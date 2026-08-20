Programul de construire a creșelor continuă și după încheierea finanțării europene. Cseke Attila: Investițiile vor fi susținute de la bugetul de stat

Programul guvernamental destinat construirii de creșe va continua după încheierea finanțărilor europene de la sfârșitul lunii august, a anunțat ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila. Investițiile vor fi finanțate în continuare din bugetul de stat. Anunțul a fost făcut joi, la Geoagiu, unde a fost inaugurată o nouă creșă construită prin Programul „Sfânta Ana”, în urma unei investiții de peste 15 milioane de lei.

Cseke Attila a precizat că Programul „Sfânta Ana” a fost lansat inițial cu finanțare națională, iar ulterior o parte dintre investiții au beneficiat și de fonduri europene.

Această sursă de finanțare urmează să se încheie la sfârșitul lunii august, însă programul nu va fi oprit.

„Acest program guvernamental de construire creşe pe care l-am botezat după Sfânta Ana, nu întâmplător, a pornit iniţial pe finanţări naţionale, pe buget de stat. Apoi a apărut şi oportunitatea finanţării din fonduri europene şi o parte din investiţii s-au derulat pe fonduri europene. Această finanţare se va închide în câteva zile, dar programul guvernamental de construire creşe continuă pe buget de stat”, a declarat Cseke Attila.

Programul are ca obiectiv dezvoltarea infrastructurii destinate copiilor de vârstă antepreșcolară și sprijinirea familiilor, inclusiv a mamelor care vor să revină la locul de muncă.

Anunțul ministrului interimar la Dezvoltării a fost făcut cu ocazia inaugurării unei noi creșe în orașul Geoagiu, județul Hunedoara.

Unitatea are o capacitate de 40 de locuri, copiii urmând să fie organizați în patru grupe.

Clădirea include dormitoare, camere de joacă, spații pentru servirea mesei și cabinet medical. Au fost amenajate, de asemenea, zone administrative și tehnico-gospodărești, precum și un spațiu de joacă în aer liber.

Creșa a fost proiectată astfel încât să permită accesul persoanelor cu dizabilități.

Valoarea totală a investiției realizate la Geoagiu depășește 15 milioane de lei, iar lucrările au început în iulie 2025.

Proiectul include și soluții pentru reducerea consumului de energie. Clădirea a fost dotată cu panouri fotovoltaice și panouri solare.

Noua unitate face parte din proiectele derulate în județul Hunedoara prin Programul guvernamental „Sfânta Ana”.

În total, în județul Hunedoara sunt prevăzute nouă proiecte pentru construirea unor creșe moderne prin acest program.

Șapte dintre acestea au fost deja finalizate, inclusiv unitatea inaugurată joi la Geoagiu.

Celelalte două proiecte se află în diferite stadii de execuție și urmează să fie finalizate.

Continuarea Programului „Sfânta Ana” va fi asigurată din fonduri de la bugetul de stat după închiderea finanțării europene de la sfârșitul lunii august, potrivit anunțului făcut de ministrul Dezvoltării.