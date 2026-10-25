Halloween și Ziua Mondială a Economisirii sunt sărbătorite în aceeași zi. Ce legătură există între superstiții și siguranța financiară

Pe 31 octombrie sunt marcate atât Halloween, cât și Ziua Mondială a Economisirii. Deși cele două evenimente par să aibă puține lucruri în comun, ambele pot fi privite prin prisma relației oamenilor cu necunoscutul: dacă superstițiile încearcă să explice lucrurile pe care nu le putem controla, economisirea și protecția financiară ne ajută să ne pregătim pentru situațiile neprevăzute.

Ziua Mondială a Economisirii a fost instituită la Milano, pe 31 octombrie 1924, pentru a promova economisirea ca instrument pentru securitate și independență financiară. Astfel, data asociată în prezent cu dovlecii sculptați, costumele și poveștile înfricoșătoare poate deveni și un prilej de a analiza felul în care ne pregătim pentru evenimentele care ne-ar putea afecta bugetul și planurile de viitor.

Superstițiile încearcă să ofere explicații pentru lucrurile pe care nu le putem controla. În schimb, economiile pot constitui un fond de siguranță pentru cheltuieli neașteptate și obiective viitoare, în timp ce asigurările pot oferi protecție financiară în cazul producerii riscurilor prevăzute în contract.

Nu putem controla tot ce urmează să se întâmple, dar putem decide cât de pregătiți suntem dacă lucrurile nu evoluează conform planului, notează NN.

Pisica neagră care îți taie calea, oglinda spartă, trecerea pe sub o scară sau ziua de vineri 13 sunt asociate de mult timp cu diverse superstiții. De-a lungul istoriei, oamenii au inventat explicații pentru evenimentele neașteptate, iar unele dintre aceste credințe au rămas adânc înrădăcinate în cultura populară. Astfel, pisica neagră este asociată cu ghinionul, potcoava cu norocul, iar oglinda spartă cu un semn rău.

Halloween are însă o istorie mult mai veche decât tradițiile moderne legate de dovleci sculptați și costume.

Sărbătoarea este asociată cu vechiul festival celtic Samhain, care marca începutul iernii. În tradițiile vremii exista credința că sufletele celor morți reveneau în această perioadă, iar focurile și deghizările erau folosite inclusiv în legătură cu teama de spirite.

Ulterior, seara de 31 octombrie a devenit cunoscută drept All Hallows’ Eve, denumire din care provine termenul Halloween. Treptat, vrăjitoarele, fantomele, spiritele și alte simboluri supranaturale au ajuns să facă parte din imaginarul acestei zile. Printre cele mai cunoscute simboluri se numără pisica neagră, despre care superstiția spune că ar anunța ghinionul dacă traversează drumul unei persoane.

În viața de zi cu zi, însă, evenimentele care ne dau planurile peste cap nu sunt însoțite neapărat de semne prevestitoare. Un scurtcircuit nu trimite o avertizare misterioasă cu o zi înainte, o țeavă spartă nu așteaptă o anumită configurație astrologică, iar o cheltuială neașteptată nu ține cont de horoscop.

Uneori, lucrurile pur și simplu se întâmplă. De aceea, este importantă diferența dintre un semn și un risc. Un semn ține de interpretare, în timp ce un risc reprezintă posibilitatea ca un eveniment să se producă și să aibă consecințe reale asupra vieții, locuinței, sănătății sau planurilor financiare.

Superstițiile pot fi privite cu umor, dar riscurile concrete pot fi abordate prin măsuri de pregătire.

Superstițiile sunt atractive deoarece încearcă să transforme incertitudinea într-o explicație simplă. Dacă se întâmplă ceva rău, cauza ar putea fi atribuită pisicii negre, oglinzii sparte sau numărului 13.

Gestionarea riscurilor pornește de la o abordare diferită. În loc să caute semne, aceasta urmărește să identifice situațiile care s-ar putea produce și consecințele lor.

Câteva întrebări pot ajuta la evaluarea riscurilor financiare:

Ce s-ar putea întâmpla?

