Prețurile carburanților luni, 9 noiembrie 2026. Cât costă benzina și motorina în România. Unde sunt cele mai mici prețuri

Prețurile carburanților din România au rămas stabile luni, 9 noiembrie 2026, în cazul benzinei și motorinei standard, în timp ce GPL-ul s-a scumpit ușor. Potrivit datelor publicate de PretCarburant.ro, prețul mediu al benzinei este de 9,90 lei pe litru, iar motorina costă, în medie, 10,89 lei pe litru. Comparativ cu sfârșitul lunii iunie, carburanții înregistrează însă creșteri importante.

Potrivit datelor centralizate de PretCarburant.ro, prețul mediu național al benzinei standard este de 9,90 lei pe litru, valoare calculată pe baza tarifelor afișate în 1.357 de stații de alimentare. Prețurile variază între 9,77 și 9,97 lei pe litru.

În cazul motorinei standard, media națională este de 10,89 lei pe litru, tot pe baza datelor colectate din 1.357 de stații. Cel mai mic preț înregistrat este de 10,75 lei pe litru, iar cel mai mare ajunge la 10,96 lei pe litru.

Atât benzina, cât și motorina au rămas la aceleași niveluri față de ziua precedentă.

GPL-ul înregistrează o creștere de un ban pe litru, respectiv 0,2%, ajungând la o medie națională de 4,74 lei. Prețurile sunt cuprinse între 4,41 și 5,00 lei pe litru, potrivit informațiilor colectate din 329 de stații.

Comparativ cu 30 iunie 2026, benzina standard este mai scumpă cu 1,24 lei pe litru, echivalentul unei creșteri de 14,3%. Motorina standard a înregistrat o majorare de 1,67 lei pe litru, respectiv 18,1%, în timp ce GPL-ul s-a scumpit cu 19 bani pe litru, adică 4,2%.

Cele mai mici prețuri raportate pentru luni, 9 noiembrie, diferă în funcție de tipul carburantului și de localitatea în care se află stația de alimentare.

Cea mai ieftină benzină standard este disponibilă la stația RST din Târgoviște, județul Dâmbovița, unde litrul costă 9,77 lei.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț raportat este de 10,75 lei pe litru, la stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța.

Pentru GPL, cel mai redus tarif este de 4,41 lei pe litru, înregistrat la stația gpl auto din București.

La nivel județean, Gorjul are cea mai mică medie atât pentru benzină, de 9,88 lei pe litru, cât și pentru motorină, de 10,87 lei pe litru.

La polul opus, cea mai mare medie pentru benzină este înregistrată în Bihor, de 9,92 lei pe litru, în timp ce Ilfovul are cea mai ridicată medie pentru motorină, de 10,90 lei pe litru.

În marile orașe din România, prețurile medii ale carburanților prezintă diferențe relativ mici.

În București, benzina standard costă în medie 9,90 lei pe litru, iar motorina ajunge la 10,90 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, șoferii plătesc în medie 9,92 lei pentru un litru de benzină și 10,91 lei pentru unul de motorină. Aceleași prețuri la benzină sunt înregistrate și în Timișoara, unde motorina costă, în medie, 10,90 lei pe litru.

La Iași, benzina are un preț mediu de 9,90 lei pe litru, iar motorina de 10,89 lei. În Constanța, valorile sunt de 9,90 lei pentru benzină și 10,90 lei pentru motorină.

În Brașov, litrul de benzină costă în medie 9,91 lei, iar motorina 10,90 lei. La Craiova, prețurile medii sunt de 9,90 lei pentru benzină și 10,89 lei pentru motorină.

Dintre orașele analizate, Oradea înregistrează cea mai mare medie pentru benzină, de 9,93 lei pe litru, în timp ce motorina costă 10,91 lei pe litru.

Pe piața internațională, petrolul Brent a fost cotat la 97,76 dolari pe baril în data de 6 noiembrie 2026, pentru contractul cu livrare în ianuarie 2027.

Valoarea reprezintă o scădere de 0,53 dolari față de cotația precedentă.

Comparativ cu 30 iunie 2026, când valoarea de referință era de 73,38 dolari pe baril, seria continuă a cotațiilor Brent indică o creștere de 47,5%.

Datele privind prețurile carburanților sunt furnizate de PretCarburant.ro și pot fi consultate pe platforma pretcarburant.ro/statistici.