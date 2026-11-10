Curs valutar BNR, 10 noiembrie 2026. Euro crește din nou. Cât valorează astăzi moneda europeană

Banca Națională a României (BNR) a publicat marți, 10 noiembrie 2026, noile cotații valutare. Euro s-a apreciat în raport cu leul, ajungând la 5,3443 lei, în timp ce dolarul american, francul elvețian și lira sterlină au înregistrat scăderi. Totodată, prețul gramului de aur a coborât cu peste 4 lei față de ședința precedentă.

Potrivit datelor publicate pentru marți, 10 noiembrie 2026, Banca Națională a României a stabilit un curs de 5,3443 lei pentru un euro, în creștere cu 0,0017 lei față de valoarea de luni, 9 noiembrie, când moneda europeană era cotată la 5,3426 lei.

Euro continuă astfel evoluția ascendentă consemnată în ultimele ședințe. Vineri, 6 noiembrie, cursul fusese de 5,3408 lei.

Dolarul american a fost cotat marți la 4,7617 lei, în scădere cu 0,0117 lei față de nivelul de 4,7734 lei înregistrat luni.

Și francul elvețian s-a depreciat, ajungând la 5,8052 lei, de la 5,8335 lei în ședința precedentă. Diferența este de 0,0283 lei.

Lira sterlină a coborât la 6,3946 lei, după ce luni fusese cotată la 6,4056 lei, ceea ce reprezintă o scădere de 0,0110 lei.

Gramul de aur a fost cotat marți, 10 noiembrie, la 624,0791 lei, în scădere cu 4,4581 lei față de ședința precedentă.

Luni, 9 noiembrie, BNR stabilise un preț de 628,5372 lei pentru un gram de aur, după o creștere de 3,6262 lei.

Prin urmare, aurul a înregistrat o corecție după aprecierea din ziua precedentă.

În cazul altor valute, dolarul canadian a coborât la 3,3708 lei, dolarul australian la 3,2904 lei, iar zlotul polonez la 1,2168 lei.

În schimb, 100 de forinți maghiari au fost cotați la 1,4736 lei, în creștere cu 0,0014 lei, iar coroana cehă a ajuns la 0,2196 lei, în urcare cu 0,0002 lei.

Datele privind cursul valutar arată că media lunară a euro a crescut în ultimele trei luni analizate.

În august 2026, cursul mediu al monedei europene a fost de 5,2498 lei, în septembrie a urcat la 5,2630 lei, iar în octombrie a ajuns la 5,3385 lei.

În luna octombrie, euro a înregistrat un maxim de 5,3527 lei și un minim de 5,2777 lei.

În cazul dolarului american, media lunară a fost de 4,5288 lei în august, 4,5724 lei în septembrie și 4,7648 lei în octombrie.

Pe parcursul lunii octombrie, moneda americană a fluctuat între un minim de 4,6765 lei și un maxim de 4,8088 lei.

Pe lângă cotațiile valutare, datele publicate pentru 10 noiembrie 2026 indică menținerea indicelui ROBOR la trei luni la nivelul de 6,07%, fără modificări față de ședința precedentă.

ROBOR la șase luni a crescut cu 0,01 puncte procentuale, ajungând la 6,14%.

Indicele ROBOR la 12 luni s-a menținut la 6,19%.

În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), valoarea trimestrială aferentă trimestrului al doilea din 2026 este de 5,57%, comparativ cu 5,56% în primul trimestru al aceluiași an.

Datele prezentate arată astfel o apreciere a euro în raport cu leul în ședința de marți, în timp ce principalele valute internaționale și gramul de aur au înregistrat scăderi.