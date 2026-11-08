Vacanțe în Europa în noiembrie 2026. Piețele de Crăciun, plajele însorite și festivalurile atrag turiștii în mai multe destinații

Vacanțe în Europa în noiembrie 2026. Luna noiembrie poate părea o perioadă mai puțin potrivită pentru călătorii. Zilele sunt mai scurte, vremea devine mai imprevizibilă, iar în mare parte din Europa toamna face trecerea către iarnă. Totuși, această perioadă vine și cu avantaje: mai puțini turiști, numeroase evenimente culturale și primele semne ale sărbătorilor de iarnă, care încep să apară spre finalul lunii.

De la piețele de Crăciun care se deschid devreme la Viena până la festivalurile gastronomice din Portugalia, maratonul din Atena și vacanțele la soare în Fuerteventura, există numeroase motive pentru a planifica o escapadă europeană în noiembrie 2026. În plus, mai multe hoteluri noi își deschid porțile în această perioadă, conform Euronews.

Viena, Austria, pentru primele piețe de Crăciun

Pentru cei care vor să intre în atmosfera sărbătorilor de iarnă înainte de luna decembrie, Viena este una dintre destinațiile potrivite. Piețele de Crăciun din capitala Austriei încep să se deschidă încă de la începutul lunii noiembrie.

Piețele de la Palatul Schönbrunn și Stephansplatz își deschid porțile pe 6 noiembrie, în timp ce cea mai cunoscută piață, Rathausplatz, începe pe 13 noiembrie.

După ce vizitatorii se bucură de vin fiert și de luminile festive, noiembrie este o perioadă potrivită pentru explorarea muzeelor, cafenelelor istorice și palatelor Vienei, fără aglomerația din timpul verii.

Printre obiectivele recomandate se numără Palatul Belvedere și Palatul Hofburg. De asemenea, Muzeul de Istorie a Artei, Kunsthistorisches Museum, găzduiește opere ale marilor maeștri europeni și comori artistice din patrimoniul familiei Habsburg.

Pentru turiștii care preferă să evite frigul, Insulele Canare rămân una dintre cele mai sigure opțiuni europene pentru o vacanță însorită la sfârșitul toamnei.

Fuerteventura este o alegere atractivă în noiembrie, când plajele, peisajele vulcanice și dunele întinse pot fi explorate fără căldura intensă din timpul verii. Insula se numără și printre cele mai accesibile ca preț din arhipelagul Canare.

Destinația poate fi potrivită inclusiv pentru persoanele afectate de depresia sezonieră. În Insulele Canare, soarele apune mai târziu decât în majoritatea zonelor continentale ale Europei, ceea ce oferă mai multă lumină naturală pe măsură ce iarna se apropie.

În plus, insula va avea un nou complex hotelier. Elba Corralejo Resort & Spa urmează să se deschidă pe 1 noiembrie. Unitatea va pune la dispoziție 478 de camere, 20 de piscine, restaurante și facilități extinse pentru wellness și familii.

Casa Verbena Madrid, Spania

Noua colecție Outset Collection a grupului Hilton își face debutul european la Madrid, prin deschiderea hotelului Casa Verbena Madrid.

Unitatea are 45 de camere și este amplasată pe Calle de Preciados, o stradă pietonală dedicată cumpărăturilor, situată în centrul capitalei spaniole. Hotelul se află la distanță de mers pe jos de Puerta del Sol, Plaza Mayor și Palatul Regal.

Designul interior este semnat de designerul spaniol Lorenzo Castillo. Camerele de tip boutique sunt inspirate de arhitectura și cultura Spaniei.

Hotel Maastricht-Maas, Țările de Jos

Orașul Maastricht va primi în noiembrie un nou hotel de patru stele superior. Van der Valk Exclusief Hotel Maastricht-Maas își va sărbători inaugurarea oficială pe malurile râului Maas.

Proprietatea dispune de 113 camere și are un design contemporan, cu influențe sud-americane. Facilitățile includ un restaurant, un bar, spații pentru întâlniri și o zonă panoramică de wellness situată la etajul al cincilea.

Hotelul se află, totodată, la mică distanță de centrul istoric al orașului Maastricht, ceea ce îl transformă într-o bază potrivită pentru explorarea acestui oraș olandez animat.

Berlin Science Week, Germania, între 1 și 10 noiembrie

Capitala Germaniei devine un centru al activităților științifice la începutul lunii noiembrie, când are loc Berlin Science Week, în perioada 1–10 noiembrie.

