Economia României ar putea crește cu până la 2% în 2027. Economiștii avertizează că prognozele pot fi revizuite

Economia României ar putea înregistra o creștere de până la 2% în 2027, însă estimările specialiștilor diferă semnificativ. În timp ce un reprezentant al Băncii Naționale a României vorbește despre un optimism moderat și o evoluție apropiată de cea a economiilor din regiune, reprezentanții sectorului financiar atrag atenția că avansul ar putea fi de numai 0,5%. Prognozele au fost prezentate în cadrul unei conferințe organizate de Coface România, potrivit Agerpres.

Perspectivele economice pentru România indică posibilitatea unei reveniri moderate în anul 2027, potrivit estimărilor prezentate marți la o conferință organizată de Coface România.

Florian Neagu, director în cadrul Direcției de Stabilitate Financiară a Băncii Naționale a României (BNR), a explicat că estimările recente ale instituțiilor financiare internaționale și discuțiile cu reprezentanții firmelor de investiții sugerează o creștere economică de aproximativ 2% anul viitor.

Acesta consideră că perspectivele trebuie analizate într-un context regional, în condițiile în care economii precum Polonia, Ungaria și Cehia ar putea înregistra evoluții comparabile.

„Imaginea de ansamblu este de optimism moderat, având în vedere inclusiv perspectivele de creştere economică care au sosit recent şi din partea Fondului Monetar Internaţional, şi din partea Comisiei Europene şi, inclusiv, din discuţiile cu firmele de investiţii mesajul ar fi că, mai probabil, o să avem la anul o creştere economică în jur de 2%. Care este oarecum apropiată de perspectivele de creştere economică şi din Polonia, şi din Ungaria, şi din Cehia. Deci, prin urmare, suntem oarecum cu tendinţa de zonă”, a declarat Florian Neagu.

Evaluarea indică posibilitatea ca România să urmeze tendința generală a economiilor din Europa Centrală și de Est, fără o accelerare semnificativă a ritmului de creștere.

Valentin Tătaru, economistul-șef al ING Bank România, a atras atenția că estimările publicate de instituțiile internaționale trebuie interpretate cu prudență.

Acesta a explicat că prognozele economice pot suferi modificări importante de la un trimestru la altul, în funcție de evoluțiile economice și de informațiile disponibile.

În opinia sa, estimările Fondului Monetar Internațional și ale altor instituții financiare sunt relevante, dar nu trebuie considerate certitudini.

„Sigur, sunt respectabile, trebuie să le respectăm, dar să nu ne imaginăm cumva că sunt nişte instanţe supreme care ştiu mai multe decât noi, au mai multe informaţii sau lucruri de genul acesta. Astăzi estimează 2 şi peste un trimestru estimează zero. Da, cred că informaţiile sunt mai mult la noi”, a spus Valentin Tătaru.

Declarația subliniază incertitudinile care însoțesc perspectivele economice pentru anul viitor și importanța evaluării permanente a indicatorilor interni.

Astfel, o prognoză de creștere de 2% nu reprezintă o garanție că economia va înregistra efectiv acest ritm de avans.

O perspectivă mai rezervată a fost prezentată de Alexandra Smedoiu, vicepreședinte al CFA România.

Aceasta consideră că economia românească ar putea înregistra în 2027 o creștere de aproximativ 0,5%, însă apreciază că și o asemenea evoluție ar reprezenta un rezultat pozitiv în actualul context.

Reprezentanta CFA România a explicat că ritmurile de creștere economică trebuie analizate inclusiv în raport cu nivelul de la care pornește economia.

În anii anteriori, România a înregistrat inclusiv perioade cu avansuri economice de două cifre, însă acestea au fost influențate și de efectul de bază.

„Pentru anul viitor, vedem o reluare uşoară a creşterii. Cred că este un lucru pozitiv la care să ne uităm, chiar dacă acum ni se pare că, dacă creştem cu 0,5%, este un dezastru. Uităm că venim dintr-o perioadă cu efect de bază. Dacă am plecat de la o bază mică, normal că ratele de creştere au fost mari şi venim din anii în care eram obişnuiţi cu creşteri de două cifre 15%, 12% 20%. Acum nivelul a ajuns destul de sus încât nu mai suntem în zona aceea de creştere cu două cifre şi vedem ce s-a întâmplat în ultimii ani, că am mers în zona aceasta de 3%, 4%”, a spus Alexandra Smedoiu.

Estimările prezentate la conferința Coface România arată că specialiștii iau în calcul scenarii diferite pentru evoluția economiei în anul următor.

În timp ce Florian Neagu indică o posibilă creștere de aproximativ 2%, Alexandra Smedoiu estimează un avans de numai 0,5%.

Diferența dintre cele două evaluări evidențiază gradul de incertitudine privind ritmul redresării economice.

Pe de altă parte, avertismentul economistului-șef al ING Bank România arată că prognozele trebuie actualizate pe măsură ce apar noi date economice.

În acest context, chiar și o creștere modestă ar putea indica o reluare a avansului economic, însă amploarea acesteia va depinde de evoluțiile din perioada următoare.