Noul Guvern Luca Niculescu. Președintele Nicușor Dan a semnat decretul. Miniștrii vor depune jurământul în această seară

Noul Guvern condus de prim-ministrul Luca Niculescu a fost oficial numit marți prin decret prezidențial, documentul fiind deja publicat în Monitorul Oficial. Cabinetul, sprijinit politic de PSD și completat de miniștri independenți, va depune jurământul chiar în această seară, la Palatul Cotroceni.

Decretul de numire a noului Executiv a fost publicat în Monitorul Oficial, după ce Parlamentul a acordat o majoritate confortabilă pentru învestirea echipei conduse de Luca Niculescu.

Decretul pentru numirea Guvernului Niculescu, semnat marți, 20 octombrie 2026, de președintele Nicușor Dan, a fost oficial publicat în Monitorul Oficial al României, a transmis Administrația Prezidențială în urmă cu câteva minute.

Trecerea noului Cabinet prin Parlament s-a făcut cu o susținere largă: 280 de parlamentari au votat „pentru”, în timp ce doar 58 s-au opus.

Desemnarea lui Luca Niculescu, fost secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, a avut loc pe 5 octombrie, la finalul consultărilor purtate de șeful statului la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile parlamentare.

Structura noului Cabinet include 18 miniștri (dintre care doi miniștri delegați). Politic, PSD deține 11 portofolii pline și un post de ministru delegat, restul membrilor având statut independent.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat marţi, 20 octombrie 2026, decretul privind numirea Guvernului României”, a precizat Administraţia Prezidenţială într-un comunicat oficial.

Luca-Alexandru Niculescu – prim-ministru;

Marian Neacşu – viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne;

Ştefan-Ovidiu Popa – ministrul transporturilor şi infrastructurii;

Alexandru Nazare – ministrul finanţelor;

Sebastian-Dănuţ Neculăescu – ministrul afacerilor externe;

Radu Marinescu – ministrul justiţiei;

Ştefan-Radu Oprea – ministrul apărării naţionale;

Daniel-Cătălin Zamfir – ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului şi turismului;

Costinel-Bogdan Dumitru – ministru delegat pentru digitalizare şi inteligenţă artificială;

Dumitru Chisăliţă – ministrul energiei;

Florin-Ionuţ Barbu – ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale;

Natalia-Elena Intotero – ministrul mediului, apelor şi pădurilor;

Marcel-Alexandru Stoica – ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei;

Alexandru-Mihai Ghigiu – ministrul investiţiilor şi proiectelor europene;

Petre-Florin Manole – ministrul muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale;

Alexandru-Florin Rogobete – ministrul sănătăţii;

Valentin-Sorin Costreie – ministrul educaţiei şi cercetării;

Sorin-Gabriel Ionescu – ministru delegat pentru învăţământ preuniversitar;

Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan – ministrul culturii.

Imediat după publicarea actului de numire, membrii noului Guvern s-au pregătit pentru preluarea oficială a mandatelor.

Administrația Prezidențială a anunțat că ceremonia oficială de depunere a jurământului de învestitură de către membrii Guvernului Niculescu are loc chiar în această seară.

Luca Niculescu și ceilalți miniștri sunt așteptați la Cotroceni, în fața președintelui Nicușor Dan, astăzi, de la ora 19:00.