România trebuie să transforme economiile în investiții pentru a-și consolida economia. Alexandru Petrescu (ASF): Prioritate strategică

Președintele ASF, Alexandru Petrescu, a explicat la un forum de profil de ce dezvoltarea pieței de capital și diversificarea surselor de finanțare sunt importante pentru economia României. În contextul deficitelor bugetare, al inflației și al incertitudinilor internaționale, oficialul a evidențiat necesitatea consolidării fiscale, protejării investițiilor productive și menținerii încrederii investitorilor în piețele financiare.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, a atras atenția asupra vulnerabilităților economiei României și a subliniat importanța dezvoltării pieței de capital, a diversificării finanțării și a protejării investitorilor.

Declarațiile au fost făcute la Profit Financial Forum 2026, în contextul tensiunilor geopolitice și al incertitudinilor economice internaționale.

Alexandru Petrescu a explicat, în cadrul evenimentului organizat alături de Asociația Română a Băncilor și Consiliul Patronatelor Bancare din România, că tensiunile geopolitice, fragmentarea piețelor și incertitudinile economice influențează tot mai mult deciziile investitorilor.

În opinia sa, România trebuie să își consolideze stabilitatea financiară și să mobilizeze resurse pentru dezvoltare, printr-o abordare care să combine disciplina fiscală, predictibilitatea instituțională și dezvoltarea piețelor financiare.

Președintele ASF a evidențiat suprapunerea vulnerabilităților interne și externe, în condițiile deficitelor bugetare, presiunilor inflaționiste și costurilor de finanțare.

El a subliniat că măsurile de consolidare fiscală trebuie să țină cont de perspectivele de creștere economică, iar protejarea investițiilor productive și menținerea încrederii investitorilor trebuie să rămână prioritare.

Petrescu a susținut că Europa are nevoie de piețe financiare mai integrate, care să transforme economiile populației în investiții. Pentru România, dezvoltarea pieței de capital și diversificarea surselor de finanțare ar putea reduce dependența de creditarea bancară și de resursele bugetare.

Din perspectiva ASF, prioritățile includ consolidarea stabilității piețelor financiare, protejarea investitorilor și participanților, îmbunătățirea guvernanței și anticiparea riscurilor emergente, inclusiv a celor asociate digitalizării și interconectării sistemelor financiare.

Alexandru Petrescu a subliniat că dezvoltarea economică depinde de construirea unui sistem financiar solid, diversificat și credibil, susținut de piețe de capital care finanțează economia, fonduri de pensii care contribuie la viitorul acesteia și asigurări care oferă protecție atunci când riscurile se materializează.