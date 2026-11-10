Mașinile cumpărate pe firmă rămân supuse unor reguli fiscale stricte. Ce se schimbă pentru deducerea TVA

România va putea menține până la 31 decembrie 2029 limitarea deducerii TVA la 50% pentru mașinile utilizate atât în interes profesional, cât și personal. Consiliul Uniunii Europene a aprobat prelungirea regimului fiscal care urma să expire la sfârșitul anului 2026. Măsura se aplică firmelor și persoanelor impozabile care folosesc vehiculele în scop mixt. Deducerea integrală rămâne posibilă în condițiile prevăzute de legislația fiscală.

Limitarea deducerii TVA pentru mașinile pe firmă utilizate atât în activitatea economică, cât și în scop personal va continua să fie aplicată în România pentru încă trei ani, după ce Consiliul Uniunii Europene a autorizat prelungirea acestui regim fiscal până la 31 decembrie 2029.

Potrivit Deciziei UE 2026/2495, adoptată la 29 octombrie 2026 și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 5 noiembrie, România poate păstra restricția de 50% pentru TVA aferentă vehiculelor care nu sunt folosite exclusiv în activitatea economică.

Prelungirea nu presupune introducerea unei obligații fiscale suplimentare, ci menținerea unei reguli deja aplicate contribuabililor. În absența acestei decizii, autorizarea europeană pentru aplicarea regimului derogatoriu ar fi expirat la 31 decembrie 2026.

Astfel, firmele și celelalte persoane impozabile care utilizează același autoturism pentru deplasări profesionale și personale vor putea recupera în continuare numai jumătate din TVA aferentă achiziției și cheltuielilor asociate vehiculului, în condițiile stabilite de Codul fiscal.

Restricția de 50% nu privește exclusiv cumpărarea unui autoturism, ci acoperă mai multe operațiuni și categorii de cheltuieli efectuate de contribuabili pentru vehiculele care au o utilizare mixtă.

Limitarea se aplică TVA aferente achiziției unui vehicul din România, achiziției intracomunitare, importului, închirierii sau utilizării acestuia în baza unui contract de leasing.

În aceeași categorie intră cheltuielile curente necesare exploatării și întreținerii mașinii. Prin urmare, deducerea TVA este limitată la 50% inclusiv pentru carburant, lubrifianți, piese de schimb, reparații și lucrări de întreținere.

Potrivit prevederilor din Codul fiscal, disponibile pe Portalul Legislativ, regula se aplică în principal vehiculelor rutiere motorizate cu o masă totală maximă autorizată de cel mult 3.500 de kilograme și care nu au mai mult de nouă locuri, inclusiv locul conducătorului auto.

Un element important al acestui regim fiscal îl reprezintă simplificarea justificării utilizării vehiculului. Contribuabilul care aplică deducerea limitată nu este obligat să stabilească, prin foi de parcurs, ponderea exactă a deplasărilor profesionale în raport cu cele personale.

În schimb, firma acceptă că 50% din TVA care ar fi fost deductibilă în condițiile utilizării exclusiv economice nu poate fi recuperată.

Deducerea integrală a TVA rămâne permisă pentru vehiculele utilizate exclusiv în desfășurarea activității economice, însă contribuabilul trebuie să poată justifica această utilizare prin documente relevante.

În cazul unui control fiscal, autoritățile pot verifica foile de parcurs, ordinele de deplasare, contractele, procedurile interne privind folosirea autoturismelor și alte documente care permit identificarea traseelor efectuate și a scopului deplasărilor.

Legislația fiscală stabilește, de asemenea, mai multe categorii de vehicule exceptate de la restricția generală de 50%. Printre acestea se numără autoturismele utilizate pentru servicii de urgență, pază, protecție și curierat, precum și cele folosite de agenții de vânzări și de achiziții.

Deducerea integrală este permisă, în condițiile prevăzute de lege, și pentru vehiculele utilizate în transportul de persoane cu plată, inclusiv taxiurile, mașinile școlilor de șoferi, autoturismele destinate închirierii sau leasingului și vehiculele deținute ca mărfuri în scopul revânzării.

De asemenea, limitarea nu se aplică vehiculelor care depășesc masa totală maximă autorizată de 3.500 de kilograme sau care au mai mult de nouă locuri, inclusiv cel al șoferului.

Aplicarea limitei de 50% poate fi ilustrată printr-un calcul în care o societate achiziționează un autoturism destinat atât deplasărilor de serviciu, cât și utilizării personale.

Dacă TVA înscrisă pe factura de achiziție este de 20.000 de lei, iar vehiculul nu este utilizat exclusiv pentru activitatea economică, societatea poate deduce 10.000 de lei. Diferența de 10.000 de lei nu poate fi recuperată prin deducerea TVA.

Același mecanism se aplică ulterior cheltuielilor efectuate pentru exploatarea autoturismului. De exemplu, în cazul unei facturi de service care include TVA de 1.000 de lei, firma va putea deduce numai 500 de lei dacă vehiculul este folosit în scop mixt.

Pentru a beneficia de deducerea integrală, societatea trebuie să demonstreze că autoturismul este utilizat exclusiv în scopul activității economice sau că se încadrează într-una dintre excepțiile prevăzute de lege. Înregistrarea vehiculului pe numele firmei nu constituie, prin ea însăși, o justificare suficientă pentru recuperarea integrală a TVA.