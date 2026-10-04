Un singur portofel pentru actul de identitate, permis, diplome și rețete. Termenul stabilit de UE pentru statele membre

Cetățenii Uniunii Europene vor putea utiliza un portofel digital de identitate pentru a-și dovedi identitatea și pentru a folosi documente oficiale atât online, cât și fizic, inclusiv atunci când accesează servicii într-un alt stat membru. Fiecare țară din UE trebuie să pună la dispoziție cel puțin un portofel certificat până în decembrie 2026.

Portofelul Digital de Identitate al UE, cunoscut sub denumirea EUDI, este conceput pentru a reduce numărul documentelor și sistemelor diferite pe care cetățenii trebuie să le folosească atunci când muncesc, studiază sau se mută într-o altă țară europeană.

Aplicația va putea fi utilizată atât de persoanele fizice, cât și de companii pentru identificare. Statele membre vor avea propriile variante ale portofelului, însă acestea vor respecta standarde europene comune pentru a putea funcționa și peste granițe.

Sistemul este conceput pentru a reuni într-un singur loc mai multe tipuri de acreditări digitale oficiale. Printre documentele care vor putea fi incluse se numără actul național de identitate, permisul de conducere, rețetele medicale și diplomele academice.

Portofelul poate permite și utilizarea semnăturilor electronice, a metodelor de plată și a certificatelor comerciale. Astfel, o serie de operațiuni administrative sau comerciale ar urma să poată fi realizate mai ușor în format digital.

Printre exemplele prezentate se numără deschiderea unui cont bancar, închirierea unei mașini sau înscrierea la o universitate dintr-un alt stat membru.

Fiecare țară va furniza propria soluție, realizată pe baza acelorași standarde europene. Termenul stabilit pentru punerea la dispoziție a cel puțin unui portofel certificat este decembrie 2026.

Centralizarea mai multor documente și informații personale într-un sistem digital a generat însă și îngrijorări privind securitatea și viața privată.

Grupurile care activează în domeniul protecției vieții private și al drepturilor civile pun sub semnul întrebării riscurile care pot apărea atunci când informațiile de identitate sunt reunite într-un asemenea sistem. Printre problemele semnalate se numără posibilitatea unor atacuri cibernetice, supravegherea și utilizarea pe scară largă a datelor biometrice.

Există și dificultăți de ordin practic. Unele state membre au deja sisteme naționale avansate de identitate digitală, iar adaptarea acestora la standardele comune stabilite la nivel european poate presupune costuri și procese tehnice complexe.

Portofelul EUDI urmărește însă ca documentele și acreditările digitale emise într-un stat membru să poată fi utilizate mai simplu și în celelalte țări ale Uniunii, reducând obstacolele administrative întâlnite în prezent de cetățenii care se mută, lucrează sau studiază peste graniță.