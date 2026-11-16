Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și-a cerut scuze pacienților oncologici care întâmpină dificultăți în găsirea medicamentelor prescrise. Oficialul a recunoscut că distribuția neuniformă a tratamentelor reprezintă o problemă. Ministerul a anunțat măsuri pentru redistribuirea stocurilor și suplimentarea acestora cu peste 77.000 de cutii de medicamente care conțin pregabalină.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis un mesaj public de scuze pacienților oncologici care nu își găsesc tratamentele prescrise.

Într-o postare pe Facebook, oficialul a recunoscut că explicațiile sale anterioare privind stocurile de medicamente au putut părea lipsite de empatie.

„Îmi dau seama că abordarea mea birocratică cu privire la stocurile unui medicament a putut părea lipsită de empatie. Nu aceasta a fost intenția mea, nici pe departe”, a transmis ministrul.

Rogobete a subliniat că existența medicamentelor în depozite nu garantează disponibilitatea lor în toate farmaciile.

„Nu este o îngrijorare absurdă, este rezultatul unei distribuții neuniforme a medicamentelor disponibile”, a explicat acesta.

Potrivit datelor prezentate de ministrul Sănătății, 3.367 de farmacii din România au în stoc medicamente care conțin pregabalină.

În București și Ilfov, aceste produse sunt disponibile în 430 de farmacii.

Printre medicamentele menționate se află Lyrica, în concentrații de 75 mg, 150 mg și 300 mg.

Totuși, distribuția stocurilor nu este uniformă. Din acest motiv, unii pacienți întâmpină dificultăți în obținerea tratamentelor prescrise.

Ministrul a convocat o întâlnire de urgență pentru analizarea situației.

La discuții au participat reprezentanții distribuitorilor și farmaciilor, alături de cei ai CNAS și ANMDMR.

În urma întâlnirii, Alexandru Rogobete a anunțat două măsuri imediate pentru îmbunătățirea accesului la tratamente.

Prima măsură vizează identificarea farmaciilor care dețin medicamentele și redistribuirea stocurilor către unitățile unde acestea lipsesc.

A doua măsură presupune suplimentarea cantităților disponibile în farmacii.

„Am semnat un ordin de ministru pentru a facilita suplimentarea stocurilor farmaciilor, în perioada următoare, cu peste 77.000 de cutii de medicamente care conțin pregabalină, ceea ce înseamnă peste 2,5 milioane de capsule”, a anunțat Rogobete.

Ministrul nu a precizat un termen exact pentru finalizarea distribuției acestor cantități.

Alexandru Rogobete a oferit și clarificări despre notificările de discontinuitate a producției publicate de Agenția Națională a Medicamentului.

Aceste notificări nu înseamnă automat că produsele respective au dispărut de pe piață.

Ministrul a recunoscut însă că explicațiile administrative nu rezolvă dificultățile întâmpinate de pacienți.

„Ceea ce contează este să îl poată obține la timp”, a transmis oficialul, referindu-se la accesul pacienților la tratamentul prescris.

Rogobete a precizat că va continua să urmărească disponibilitatea medicamentelor și rezultatele măsurilor anunțate.