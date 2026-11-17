Pacienții din România care au nevoie de analize gratuite, decontate prin CNAS, pot găsi programări și la laboratoare mai puțin cunoscute. Marile rețele medicale au frecvent locurile ocupate cu câteva luni înainte. În schimb, alți furnizori dispun de fonduri inclusiv spre sfârșitul lunii. Casa Națională de Asigurări de Sănătate pregătește o hartă digitală pentru identificarea clinicilor și laboratoarelor aflate în contract.

Accesul la analize gratuite prin CNAS diferă considerabil între furnizorii de servicii medicale, în funcție de numărul solicitărilor primite. Laboratoarele cunoscute atrag majoritatea pacienților, în timp ce unitățile mai mici pot avea fonduri neutilizate.

Președintele interimar al CNAS, Larisa Mezinu-Bălan, a explicat această situație într-o intervenție la Medika TV. Oficialul a arătat că popularitatea marilor rețele medicale influențează distribuția programărilor pentru investigațiile decontate.

„Majoritatea pacienților merg la furnizori renumiți, la cei ale căror reclame le vedem pe stradă”, a explicat președintele interimar al CNAS.

Datele instituției indică însă că laboratoarele mai puțin promovate nu își consumă întotdeauna fondurile alocate în primele săptămâni.

„Ceilalți furnizori mai mici, mai puțin renumiți, care nu-și fac reclamă, vă pot spune, pentru că noi vedem aceste date, au plafonul neepuizat și la jumătatea lunii și spre sfârșitul lunii”, a declarat Mezinu-Bălan.

Astfel, pacienții care nu obțin programări la marile clinici pot verifica disponibilitatea altor laboratoare aflate în contract cu casele de asigurări.

Numeroși pacienți află încă din a doua sau a treia zi a lunii că laboratoarele nu mai au fonduri disponibile. Situația poate fi determinată de programările realizate anterior, nu doar de solicitările înregistrate în zilele respective.

Conducerea CNAS precizează că fiecare furnizor își organizează independent programările. Clinicile foarte solicitate pot avea deja ocupate intervalele disponibile pentru următoarele trei luni.

Prin urmare, prezentarea unui bilet de trimitere la începutul lunii nu garantează efectuarea imediată a investigațiilor.

„Furnizorul își face singur programările. Așadar, tu, ca pacient, mergi acum cu biletul de trimitere și el îți spune când te poate programa”, a explicat oficialul.

Dacă laboratorul nu poate programa investigațiile înainte de expirarea trimiterii, pacientul trebuie să identifice un alt furnizor disponibil.

CNAS intenționează să simplifice căutarea furnizorilor de servicii medicale prin introducerea unei hărți digitale în platforma e-SănătateaMea. Instrumentul ar urma să fie disponibil până la sfârșitul lunii noiembrie 2026.

Harta va include furnizorii aflați în contract cu sistemul public de asigurări de sănătate. Pacienții vor putea identifica unitățile medicale în funcție de localizare și de investigațiile oferite.

De exemplu, persoanele care au nevoie de o mamografie vor putea căuta direct această investigație în platformă.

„Vrei să faci o mamografie, introduci mamografie și ți-i dă pe toți și vezi unde-i găsești, unde-i identifici și te programezi”, a explicat Mezinu-Bălan.

Totuși, prima versiune a hărții nu va afișa informații despre fondurile rămase disponibile pentru analize gratuite. CNAS colaborează cu firma responsabilă de mentenanța platformei pentru introducerea acestei funcționalități.

Instituția nu a comunicat deocamdată un termen pentru implementarea informațiilor privind plafoanele disponibile.

Valabilitatea biletului de trimitere reprezintă un element important pentru pacienții care încearcă să obțină analize decontate. Termenul diferă în funcție de afecțiune și de categoria investigațiilor recomandate.

Potrivit explicațiilor conducerii CNAS, sunt aplicabile următoarele perioade:

30 de zile pentru pacienții cu afecțiuni acute;

60 de zile pentru investigațiile medicale de prevenție;

90 de zile pentru pacienții cu afecțiuni cronice.

În perioada de valabilitate, pacienții pot căuta un laborator care efectuează investigațiile recomandate în baza contractului cu casa de asigurări.

Identificarea unui furnizor disponibil este importantă mai ales atunci când clinicile solicitate oferă programări la intervale de câteva luni.

Sistemul actual de finanțare a analizelor medicale va continua să funcționeze și în 2027, potrivit estimărilor conducerii CNAS. Eliminarea plafoanelor nu este prevăzută pentru începutul anului viitor.

Larisa Mezinu-Bălan a explicat că instituția nu anticipează o asemenea modificare nici în lunile următoare.

„Țin să vă precizez că nu se va întâmpla de la 1 ianuarie 2027 și nu cred că se va întâmpla pe parcursul anului 2027”, a declarat Mezinu-Bălan.

Menținerea plafoanelor este determinată de constrângerile bugetare și de obiectivele privind reducerea deficitului. Aceste condiții limitează posibilitatea finanțării investigațiilor fără actualele restricții.

În același timp, sumele plătite pentru analize de laborator și investigații medicale de înaltă performanță au crescut substanțial.

În 2023, valoarea totală a acestor servicii a fost de 1,6 miliarde de lei. Pentru sfârșitul anului 2026, CNAS estimează cheltuieli de aproximativ 3,4 miliarde de lei.

Diferența reprezintă o creștere de 1,8 miliarde de lei, echivalentul unui avans de 112,5% față de nivelul din 2023.