Ce impact financiar ar avea un asemenea eveniment?

Ar putea fi acoperite costurile din veniturile curente?

Există bani puși deoparte pentru o situație neprevăzută?

Sunt anumite riscuri pentru care ar fi utilă o asigurare?

Ce se poate face în prezent pentru ca un eveniment neașteptat să afecteze cât mai puțin planurile viitoare?

Incertitudinea nu poate fi eliminată complet din viață. Pot fi construite însă alternative pentru momentele în care apar probleme. Economisirea reprezintă unul dintre instrumentele prin care oamenii se pot pregăti pentru astfel de situații.

Pe 31 octombrie 1924, la Milano, s-au reunit 350 de participanți din 27 de țări pentru primul International Thrift Congress. Cu această ocazie a fost instituită World Thrift Day, cunoscută în prezent drept World Savings Day sau Ziua Mondială a Economisirii.

Ideea din spatele acestei zile era promovarea economisirii ca modalitate de a construi mai multă siguranță și independență financiară. Principiul rămâne relevant și după mai bine de un secol.

Data de 31 octombrie reunește astfel două moduri diferite de raportare la necunoscut. Halloween aduce în prim-plan poveștile despre lucrurile de care oamenii se tem, în timp ce Ziua Mondială a Economisirii amintește că, pentru unele dintre evenimentele care ne-ar putea schimba planurile, este posibil să ne pregătim din timp.

Economisirea presupune punerea deoparte a unei părți din resursele actuale pentru nevoi, obiective sau cheltuieli viitoare.

Banii economisiți pot fi destinați unei vacanțe, avansului pentru o locuință, studiilor copiilor, perioadei de pensionare sau constituirii unei rezerve pentru cheltuieli care nu pot fi anticipate.

Unele evenimente neprevăzute nu sunt spectaculoase, dar pot pune presiune asupra bugetului. Frigiderul se poate strica într-o lună în care există deja multe cheltuieli, mașina poate avea nevoie de reparații, veniturile se pot modifica sau poate apărea o urgență în familie.

Unul dintre rolurile economiilor este să creeze un spațiu de manevră financiar. În loc ca orice cost neașteptat să devină imediat o problemă, persoana afectată poate apela la o rezervă disponibilă.

Economisirea nu împiedică producerea evenimentelor neprevăzute, dar poate contribui la o mai bună gestionare a consecințelor lor financiare.

Un fond de siguranță, numit uneori și fond pentru situații neprevăzute, reprezintă o sumă de bani păstrată separat pentru cheltuieli care nu au fost planificate.

Principiul important este diferențierea banilor destinați urgențelor de cei folosiți pentru cheltuielile obișnuite sau economisiți pentru un obiectiv concret, precum o vacanță.

Constituirea unui astfel de fond poate începe cu câțiva pași simpli.

Primul pas este analiza cheltuielilor obișnuite. Este important să fie identificată suma necesară pentru o lună și modul în care sunt distribuiți banii.

Al doilea pas este stabilirea unei sume care poate fi economisită constant. Nu este necesară acumularea unei sume mari de la început. Consecvența poate fi mai importantă decât valoarea primei depuneri.

Al treilea pas presupune separarea economiilor de banii destinați cheltuielilor curente. În acest fel, progresul poate fi urmărit mai ușor, iar riscul utilizării rezervei pentru cumpărături neplanificate poate fi redus.

Al patrulea pas este construirea treptată a rezervei. Situația financiară diferă de la o persoană la alta, astfel că obiectivul trebuie adaptat veniturilor, cheltuielilor și responsabilităților fiecăreia.

Al cincilea pas constă în reevaluarea periodică a planului. Nevoile financiare se pot modifica odată cu schimbările din viață, motiv pentru care planul de economisire trebuie revizuit atunci când situația o impune.

Pentru a începe să economisească, o persoană nu are nevoie de o zi specială. Totuși, 31 octombrie poate reprezenta un moment potrivit pentru o analiză a bugetului și stabilirea unor obiective financiare.

