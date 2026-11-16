Marile bănci americane JPMorgan Chase, Bank of America și Wells Fargo se confruntă cu perturbări ale serviciilor informatice, după ce numeroși clienți au reclamat că nu își mai pot accesa conturile prin intermediul platformelor de internet banking.

Incidentul a generat câteva mii de sesizări, înregistrate cu puțin timp înainte de ora 20:00. Problemele apar la doar câteva zile după o pană informatică de amploare care a afectat serviciile Microsoft. De această dată, disfuncționalitățile au vizat unele dintre cele mai mari instituții bancare din Statele Unite ale Americii, afectând accesul clienților la serviciile bancare online.

Mai mulți clienți ai JPMorgan Chase, Bank of America și Wells Fargo au raportat dificultăți în accesarea serviciilor bancare online. Utilizatorii au semnalat că nu mai pot utiliza în condiții normale platformele digitale ale instituțiilor financiare.

Amploarea problemelor a fost reflectată și de DownDetector, site-ul care monitorizează și înregistrează sesizările utilizatorilor referitoare la întreruperile și disfuncționalitățile serviciilor online. Cu puțin timp înainte de ora 20:00, platforma înregistrase deja câteva mii de notificări privind problemele întâmpinate de clienții băncilor americane.

Deocamdată, cauza exactă a perturbărilor nu a fost identificată. Potrivit informațiilor relatate de postul american CNBC, nu există în acest moment indicii care să sugereze implicarea unor actori rău intenționați în producerea incidentului.

Reprezentanții JPMorgan Chase au recunoscut existența dificultăților întâmpinate de utilizatori și au transmis scuze clienților afectați.

Pe rețeaua socială X, contul serviciului de relații cu clienții al Chase a răspuns unui utilizator care semnalase problemele, precizând că banca lucrează la remedierea unei defecțiuni care afectează serviciile de internet banking.

„Îmi cer scuze, se pare că în prezent lucrăm la rezolvarea unei probleme legate de serviciile bancare online. Vă rugăm să încercaţi din nou mai târziu. Ne pare rău pentru neplăcerile cauzate şi vă mulţumim pentru răbdare”, a notat serviciul de relaţii cu clienţii al Chase de pe X.

Clienților li s-a recomandat să încerce să acceseze din nou serviciile bancare online mai târziu. Totodată, reprezentanții instituției și-au exprimat regretul pentru neplăcerile provocate și le-au mulțumit utilizatorilor pentru răbdare.

În cazul celorlalte instituții financiare menționate, Bank of America și Wells Fargo, clienții au raportat, de asemenea, dificultăți de accesare a serviciilor online.

Incidentul readuce în atenție vulnerabilitatea serviciilor digitale în fața întreruperilor informatice, după problemele de amploare care au afectat recent serviciile Microsoft. În cazul băncilor americane, circumstanțele exacte ale defecțiunii și cauza acesteia nu erau încă stabilite.