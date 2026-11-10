România intră în elita europeană a circului. Circul Metropolitan București a primit o certificare internațională la Bruxelles

Circul Metropolitan București, cunoscut anterior sub numele de Globus, a primit certificarea internațională BigTopLabel, acordată instituțiilor de circ care îndeplinesc standarde ridicate de calitate artistică, siguranță și profesionalism. Distincția a fost oferită pe 5 noiembrie 2026, în cadrul unei ceremonii organizate la Parlamentul European din Bruxelles. Anul acesta, doar două instituții de circ din Europa au obținut această recunoaștere.

Circul Metropolitan București a obținut certificarea internațională BigTopLabel, în urma unui proces de evaluare care a vizat atât calitatea spectacolelor, cât și condițiile oferite publicului și personalului.

Ceremonia oficială de decernare a avut loc pe 5 noiembrie 2026, la Parlamentul European din Bruxelles, în prezența reprezentanților comunității europene a circului și ai instituțiilor europene.

Evaluarea a inclus inspecții la fața locului și o analiză detaliată a activității instituției. Printre criteriile luate în considerare s-au numărat calitatea artistică, infrastructura, siguranța, comunicarea, practicile profesionale și condițiile oferite spectatorilor și angajaților.

George Costin, directorul general al Circului Metropolitan București, a condus delegația României la ceremonia de la Bruxelles, alături de directorii adjuncți Florin Barbu și Ama Butoiescu.

„Circul, ca orice artă, este o formă de cunoaștere profundă a naturii umane și, prin aceasta, este vital pentru civilizație. Este o formă de joacă transformată în performanță, prin care spunem publicului povești despre posibilitățile nelimitate ale corpului, ale voinței și ale imaginației omului. Dar circul este și fragil. Supraviețuirea lui depinde de capacitatea de a fi transmis mai departe, ca tradiție. Nu există tutoriale sau manuale de artă a circului. Măiestria se dobândește în preajma maeștrilor, se exersează și se perfecționează continuu. Circul este o artă a prezentului în aceeași măsură în care este o artă a tradițiilor, iar tradițiile se moștenesc, dar trebuie și îngrijite. Ne alăturăm comunității Big Top Lable și suntem nerăbdători să lucrăm împreună. Ne dorim să contribuim cu idei și proiecte care să promoveze arta circului ca parte esențială a patrimoniului cultural european.”, a declarat George Costin.

BigTopLabel acordă anual doar două certificări instituțiilor de circ care îndeplinesc criteriile de evaluare.

În 2026, alături de Circul Metropolitan București, distincția a fost obținută și de Cirkus Arena din Danemarca.

Cele două instituții reprezintă tradiții diferite ale circului european, dar au fost recunoscute pentru standardele demonstrate în ceea ce privește calitatea artistică, profesionalismul și dezvoltarea artei circului.

Până la ediția din 2025, un număr de 18 circuri europene primiseră certificarea BigTopLabel. Prin includerea celor două instituții premiate în 2026, comunitatea ajunge la 20 de circuri certificate.

La ceremonia organizată la Bruxelles a participat și Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, care a vorbit despre importanța Circului Metropolitan București pentru viața culturală a Capitalei.

Acesta a amintit că instituția, cunoscută timp de mai multe generații sub numele de Globus, a oferit copiilor și familiilor experiențe artistice și spectacole care au rămas în memoria publicului.

„Astăzi, am o deosebită plăcere de a aduce recunoaștere Circului Metropolitan București, cunoscut generațiilor întregi sub numele de „Globus”. Înființat în 1954, acesta a ocupat un loc aparte în viața culturală a Bucureștiului, deschizând pentru generații de copii universul imaginației, al disciplinei și al creativității specifice artelor spectacolului. Pentru multe familii, inclusiv pentru a mea, circul a lăsat amintiri de neuitat: nerăbdarea de dinaintea spectacolului, râsetele și uimirea în fața a ceea ce oamenii pot realiza prin talent și determinare. Am vizitat circul vostru pentru prima dată la vârsta de șapte ani și îmi amintesc și acum cât de impresionat am fost. Faceți o treabă minunată și știu cât de dificil este ceea ce realizați. Chiar și astăzi, când merg la circ împreună cu fiul meu, rămân impresionat de performanțele unor artiști precum ai voștri.”, a declarat Victor Negrescu.

Istoria Circului Metropolitan București a început în anul 1954, când instituția purta numele de Circul de Stat al României.

Din 1961, circul își desfășoară activitatea în sediul din Aleea Circului, construit după planurile arhitectului Nicolae Porumbescu. Clădirea a fost declarată monument istoric în anul 2010, iar în 2017 instituția a primit actuala denumire.

De-a lungul deceniilor, artiștii români de circ au obținut numeroase distincții internaționale.

În 1980, Trupa Constantin a primit Premiul Oscar la Madrid, iar în 1996, Trupa Ewelyn Marinof a câștigat Clovnul de Aur la Festivalul de la Monte Carlo.

În 2002, România a obținut Clovnul de Bronz la Festivalul Internațional de Circ de la Monte Carlo. Au urmat alte distincții, inclusiv premii obținute în 2003, 2007 și 2011.

Printre acestea se numără Clovnul de Argint, Premiul Întâi la Festivalul de Circ de la Salamanca, Premiul Asociației Europene a Circului și Premiul Televiziunii Monte Carlo.

Programul BigTopLabel a fost inițiat în octombrie 2016, în cadrul unei conferințe organizate la Parlamentul European de István Ujhelyi, europarlamentar la acea vreme.

Obiectivul a fost dezvoltarea unui sistem independent de recunoaștere și asigurare a calității pentru sectorul circului european.

După un atelier profesional organizat în 2017, forma finală a programului a fost prezentată în 2018. Primele inspecții au avut loc în vara aceluiași an, iar primele certificări au fost acordate în noiembrie 2018.

Procesul de evaluare presupune inspecții la fața locului și analiza realizată de un comitet format din profesioniști și experți internaționali în arta circului.

Instituțiile primesc punctaje de la 1 la 5, iar pentru obținerea certificării este necesară o medie generală de minimum 4. Există și criterii eliminatorii, care pot determina respingerea imediată a candidaturii.

Certificarea BigTopLabel este valabilă timp de cinci ani.

Programul este coordonat de echipa Capital European Affairs din Bruxelles, sub conducerea lui István Ujhelyi, și colaborează cu European Circus Association și Fédération Mondiale du Cirque, păstrându-și independența în procesul de evaluare și decizie.