Economisirea și asigurarea pot face parte din același plan financiar, dar au roluri diferite. Economiile reprezintă bani acumulați, care pot fi folosiți pentru obiective personale sau pentru acoperirea anumitor cheltuieli neprevăzute. Asigurarea oferă, în schimb, protecție financiară pentru riscurile acoperite, în limitele și în condițiile stabilite prin contract.

De exemplu, o persoană care a economisit bani pentru renovarea bucătăriei poate decide să folosească o parte din sumă pentru înlocuirea unui laptop defect. Situația este diferită dacă un eveniment produce daune importante locuinței, al căror impact financiar ar putea fi mult mai greu de suportat exclusiv din economiile personale.

Prin urmare, întrebarea nu trebuie să fie neapărat dacă este mai bine să economisești sau să te asiguri. O abordare mai utilă presupune identificarea situațiilor pentru care economiile pot reprezenta o soluție și a riscurilor pentru care este necesară o formă suplimentară de protecție financiară.

Dacă pisica neagră este considerată un risc doar în poveștile populare, alte situații pot avea consecințe concrete asupra bugetului.

Incendiile, furturile, avariile instalațiilor sau fenomenele naturale pot produce pagube materiale și cheltuieli care nu au fost incluse în buget.

O asigurare de locuință poate oferi protecție financiară pentru anumite evenimente neprevăzute, în funcție de riscurile acoperite prin contract. Printre situațiile care pot fi incluse în astfel de polițe se numără incendiile, cutremurele, furturile și avariile instalațiilor. Acoperirile diferă în funcție de produs, iar condițiile contractuale trebuie verificate înainte de încheierea unei asigurări.

Există și situații ale căror consecințe financiare depășesc pierderile materiale.

Asigurările de viață au rolul de a oferi protecție financiară pentru situațiile prevăzute în condițiile contractuale. În funcție de produs, unele soluții pot combina protecția cu economisirea sau investițiile.

Diferența esențială este între încercarea de a prezice ce se va întâmpla și pregătirea pentru anumite scenarii. Planificarea financiară nu presupune cunoașterea viitorului, ci construirea unor alternative pentru situațiile în care lucrurile nu evoluează conform așteptărilor.

Multe dintre scenariile pentru care oamenii se pregătesc nu se vor produce niciodată. Totuși, pregătirea financiară nu reprezintă o predicție că urmează să se întâmple ceva rău.

Centura de siguranță nu înseamnă că șoferul se așteaptă să aibă un accident. În mod similar, un fond de siguranță sau o soluție de protecție financiară nu presupune că fiecare zi trebuie începută cu gândul la ceea ce ar putea merge prost.

Aceste măsuri arată, mai degrabă, că a fost luată în calcul și posibilitatea ca planul inițial să nu funcționeze și că există o alternativă.

Evaluarea riscurilor poate începe cu identificarea lucrurilor importante și a impactului financiar pe care l-ar avea deteriorarea sau pierderea acestora.

În cazul locuinței, de exemplu, alegerea unei asigurări presupune analizarea riscurilor relevante în funcție de proprietate, localizare și stil de viață. De asemenea, este importantă verificarea acoperirilor, a excluderilor și a limitelor de despăgubire atunci când sunt comparate mai multe produse.

Acoperirile diferă în funcție de poliță. Înainte de alegerea unei asigurări, trebuie verificate riscurile incluse, limitele de despăgubire și condițiile contractuale aplicabile.

Prevenția și protecția financiară nu se exclud reciproc. Unele riscuri pot fi reduse prin măsuri preventive, însă nu toate evenimentele pot fi eliminate sau anticipate. Protecția financiară urmărește să ofere o soluție pentru situațiile în care un eveniment neprevăzut se produce totuși.

Legătura dintre Halloween și Ziua Mondială a Economisirii poate fi privită prin prisma relației oamenilor cu incertitudinea.

Superstiția încearcă să ofere o explicație pentru ceea ce urmează să se întâmple. Planificarea financiară pornește de la acceptarea faptului că viitorul nu poate fi cunoscut întotdeauna.

