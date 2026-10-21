Florin Manole anunță prioritățile Ministerului Muncii. Ce se întâmplă cu pensiile, salariul minim și noua lege a salarizării

SURSA FOTO: Inquam Photos / Mălina Norocea „Ministerul Muncii are plan B pentru pensiile speciale. Ce se întâmplă dacă legea este respinsă de CCR?”

Florin Manole și-a preluat noul mandat la conducerea Ministerului Muncii, în Guvernul condus de Luca-Alexandru Niculescu, și a prezentat principalele priorități pentru perioada următoare. Printre acestea se numără rectificarea bugetară, clarificarea problemelor privind calcularea pensiilor, stabilirea salariului minim și pregătirea unei noi legi a salarizării unitare, care ar trebui adoptată în 2027.

Florin Manole a revenit la conducerea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și a anunțat că primele decizii vor depinde de clarificarea situației bugetare.

Ministrul consideră că autoritățile trebuie să stabilească dimensiunea problemelor financiare înainte de a lua decizii privind politicile salariale și sociale.

„Programul de guvernare cu care am mers în plenul Parlamentului trebuie să clarifice foarte repede, în primul rând, ceea ce ține de rectificarea bugetară și de înțelegerea dimensiunii problemei pe care o avem din punct de vedere bugetar”, a declarat Florin Manole.

Oficialul a explicat că rectificarea bugetară și pregătirea bugetului pentru anul viitor vor permite o evaluare mai clară a resurselor disponibile pentru măsurile din domeniul muncii, pensiilor și asistenței sociale.

Una dintre principalele priorități ale noului mandat este pregătirea legii salarizării unitare, care ar urma să fie adoptată în cursul anului 2027.

Florin Manole a precizat că acesta este termenul prevăzut în programul de guvernare, însă a recunoscut că perioada stabilită este una largă.

„Trebuie să adoptăm legea salarizării în 2027, așa avem în programul de guvernare. Da, este un termen larg”, a spus Manole.

Ministrul a sugerat că proiectul elaborat în mandatul fostului ministru interimar Dragoș Pîslaru nu poate fi preluat fără modificări, în condițiile în care acesta a generat nemulțumiri inclusiv în interiorul fostului Executiv.

„Ținând cont că a fost respins de colegii de la Sănătate și Educație, e greu de crezut că poți convinge societatea cu un proiect cu care nu ai convins propriii colegi. Așadar, e nevoie de noi discuții cu sindicatele”, a spus Manole.

Prin urmare, Ministerul Muncii ar urma să reia consultările cu reprezentanții angajaților pentru elaborarea unei forme a legii care să poată obține susținerea necesară.

Reforma salarizării unitare a reprezentat și un jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În precedentul mandat al lui Florin Manole, nu a fost făcut public un proiect de lege în acest sens. Ulterior, fostul ministru interimar Dragoș Pîslaru a lansat o variantă în dezbatere, însă neînțelegerile politice au împiedicat adoptarea reformei la termenul prevăzut.

Întârzierea a afectat finanțarea de 770 de milioane de euro asociată acestui jalon din PNRR.

O altă prioritate anunțată de Florin Manole privește clarificarea situației pensiilor, după informațiile apărute în urma analizei Curții de Conturi.

Ministrul a recunoscut că datele referitoare la corectitudinea calculării unor pensii au provocat îngrijorare în rândul beneficiarilor.

„Avem de rezolvat în domeniul pensiilor o nelămurire foarte mare. Cel puțin o nelămurire, poate chiar o problemă în legătură cu analiza Curții de Conturi și cifrele care i-au speriat în mod justificat pe pensionari, referitoare la justețea calculării multor pensii”, a afirmat ministrul.

Florin Manole consideră că specialiștii Casei Naționale de Pensii Publice trebuie să clarifice informațiile și să stabilească dacă există probleme privind modul în care au fost calculate anumite drepturi de pensie.

Declarațiile ministrului nu reprezintă, în acest moment, un anunț privind recalcularea generală a pensiilor sau modificarea automată a sumelor aflate în plată.

Oficialul a precizat că, după rectificarea bugetară și pe măsură ce va fi pregătit bugetul pentru 2027, autoritățile vor avea o imagine mai clară asupra dificultăților existente și a măsurilor care se impun.

Florin Manole a abordat și problema salariului minim, subliniind că stabilirea acestuia trebuie să respecte legislația și mecanismul de calcul prevăzut de cadrul legal.

Ministrul a explicat că o eventuală majorare nu poate fi decisă exclusiv pe baza unei evaluări personale, ci trebuie fundamentată pe date economice oficiale.

„Există o formulă de calcul, matematica nu este subiectivă decât în parte. În decizia finală trebuie să așteptăm, conform procedurii, niște cifre de la INS, niște indicatori macroeconomici, după care va trebui să stabilim care sunt procentele maximal și minimal în care se poate face această indexare”, a declarat el.

Potrivit oficialului, datele furnizate de Institutul Național de Statistică și indicatorii macroeconomici vor constitui baza discuțiilor privind nivelul salariului minim.

Ulterior, ministrul Muncii va discuta cu ministrul Finanțelor și cu premierul Luca-Alexandru Niculescu.

Înaintea unei decizii finale, vor trebui organizate consultări cu sindicatele și patronatele, în conformitate cu prevederile legale.

Manole a indicat respectarea legislației europene privind salariul minim drept una dintre prioritățile noului său mandat, fără să anunțe deocamdată o valoare concretă a unei eventuale majorări.

Pe lângă salarizare și pensii, Florin Manole a anunțat că reforma Inspecției Muncii se află printre obiectivele sale.

Această direcție a fost prezentată și în cadrul audierilor parlamentare de marți, organizate înaintea învestirii noului Guvern.

Ministrul a amintit și responsabilitățile instituției în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități și al asistenței sociale.

În perioada următoare, activitatea Ministerului Muncii se va concentra pe clarificarea situației bugetare, reluarea consultărilor privind salarizarea unitară și analizarea problemelor semnalate în sistemul public de pensii.

În ceea ce privește salariul minim și noua lege a salarizării, deciziile concrete urmează să fie stabilite după evaluarea datelor economice și consultările cu partenerii sociali.