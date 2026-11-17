Biletele de trimitere către medicii specialiști, documentele pentru investigații paraclinice și concediile medicale vor putea fi emise și consultate în format electronic, începând cu 1 ianuarie 2027. Formularele sunt testate în prezent de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Schimbarea va elimina obligația pacienților de a transporta documentele tipărite la consultații.

Anunțul a fost făcut de Larisa Mezinu, președintele interimar al CNAS, care a precizat că testele efectuate până acum oferă garanții privind funcționarea noilor formulare. Acestea vor fi integrate în platforma informatică a instituției.

Introducerea documentelor electronice vine după problemele tehnice întâmpinate de platforma „E-Sănătatea mea”, încă din prima zi de funcționare. Reprezentanții CNAS susțin însă că sistemul funcționează în prezent.

În prezent, biletele de trimitere, documentele pentru investigații paraclinice și concediile medicale sunt eliberate pe formulare standardizate, tipărite. Acestea urmează să fie înlocuite cu documente structurate electronic.

Larisa Mezinu a explicat că instituția verifică deja funcționarea noilor formulare într-un mediu de testare. Primele rezultate arată că documentele vor putea fi utilizate în sistemul informatic de la începutul anului viitor.

„Testăm în mediul de test și am primit cumva siguranța că funcționează aceste formulare structurate electronic: bilete de trimitere în paraclinic, în ambulatoriu, concedii medicale, care astăzi sunt acordate pe tipizate standard. Le cunoașteți, sunt cele colorate, care sunt emise de medici și care sunt scoase la imprimanta renumită cu ace”, a declarat Larisa Mezinu, președintele interimar al CNAS.

Una dintre principalele schimbări vizează eliminarea formularelor pe hârtie din circuitul obișnuit al pacienților. Documentele vor fi păstrate în platforma electronică, unde vor putea fi consultate de personalul medical.

Astfel, persoanele care au nevoie de consultații sau investigații nu vor mai trebui să păstreze biletele de trimitere în format fizic. Nici riscul deteriorării sau pierderii acestora nu va mai reprezenta o problemă.

Președintele interimar al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a prezentat calendarul implementării și avantajele pe care sistemul le va aduce pacienților.

„De la 1 ianuarie ne mutăm în producție cu aceste formulare tipizate, care se vor regăsi în mediul electronic, în platforma electronică. Și pacienții, marele beneficiu este că nu vor mai pleca cu aceste hârtii de care trebuie să fie foarte atenți, să nu le deterioreze, să nu le piardă și să le prezinte când sunt programați”, a explicat Larisa Mezinu.

Accesul medicilor la documentele electronice se va realiza prin intermediul platformei informatice a CNAS. Identificarea pacientului va fi posibilă folosind codul numeric personal (CNP).

Reprezentanta instituției a precizat că formularele vor putea fi vizualizate de medicii care accesează sistemul informatic.

„Ele vor exista în platforma informatică și vor putea fi vizibile oricărui medic când accesează platforma cu CNP-ul cetățeanului”, a precizat aceasta.

Digitalizarea va schimba și modul în care sunt utilizate biletele de trimitere către specialiști. Documentele electronice nu vor mai putea fi folosite pentru efectuarea mai multor programări.

Concret, după utilizarea unui bilet pentru o consultație, acesta va fi blocat automat. Măsura va împiedica folosirea aceluiași document pentru programări succesive la medici diferiți.

Larisa Mezinu a explicat mecanismul printr-un exemplu referitor la o consultație oftalmologică.

„În momentul în care mă programez pentru un consult, dau un exemplu, la oftalmolog, biletul se consumă și este blocat. Nu îl mai pot utiliza pentru programări multiple”, a explicat președintele interimar al CNAS.

Potrivit calendarului anunțat de conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, formularele electronice ar urma să intre în utilizare efectivă la 1 ianuarie 2027.