Comisia Europeană schimbă regulile achizițiilor publice: mai puțină birocrație și economii de 650 de milioane de euro

Comisia Europeană vrea să schimbe modul în care sunt cheltuiți banii publici în Uniunea Europeană. Noile reguli propuse promit proceduri mai simple, mai puțină birocrație și criterii mai clare pentru calitate, securitate și reziliență. Reforma ar putea reduce anual costurile administrative cu 650 de milioane de euro și ar facilita accesul companiilor la contracte.

Astăzi, 9 septembrie, Comisia Europeană a adoptat o propunere pentru un nou regulament menit să modernizeze și să simplifice cadrul UE în materie de achiziții publice pentru a sprijini investițiile eficace în serviciile publice și în infrastructură, în conformitate cu obiectivele de politică ale Uniunii.

Bazându-se pe consultări ample cu achizitorii publici, întreprinderile, sindicatele și societatea civilă, Comisia propune o reformă ambițioasă pentru ca achizițiile publice să devină mai simple, mai flexibile și mai eficiente. Aceasta va contribui la finalizarea pieței unice a achizițiilor publice, care reprezintă aproximativ 15 % din PIB-ul UE.

Achizițiile publice sunt esențiale atât pentru economia europeană, cât și pentru viața de zi cu zi a cetățenilor, acoperind totul, de la transporturi, infrastructură și sisteme energetice, până la școli și servicii de asistență medicală. Se preconizează că propunerea va genera economii administrative anuale semnificative de 650 de milioane de euro, care rezultă dintr-o reducere a sarcinii de 80 de milioane de euro pentru achizitorii publici și de 570 de milioane de euro pentru operatorii economici.

Propunerea de regulament privind achizițiile publice se bazează pe punctele forte ale pieței unice în patru moduri-cheie.

Propunerea de lege privind achizițiile publice simplifică și clarifică normele prin consolidarea într-un singur regulament direct aplicabil a celor trei directive existente privind achizițiile publice și a dispozițiilor privind achizițiile publice răspândite în prezent în legislația sectorială specifică.

Acest lucru va crea un cadru de achiziții mai coerent și mai previzibil, reducând complexitatea, sarcina administrativă și inconsecvențele în ceea ce privește modul în care normele sunt aplicate cu trei proceduri în loc de cinci în prezent. Aceasta va reduce complexitatea și incoerența care rezultă din actele legislative separate și din opțiunile divergente de transpunere la nivel național.

Noul cadru oferă achizitorilor publici o mai mare flexibilitate, permițând negocierile cu solicitantul în timpul procedurilor. Aceasta încurajează o mai bună consultare a pieței, simplifică procedurile administrative și permite negocieri, făcând achizițiile publice mai asemănătoare cu achizițiile private. De asemenea, introduce o procedură de inovare pentru dezvoltarea și achiziționarea de soluții inovatoare care nu sunt încă disponibile pe piață.

Cheia simplificării și a reducerii sarcinii administrative este crearea unei piețe integrate a achizițiilor publice digitale, alcătuită din platforme de achiziții publice electronice interconectate și interoperabile ale statelor membre.

Piața digitală va simplifica și va facilita achizițiile pentru achizitorii publici (de exemplu, prin verificarea automată a criteriilor de excludere). Aceasta va permite întreprinderilor să participe la procedurile de achiziții publice și să depună oferte în întreaga UE prin intermediul oricăreia dintre platformele conectate de achiziții publice electronice care respectă principiul „doar osingură dată”, evitând solicitările repetate de informații și cerințe în materie de documentație. Acest lucru va promova accesul la noi oportunități de afaceri și va crește numărul de oferte primite de achizitorii publici, maximizând potențialul pieței unice.

În plus, piața digitală va raționaliza schimburile de date între sistemele de achiziții publice electronice ale statelor membre prin crearea unui cadru unificat pentru gestionarea datelor, consolidând astfel transparența, responsabilitatea și capacitățile antifraudă.

Propunerea face ca cel mai bun raport preț-calitate (BPQR) să fie metoda standard de atribuire, criteriile de calitate reprezentând cel puțin 30 % (50 % pentru contractele cu utilizare intensivă a forței de muncă), sub rezerva unui mecanism de „conformare sau explicare”. Autoritățile contractante se pot abate de la această abordare dacă explică modul în care calitatea va fi asigurată în caz contrar, de exemplu prin cerințe minime de calitate.

Prin urmare, achizitorii publici vor trebui să ia în considerare în mod sistematic nu numai prețul, ci și calitatea, inclusiv aspectele de mediu, sociale, de inovare, de securitate și de reziliență, precum și considerațiile privind „preferința europeană”. Achizitorii publici vor avea libertatea deplină de a decide ce criterii de calitate să aplice și în ce proporție în cadrul procedurilor individuale de achiziții publice, propunerea oferind instrumente practice pentru a sprijini achizitorii publici în acest sens.

În conformitate cu recomandările din raportul Draghi, propunerea reflectă importanța geopolitică tot mai mare a achizițiilor publice. Aceasta permite și, în unele cazuri, impune achizitorilor publici să abordeze riscurile legate de securitatea și siguranța publică a Uniunii sau a statelor membre, de informațiile sensibile, de securitatea cibernetică și de influența nejustificată a țărilor terțe.

Noi dispoziții privind reziliența și securitatea aprovizionării s-ar aplica contractelor care implică entități legate de infrastructuri critice și urmăresc să sprijine diversificarea lanțului de aprovizionare, securitatea aprovizionării și pregătirea pentru situații de criză.

În cele din urmă, regulamentul introduce un cadru preferențial european orizontal pentru achizițiile publice, în conformitate cu obligațiile juridice internaționale ale Uniunii. Acesta clarifică operatorii și produsele care fac obiectul angajamentelor internaționale ale Uniunii în materie de achiziții publice și facilitează verificarea acestora.

Comisia ar fi în măsură să restricționeze o astfel de acoperire în cazul în care o analiză a accesului pe piață stabilește că o țară terță nu a acordat operatorilor din Uniune un acces echitabil pe piață în conformitate cu angajamentele sale sau în cazul în care sunt necesare restricții pentru a elimina dependențele în materie de securitate a aprovizionării sau pentru a ne proteja interesele în materie de securitate economică.

Regulamentul propus va fi negociat de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene înainte de adoptarea și intrarea sa în vigoare.