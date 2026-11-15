O meserie tradițională, practicată de peste 2.000 de ani, revine în atenția constructorilor și arhitecților europeni. Zidăria din piatră uscată, care nu necesită ciment sau mortar, înregistrează o creștere a cererii, în special în Spania. Meșterii specializați primesc mai multe comenzi decât pot executa. Lipsa lucrătorilor calificați îngreunează însă dezvoltarea acestui domeniu.

Meseria de zidar în piatră uscată, considerată până recent amenințată cu dispariția, cunoaște o revenire în Catalonia și în alte regiuni europene. Tehnicile tradiționale sunt utilizate din nou pentru restaurarea construcțiilor istorice și realizarea unor proiecte moderne.

Ivan Fernández, un meșter catalan în vârstă de 45 de ani, lucrează în acest domeniu de peste 15 ani. El aparține generației care a contribuit la recuperarea tehnicilor tradiționale de construcție în Spania.

Potrivit publicației La Vanguardia, care citează postul de radio RAC1, Fernández susține că numărul comenzilor a crescut considerabil. Situația este asemănătoare și în cazul altor specialiști pe care îi cunoaște.

„Acum câțiva ani aveam dubii, dar acum văd clar: această meserie are viitor. Construcția cu piatră uscată este din ce în ce mai apreciată. În acest moment, cred că avem mai mult de lucru decât putem absorbi. Vorbesc în numele meu, dar și al altor meșteri pe care îi cunosc”, a explicat Ivan Fernández.

Zidăria din piatră uscată presupune construirea unor structuri exclusiv prin așezarea și îmbinarea pietrelor, fără utilizarea materialelor de legătură. Metoda permite ridicarea zidurilor, amenajarea teraselor agricole și construirea drumurilor sau a unor poduri.

Rezistența acestor structuri depinde de poziționarea corectă a fiecărei pietre. Gravitația, îmbinarea elementelor și frecarea dintre suprafețe asigură stabilitatea întregii construcții.

Tehnica este utilizată de peste două milenii și a avut un rol important în amenajarea terenurilor agricole. În mediul rural european, asemenea construcții au fost răspândite până la începutul secolului al XX-lea.

Ulterior, dezvoltarea materialelor moderne și utilizarea cimentului au redus treptat cererea pentru zidăria tradițională.

În Catalonia, transmiterea cunoștințelor între generațiile de meșteri a fost întreruptă. Persoanele interesate să recupereze tehnica au fost nevoite să urmeze cursuri de specializare în străinătate.

Franța s-a numărat printre țările alese pentru pregătirea profesională, deoarece tradiția construcțiilor din piatră uscată s-a păstrat mai bine.

Revenirea zidăriei din piatră uscată este asociată atât cu avantajele tehnice ale construcțiilor, cât și cu interesul pentru patrimoniul cultural. Arhitecții și specialiștii în construcții sustenabile acordă din nou atenție acestei metode tradiționale.

Unul dintre avantajele sale este capacitatea zidurilor de a permite trecerea apei prin spațiile dintre pietre. Această caracteristică favorizează drenajul și reduce acumularea apei în spatele structurilor.

Ivan Fernández consideră că proprietățile naturale ale zidăriei reprezintă un argument important pentru utilizarea sa în proiectele actuale.

„S-a demonstrat că, în ceea ce privește drenajul apei, un zid din piatră uscată nu are rival. Nici cimentul, nici betonul nu obțin același rezultat. Este din ce în ce mai apreciat. Până la urmă, este ca și cum ne-am întoarce ca să putem merge înainte”, subliniază meșterul catalan.

Un moment important pentru recunoașterea internațională a acestei tehnici a fost anul 2018. Atunci, UNESCO a inclus arta construcțiilor din piatră uscată pe Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității.

Interesul pentru acest meșteșug nu se mai limitează la restaurarea zidurilor istorice sau a drumurilor rurale. Printre beneficiarii lucrărilor se numără proprietarii de crame, arhitecții și dezvoltatorii implicați în proiecte de construcții ecologice.

Creșterea cererii pentru lucrările din piatră uscată a evidențiat o problemă importantă: numărul redus al meșterilor cu pregătire profesională. Specialiștii existenți nu pot prelua toate proiectele solicitate.

Ivan Fernández a participat inclusiv la restaurarea unor castele din Franța, unde a lucrat alături de echipe specializate. În prezent, acesta își împarte activitatea între executarea lucrărilor și pregătirea viitorilor meșteri.

El organizează cursuri prin intermediul Breslei Meșterilor din Catalonia, contribuind astfel la transmiterea tehnicilor tradiționale.

La aceste programe participă proprietari de terenuri, lucrători silvici și tineri interesați să învețe o meserie. Totuși, absența unui sistem oficial de formare profesională reglementată îngreunează pregătirea unui număr suficient de specialiști.

Meșterul catalan avertizează că executarea necorespunzătoare a lucrărilor poate afecta încrederea beneficiarilor în această tehnică.

„Avem atât de mult de lucru, încât nu îl putem termina. Nu există un echilibru între cerere și volumul de muncă pe care îl putem prelua. Este esențial ca aceste lucrări să fie făcute de profesioniști bine pregătiți, pentru că, dacă sunt realizate prost, afectează imaginea întregii bresle”, avertizează Ivan Fernández.

Deficitul de specialiști determină o parte dintre meșterii spanioli să accepte proiecte și în alte țări europene. Ivan Fernández se numără printre profesioniștii care execută lucrări în străinătate.

Totodată, el face parte din grupul restrâns al meșterilor spanioli capabili să predea tehnicile zidăriei din piatră uscată. Activitatea sa presupune atât formarea viitorilor pietrari, cât și respectarea termenelor pentru comenzile existente.

Potrivit acestuia, volumul solicitărilor depășește capacitatea actuală de lucru a specialiștilor. Pregătirea unei noi generații de meseriași este astfel necesară pentru acoperirea cererii.

La începutul anului 2026, în Spania a fost prezentată și o inițiativă destinată atragerii de noi locuitori într-un sat. Persoanele interesate aveau posibilitatea să se mute acolo fără să plătească chirie.

Beneficiarii trebuiau însă să îndeplinească anumite condiții. Aceștia erau obligați să achite utilitățile și să aibă un loc de muncă.

Printre posturile disponibile în localitatea respectivă se afla și unul de zidar.