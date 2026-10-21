România trebuie să transforme economiile în investiții pentru a-și consolida economia. Alexandru Petrescu (ASF): Prioritate strategică
SURSA FOTO: ASF - Alexandru Petrescu
Președintele ASF, Alexandru Petrescu, a explicat la un forum de profil de ce dezvoltarea pieței de capital și diversificarea surselor de finanțare sunt importante pentru economia României. În contextul deficitelor bugetare, al inflației și al incertitudinilor internaționale, oficialul a evidențiat necesitatea consolidării fiscale, protejării investițiilor productive și menținerii încrederii investitorilor în piețele financiare.
Alexandru Petrescu, președintele ASF: De la economisire la investiții, calea către o economie mai rezilientă
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, a atras atenția asupra vulnerabilităților economiei României și a subliniat importanța dezvoltării pieței de capital, a diversificării finanțării și a protejării investitorilor.
Declarațiile au fost făcute la Profit Financial Forum 2026, în contextul tensiunilor geopolitice și al incertitudinilor economice internaționale.
România trebuie să reducă deficitele fără să afecteze investițiile productive
Alexandru Petrescu a explicat, în cadrul evenimentului organizat alături de Asociația Română a Băncilor și Consiliul Patronatelor Bancare din România, că tensiunile geopolitice, fragmentarea piețelor și incertitudinile economice influențează tot mai mult deciziile investitorilor.
În opinia sa, România trebuie să își consolideze stabilitatea financiară și să mobilizeze resurse pentru dezvoltare, printr-o abordare care să combine disciplina fiscală, predictibilitatea instituțională și dezvoltarea piețelor financiare.
Președintele ASF a evidențiat suprapunerea vulnerabilităților interne și externe, în condițiile deficitelor bugetare, presiunilor inflaționiste și costurilor de finanțare.
El a subliniat că măsurile de consolidare fiscală trebuie să țină cont de perspectivele de creștere economică, iar protejarea investițiilor productive și menținerea încrederii investitorilor trebuie să rămână prioritare.
Dezvoltarea pieței de capital poate diversifica finanțarea economiei
Petrescu a susținut că Europa are nevoie de piețe financiare mai integrate, care să transforme economiile populației în investiții. Pentru România, dezvoltarea pieței de capital și diversificarea surselor de finanțare ar putea reduce dependența de creditarea bancară și de resursele bugetare.
Din perspectiva ASF, prioritățile includ consolidarea stabilității piețelor financiare, protejarea investitorilor și participanților, îmbunătățirea guvernanței și anticiparea riscurilor emergente, inclusiv a celor asociate digitalizării și interconectării sistemelor financiare.
Alexandru Petrescu a subliniat că dezvoltarea economică depinde de construirea unui sistem financiar solid, diversificat și credibil, susținut de piețe de capital care finanțează economia, fonduri de pensii care contribuie la viitorul acesteia și asigurări care oferă protecție atunci când riscurile se materializează.
Mesajul integral al lui Alexandru Petrescu
„Economia mondială traversează o perioadă în care tensiunile geopolitice, fragmentarea piețelor și incertitudinile economice influențează tot mai puternic deciziile investitorilor. În acest context, capacitatea României de a-și consolida stabilitatea financiară și de a mobiliza resurse pentru dezvoltare devine o prioritate strategică.
Am discutat despre aceste provocări la Profit Financial Forum 2026, alături de Asociația Română a Băncilor (ARB) și Consiliul Patronatelor Bancare din România (CPBR), unde am subliniat necesitatea unei abordări economice care să îmbine disciplina fiscală, predictibilitatea instituțională și dezvoltarea piețelor financiare.
România se confruntă cu o suprapunere a vulnerabilităților interne și externe. Deficitele bugetare, presiunile inflaționiste și costurile de finanțare impun măsuri de consolidare fiscală, însă calitatea acestei ajustări va influența perspectivele de creștere economică. Protejarea investițiilor productive și menținerea încrederii investitorilor trebuie să rămână obiective prioritare.
În același timp, Europa are nevoie de piețe financiare mai integrate, capabile să transforme economisirea în investiții. Pentru România, dezvoltarea pieței de capital și diversificarea surselor de finanțare pot reduce dependența economiei de creditarea bancară și de resursele bugetare.
Din perspectiva Autorității de Supraveghere Financiară, prioritățile rămân consolidarea stabilității piețelor, protejarea investitorilor și participanților, îmbunătățirea guvernanței și anticiparea riscurilor emergente, inclusiv a celor generate de digitalizare și de interconectarea sistemelor financiare.
Sunt convins că dezvoltarea economică a României depinde în mod direct de capacitatea noastră de a construi un sistem financiar solid, diversificat și credibil.
O economie puternică are nevoie de piețe de capital care să îi finanțeze dezvoltarea, de fonduri de pensii care să îi construiască viitorul și de asigurări care să o protejeze atunci când riscurile devin realitate”, a afirmat președintele ASF.
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