Există însă lucruri care pot fi făcute în prezent: punerea banilor deoparte, analiza riscurilor, protejarea bunurilor importante și construirea unor alternative pentru situațiile dificile.

Dacă pe 31 octombrie o pisică neagră îți taie calea, poate fi lăsată să-și continue drumul. Un exercițiu mai util ar fi evaluarea nivelului de pregătire pentru evenimentele care ar putea avea consecințe reale asupra bugetului.

Nu toate lucrurile care ne ies în cale sunt un semn. Unele sunt riscuri pentru care ne putem pregăti.

Ce legătură există între Halloween și Ziua Mondială a Economisirii?

Ambele sunt marcate pe 31 octombrie. Halloween este asociat cu simboluri și superstiții legate de necunoscut, în timp ce Ziua Mondială a Economisirii pune accent pe deciziile prin care oamenii își pot construi mai multă siguranță financiară. Ediția din 2026 a World Savings Day prezintă economisirea și ca sursă de siguranță în perioade de schimbare și incertitudine.

Ce este un risc financiar?

În contextul finanțelor personale, un risc financiar reprezintă posibilitatea ca un eveniment să afecteze bugetul sau planurile unei persoane. Poate fi vorba despre o cheltuială neașteptată sau despre pagube produse locuinței. Pregătirea pentru un risc nu înseamnă că evenimentul este considerat inevitabil, ci că sunt luate în calcul posibilele sale consecințe.

Cum îți dai seama pentru ce riscuri ai nevoie de protecție?

Un prim pas este identificarea bunurilor și aspectelor importante pentru tine, urmată de evaluarea impactului financiar pe care l-ar avea deteriorarea sau pierderea lor. Pentru locuință, este utilă analizarea riscurilor în funcție de proprietate, localizare și stil de viață, precum și verificarea acoperirilor, excluderilor și limitelor de despăgubire ale polițelor disponibile.

De ce este util să te gândești la riscuri dacă ai deja economii?

Valoarea și efectele evenimentelor neprevăzute pot varia considerabil. Economiile oferă flexibilitate în cazul unor cheltuieli, în timp ce asigurările asigură protecție pentru riscurile acoperite, în condițiile prevăzute în contract. Cele două instrumente pot avea roluri diferite și complementare în planificarea financiară.

Ce riscuri poate acoperi o asigurare de locuință?

Acoperirile depind de polița aleasă. Printre evenimentele care pot fi incluse se numără incendiile, cutremurele, furturile și avariile instalațiilor. Pentru a înțelege exact protecția oferită, trebuie consultate condițiile produsului, limitele de despăgubire și eventualele excluderi.

Cele două abordări nu se exclud. Măsurile de prevenție pot reduce anumite riscuri, însă nu toate evenimentele pot fi eliminate sau anticipate. Protecția financiară urmărește să ofere alternative în cazul în care un eveniment neprevăzut se produce.

Ce înseamnă să fii pregătit financiar?

Pregătirea financiară presupune cunoașterea propriei situații financiare, existența unor alternative pentru cheltuieli neașteptate și evaluarea riscurilor care ar putea afecta semnificativ planurile personale. Economisirea, planificarea și soluțiile de protecție pot contribui în moduri diferite la acest proces.

Pot fi eliminate complet riscurile din viață?

Nu. Unele evenimente pot fi prevenite sau pot avea o probabilitate redusă, dar incertitudinea rămâne o parte firească a vieții. În locul încercării de a elimina orice risc, o abordare mai realistă presupune identificarea lucrurilor care pot fi controlate și pregătirea unor alternative.

Ce poți face de Ziua Mondială a Economisirii?

Data de 31 octombrie poate fi un prilej pentru o analiză a finanțelor personale. Bugetul, economiile existente, obiectivele și riscurile pentru care este necesară pregătirea pot fi evaluate pentru a identifica eventualele ajustări.

La nivel internațional, World Savings Day 2026 pune accent pe economisire ca modalitate de a păstra controlul asupra propriilor alegeri financiare și de a construi siguranță în perioade de schimbare.