Norvegia vrea să interzică ochelarii inteligenți în spațiile publice. Unde nu vor mai putea fi folosiți?

Norvegia a anunțat luni, 5 octombrie, că pregătește restricții pentru utilizarea ochelarilor inteligenți în anumite spații publice, pe fondul temerilor privind filmarea oamenilor fără consimțământ.

Norvegia a anunțat luni, 5 octombrie, intenția de a interzice, temporar și parțial, utilizarea ochelarilor inteligenți în anumite locuri publice, invocând riscurile pentru viața privată. Autoritățile norvegiene sunt preocupate în special de posibilitatea ca aceștia să fie folosiți pentru înregistrarea de imagini fără știrea persoanelor filmate.

Interdicția ar putea viza parcurile, plajele, muzeele, centrele comerciale, școlile, creșele, unitățile sanitare, sălile de sport și evenimentele publice.

Guvernul laburist minoritar are nevoie de sprijinul altor partide pentru ca măsura să fie adoptată în Parlament. Executivul intenționează să prezinte un proiect de lege cât mai curând posibil și a însărcinat, în paralel, un grup de experți să analizeze elaborarea unei reglementări permanente în acest domeniu.

Ministrul pentru Afaceri Digitale și Administrație, Torgeir Micaelsen, a explicat că autoritățile nu își doresc o societate în care oamenii să se teamă că pot fi înregistrați, fotografiați sau filmați fără să știe, în locuri și situații în care nu se așteaptă să fie monitorizați.

„Nu ne dorim o societate în care oamenii se tem că vor fi înregistraţi fără ştirea lor, fotografiaţi sau filmaţi în locuri şi situaţii în care nu sunt obişnuiţi să fie monitorizaţi”, a declarat Micaelsen.

Guvernul de la Oslo precizează că măsura nu urmărește interzicerea totală a ochelarilor inteligenți.

Măsura vine în contextul în care ochelarii inteligenți, în special cei comercializați de Meta sub mărci populare precum Ray-Ban și Oakley, provoacă îngrijorări tot mai mari în Europa.

În Franța, asociația e-Enfance a raportat luna trecută că a primit aproximativ 20 de semnalări privind cazuri în care femei au fost filmate fără consimțământul lor, cel mai adesea cu ajutorul ochelarilor inteligenți comercializați de Meta. Unele dintre înregistrări au fost ulterior distribuite pe rețelele sociale, unde au generat mesaje de batjocură și instigatoare la ură. În urma unor plângeri, Parchetul din Paris a deschis mai multe anchete pentru a investiga aceste cazuri.

În Oslo, autoritățile norvegiene au decis deja să interzică în școli ochelarii dotați cu camere video. În același timp, apelurile pentru adoptarea unor reglementări mai stricte privind utilizarea acestor dispozitive se înmulțesc atât în Uniunea Europeană, cât și în Regatul Unit.

Meta susține că ochelarii săi sunt prevăzuți cu o lumină LED care se activează atunci când dispozitivul realizează o fotografie sau un videoclip. Compania precizează că această lumină nu poate fi dezactivată fără ca funcția camerei să devină inutilizabilă.