Tema ediției din acest an este In Touch, evenimentul urmărind să exploreze modul în care știința influențează viața de zi cu zi. Programul include expoziții, ateliere, discuții, spectacole și alte evenimente organizate în diferite locuri din oraș.

Unul dintre punctele importante ale manifestării este weekendul deschis publicului, programat între 6 și 8 noiembrie. Evenimentul reprezintă o alternativă pentru cei care își doresc o escapadă urbană diferită de vizitele obișnuite la muzee și galerii de artă.

Athens Marathon The Authentic, Grecia, pe 7 și 8 noiembrie

Noiembrie este o perioadă potrivită pentru vizitarea Atenei, în special pentru cei care vor să combine o escapadă urbană cu un eveniment sportiv de amploare.

Cea de-a 43-a ediție a maratonului Athens Marathon The Authentic se desfășoară pe 7 și 8 noiembrie. Traseul istoric pornește din localitatea Marathon și se încheie pe stadionul Panathenaic din Atena.

Chiar și turiștii care nu participă la cursă pot avea ocazia să vadă unul dintre cele mai cunoscute trasee de maraton din lume și să viziteze capitala Greciei după încheierea perioadei cu temperaturi ridicate specifice verii.

Festivalul Internațional al Baloanelor cu Aer Cald, Alentejo, Portugalia, între 7 și 12 noiembrie

Regiunea Alentejo din Portugalia ar putea deveni mult mai populară în următorul an, după ce a fost inclusă în numeroase previziuni ale experților în turism privind destinațiile aflate în ascensiune.

Cei care vor să descopere regiunea înainte ca aceasta să devină o destinație foarte căutată pot vizita Festivalul Internațional al Baloanelor cu Aer Cald, organizat între 7 și 12 noiembrie.

Festivalul se desfășoară din 1997 și include zboruri cu baloane, demonstrații publice și ocazia de a vedea aeronavele colorate ridicându-se deasupra peisajelor din Alentejo.

În timpul vizitei, turiștii pot merge și în Borba, unde va avea loc Festivalul Viței-de-Vie și al Vinului, organizat anual între 11 și 15 noiembrie. Evenimentul reunește degustări de vinuri, preparate gastronomice regionale, divertisment, produse artizanale și producători locali.

Noiembrie este și luna în care vacanțele de Crăciun încep să devină o preocupare imediată pentru cei care vor să călătorească în perioada sărbătorilor.

Turiștii care vor să viziteze unele dintre cele mai mari piețe de Crăciun din Europa, dar să evite aglomerația din decembrie, pot lua în considerare ultima săptămână a lunii noiembrie. Viena începe sezonul festiv mai devreme, în timp ce orașe precum Strasbourg, Nürnberg și Praga intră în atmosfera sărbătorilor mai târziu în cursul lunii.

Tot acum merită rezervate și vacanțele în destinații cu vreme însorită pe timpul iernii. Insulele Canare și Madeira rămân opțiuni populare pe măsură ce temperaturile scad în nordul Europei.

Călătoriile de Crăciun și de Anul Nou sunt adesea dificil de organizat și pot fi costisitoare. Din acest motiv, rezervările făcute din timp pot contribui la obținerea unor oferte mai avantajoase pentru zboruri și cazare.

Hoteluri și cabane noi pentru sezonul de schi 2026–2027

Cei care plănuiesc o vacanță la schi ar trebui să înceapă încă din noiembrie să caute variante de cazare pentru sezonul de iarnă 2026–2027.

Mai multe hoteluri și cabane noi din Alpi urmează să se deschidă pentru acest sezon. Printre acestea se numără The First Cortina, în Italia, și The Ski Lodge, în Verbier, precum și noi proprietăți în Morzine și Les Menuires.

Aceste deschideri oferă noi posibilități de cazare pentru turiștii care își organizează vacanțele la munte și doresc să își rezerve din timp sejururile pentru sezonul de schi.

Deși zilele sunt mai scurte, iar vremea poate fi imprevizibilă, noiembrie oferă numeroase oportunități pentru călătorii în Europa. Piețele de Crăciun din Viena, soarele din Fuerteventura, evenimentele din Berlin, Atena și Alentejo, dar și deschiderea unor hoteluri noi pot transforma această perioadă într-un moment potrivit pentru o vacanță.

În același timp, luna noiembrie poate fi folosită pentru organizarea sejururilor de Crăciun, a vacanțelor în destinații însorite și a excursiilor la schi din sezonul 2026–2027. Rezervările făcute din timp pot ajuta la planificarea călătoriilor și la identificarea unor oferte mai avantajoase.