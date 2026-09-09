Bani insuficienți pentru Ambulanță și UPU până la finalul anului. Cseke Attila: În bugetul 2026 nu sunt acoperite toate cheltuielile

Serviciile județene de ambulanță și Unitățile de Primiri Urgențe (UPU) nu au acoperite toate cheltuielile necesare funcționării până la sfârșitul anului 2026. Avertismentul vine de la ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, care susține că România are nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline pentru a putea fi făcută rectificarea bugetară.

Cseke Attila a declarat miercuri, la Iași, că rectificarea bugetară ar fi trebuit realizată în mod normal în lunile de vară sau cel târziu în septembrie. În actuala situație politică, însă, este necesară instalarea unui guvern cu puteri depline.

„Suntem în 9 septembrie şi nu avem rectificare bugetară, care, de regulă, se întâmplă în lunile de vară sau cel târziu în septembrie. Trebuie să avem un guvern cu puteri depline care să facă această rectificare. Este nevoie de o reaşezare a cheltuielilor statului, în plus sau în minus”, a afirmat ministrul Cseke Attila.

Guvernul interimar are atribuții limitate și nu poate adopta rectificarea bugetară.

Ministrul interimar al Sănătății a explicat că, după preluarea mandatului, a constatat necesitatea suplimentării fondurilor pentru serviciile județene de ambulanță și Unitățile de Primiri Urgențe.

Potrivit acestuia, bugetul pe 2026 nu acoperă integral cheltuielile necesare funcționării celor două categorii de servicii medicale până la sfârșitul anului.

„Pot să vă spun că avem nevoie de rectificare bugetară pentru a asigura cheltuielile necesare funcţionării până la finalul anului pentru serviciile de ambulanţă judeţene şi a Unităţilor de Primiri Urgenţe. În bugetul 2026 nu sunt acoperite toate cheltuielile”, a afirmat Cseke Attila.

Ministrul a susținut că interesul României este ca actualul interimat să se încheie cât mai repede, avertizând că prelungirea situației politice ar putea conduce la apariția unor majorități conjuncturale în Parlament.

Potrivit lui Cseke Attila, în lipsa unui Executiv susținut de o majoritate parlamentară stabilă, „altfel, se vor contura în perioada următoare majorităţi conjuncturale în Parlament, care vor aduce tot felul de proiecte”.

„Un guvern care să aibă o majoritate la investire, după care să nu aibă majoritate va avea anumite probleme, dar este tot mai bine decât interimatul de azi”, a adăugat Cseke Attila.

Instalarea unui guvern cu puteri depline ar permite Executivului să facă rectificarea bugetară și să redistribuie fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor instituțiilor care au nevoie de bani suplimentari până la sfârșitul anului.