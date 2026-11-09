Iarna îți poate goli portofelul dacă mergi zilnic cu mașina. Cheltuielile ascunse la care puțini șoferi se gândesc

Deplasările cu mașina personală pot deveni considerabil mai costisitoare în timpul iernii, chiar dacă șoferii parcurg aceleași distanțe ca în sezonul cald. Temperaturile negative, consumul mai mare de carburant, traficul aglomerat și cheltuielile suplimentare pun presiune pe bugetele gospodăriilor.

Pentru mulți români, autoturismul nu reprezintă un moft, ci o necesitate pentru deplasarea la serviciu, transportul copiilor la școală și aprovizionarea familiei.

Odată cu instalarea frigului, însă, utilizarea mașinii poate deveni o cheltuială tot mai greu de susținut. Creșterea consumului de carburant este unul dintre principalele motive, dar impactul financiar al sezonului rece nu se limitează la banii plătiți la benzinărie. Traficul blocat, timpul petrecut cu motorul pornit și costurile indirecte asociate transportului contribuie la majorarea cheltuielilor lunare.

Temperaturile scăzute influențează direct funcționarea motoarelor. Acestea au nevoie de mai mult timp pentru a ajunge la temperatura optimă de funcționare, perioadă în care ard cantități mai mari de combustibil și funcționează într-un regim mai puțin eficient.

Astfel, chiar și deplasările obișnuite pot presupune un consum mai ridicat decât în lunile de vară. Fenomenul este cunoscut de șoferi, însă efectele financiare sunt adesea subestimate înainte de venirea sezonului rece și de apariția primelor cheltuieli suplimentare la alimentarea mașinii.

Un alt aspect important este plecarea la drum cu motorul rece. Dacă motorul nu ajunge la temperatura corespunzătoare de funcționare, utilizarea mașinii în aceste condiții poate favoriza apariția unor probleme tehnice. În consecință, după încheierea sezonului rece, șoferii s-ar putea confrunta cu vizite suplimentare în service și cu reparații care ar fi putut fi evitate printr-o utilizare corespunzătoare a autoturismului.

La consumul suplimentar provocat de temperaturile negative se adaugă și condițiile de trafic din marile orașe. Blocajele, infrastructura rutieră precară și dificultățile de circulație specifice sezonului rece prelungesc timpul petrecut în mașină.

În orele de vârf, șoferii pot rămâne blocați în trafic perioade îndelungate, cu motorul pornit la relanti pentru a menține funcționale sistemele de degivrare și încălzire a habitaclului. Acest lucru contribuie la creșterea consumului mediu de carburant cu aproximativ 20%-30% față de lunile de vară.

Prin urmare, aceeași distanță parcursă iarna poate necesita mai mult combustibil decât în sezonul cald, iar diferența se reflectă direct în bugetul lunar al șoferilor.

Problemele nu se limitează la consumul suplimentar al autoturismelor. În sezonul rece, infrastructura rutieră deficitară din marile orașe poate transforma deplasările obișnuite în adevărate teste de răbdare.

La prima ninsoare, arterele importante pot deveni aglomerate, iar circulația se desfășoară cu dificultate. Fiecare drum presupune astfel mai mult timp petrecut în trafic, combustibil consumat suplimentar și un nivel mai ridicat de stres pentru conducătorii auto.

Orele pierdute în blocaje reprezintă un cost indirect care nu apare întotdeauna în calculele șoferilor. Totuși, atunci când întârzierile și consumul suplimentar se repetă zilnic, efectul cumulat poate deveni semnificativ.

Situația este resimțită și de persoanele care depind de transportul în comun sau de serviciile de navetă. În cazul acestora, cheltuielile indirecte pot crește pe fondul scumpirii generale a biletelor și abonamentelor sau al ajustării tarifelor practicate de transportatori.

O parte dintre costurile suplimentare asociate transportului pe timp de iarnă sunt ușor de trecut cu vederea. Diferențele de consum la fiecare alimentare, timpul petrecut cu motorul pornit în trafic, eventualele reparații și cheltuielile mai mari pentru transportul în comun pot părea nesemnificative atunci când sunt analizate separat.

La sfârșitul lunii, însă, toate aceste sume se adună și pot reprezenta o parte importantă din veniturile unei gospodării cu buget fix.

Pentru familiile care folosesc zilnic mașina pentru serviciu, școală sau cumpărături, reducerea acestor cheltuieli poate fi dificilă. Deplasările nu pot fi eliminate pur și simplu, deoarece fac parte din activitățile obișnuite ale vieții de zi cu zi.

În aceste condiții, costul mobilității în sezonul rece nu este determinat exclusiv de prețul carburantului, ci și de eficiența infrastructurii și de modul în care este gestionat traficul.

Costurile transportului în sezonul rece reflectă și problemele structurale ale mobilității urbane. Infrastructura deficitară poate bloca arterele la prima ninsoare, iar fiecare deplasare ajunge să consume mai mult timp, combustibil și energie.

În loc ca șoferii să plătească doar pentru carburantul necesar parcurgerii unei anumite distanțe, aceștia suportă și costurile generate de funcționarea ineficientă a traficului. Motorul rămâne pornit în blocaje, încălzirea și degivrarea funcționează perioade mai lungi, iar consumul crește.

În plus, dificultățile de circulație afectează inclusiv transportul public și serviciile de navetă, contribuind la majorarea cheltuielilor pentru deplasare.