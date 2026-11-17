Părinții care descoperă achiziții făcute de copii în jocuri sau aplicații pot solicita recuperarea banilor. Restituirea sumelor depinde însă de condițiile în care a fost efectuată plata. În România, acordul reprezentantului legal și modalitatea de realizare a tranzacției pot influența soluționarea cererii. Pentru recuperarea banilor, părinții trebuie să verifice istoricul cumpărăturilor și să identifice comerciantul.

Banii cheltuiți de copii pentru achiziții digitale pot fi recuperați în anumite situații, în funcție de împrejurările tranzacției. Lipsa acordului părintelui poate constitui un motiv pentru solicitarea anulării contractului, dacă încuviințarea acestuia era obligatorie.

În cazul unui contract încheiat de un minor fără aprobarea necesară a reprezentantului legal, părintele poate solicita anularea acestuia. Restituirea sumei plătite poate interveni ca efect al anulării, în condițiile legii.

Totuși, nu toate cumpărăturile realizate de minori pot fi anulate. Pentru stabilirea dreptului la restituire trebuie analizate atât condițiile achiziției, cât și existența acordului parental.

O altă distincție importantă privește identitatea persoanei care a efectuat cumpărătura. Situația juridică poate fi diferită dacă minorul a utilizat propriul cont sau contul unuia dintre părinți.

Faptul că un copil a apăsat butonul de cumpărare nu demonstrează automat că tranzacția poate fi anulată. De asemenea, permisiunea de a folosi telefonul nu reprezintă, în toate împrejurările, aprobarea efectuării unor plăți.

Pentru clarificarea situației trebuie stabilit dacă părintele a autorizat cumpărătura și în ce condiții a fost utilizat contul.

Părinții care identifică plăți necunoscute în jocuri sau aplicații trebuie să verifice documentele tranzacțiilor înainte de a solicita restituirea sumelor.

Primul pas constă în compararea istoricului achizițiilor din cont cu extrasul bancar și mesajele de confirmare primite prin e-mail. Această verificare permite identificarea exactă a cumpărăturilor efectuate.

Pentru fiecare tranzacție trebuie stabilite suma achitată, data plății, produsul digital cumpărat și contul utilizat. De asemenea, trebuie identificată platforma sau societatea comercială care a încasat banii.

Ulterior, părinții trebuie să examineze metoda de plată salvată și posibilitatea copilului de a o utiliza. Sunt importante și măsurile de securitate active în momentul achiziției.

Trebuie verificat dacă plata necesita introducerea unei parole, autentificare biometrică sau aprobarea explicită a părintelui. Contează inclusiv dacă titularul contului a confirmat personal tranzacția.

O altă verificare privește natura achiziției. Părinții trebuie să stabilească dacă minorul a efectuat o plată unică sau a activat un abonament cu reînnoire periodică.

Această diferență este importantă deoarece un abonament poate genera plăți suplimentare, chiar și după descoperirea primei tranzacții.

Pentru recuperarea banilor cheltuiți într-un joc sau într-o aplicație, părinții trebuie să contacteze platforma ori comerciantul identificat în documentele achiziției.

Cererea de restituire trebuie să prezinte împrejurările concrete ale tranzacției. Este necesară precizarea vârstei copilului și a lipsei acordului parental, dacă achiziția s-a realizat fără această aprobare.

Solicitantul trebuie să păstreze confirmările de plată, capturile de ecran și corespondența cu platforma. Aceste documente pot fi necesare pentru analizarea cererii și clarificarea eventualelor neînțelegeri.

Dacă părintele consideră că plata a fost efectuată fără autorizarea sa, trebuie să informeze prompt și banca. Sesizarea trebuie să descrie corect modul în care s-a realizat tranzacția.

Este importantă diferența dintre contestarea unei operațiuni bancare și solicitarea anulării unei cumpărături. Cele două proceduri sunt distincte și pot avea condiții diferite.

Prin urmare, contestarea plății la bancă nu garantează automat anularea contractului încheiat prin intermediul platformei. Nici solicitarea adresată comerciantului nu asigură, în toate cazurile, recuperarea sumei.

Separat de cererea de restituire, părinții trebuie să verifice dacă există abonamente active care generează plăți recurente. Aceștia pot analiza și posibilitatea activării aprobării parentale pentru achizițiile viitoare.

Astfel de setări permit un control suplimentar asupra cumpărăturilor realizate în jocuri și aplicații, inclusiv atunci când dispozitivul este utilizat de copii.