fi obligate să evite mecanismele concepute pentru a crea dependență, precum și fluxurile de conținut dăunător. Acestea ar trebui să le ofere copiilor modalități simple de a raporta materialele periculoase și să pună la dispoziția părinților instrumente eficiente pentru controlul accesului.

Rețelele sociale și platformele video vor trebui să verifice vârsta utilizatorilor la deschiderea unui cont. În cazul platformelor de jocuri online, verificarea vârstei ar urma să fie făcută înainte ca minorii să poată descărca jocurile.

Companiile tehnologice ar urma, de asemenea, să plătească o taxă de supraveghere. Banii colectați astfel ar fi folosiți pentru finanțarea autorităților responsabile de aplicarea și monitorizarea noilor reguli.

În prezent, multe dintre marile platforme stabilesc vârsta minimă de 13 ani pentru crearea unui cont și susțin că au deja măsuri pentru protejarea utilizatorilor minori.

Planul nu reprezintă însă încă o lege, iar detaliile acestuia s-ar putea modifica înainte de prezentarea oficială. Comisia Europeană va trebui să negocieze forma finală a proiectului cu cele 27 de state membre și cu Parlamentul European, proces care ar putea dura mai multe luni.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar putea prezenta primele detalii despre plan chiar miercuri, în cadrul discursului privind Starea Uniunii Europene.