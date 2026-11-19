Centrul Cultural al Municipiului București (ARCUB) va organiza, în perioada 26-28 aprilie 2028, prima expoziție internațională dedicată orașelor inteligente din Europa de Sud-Est. Evenimentul își propune să aducă la București companii internaționale care dezvoltă tehnologii și soluții pentru administrațiile locale, să faciliteze schimbul de experiență și să contribuie la atragerea de investiții în domeniul dezvoltării urbane.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a prezentat joi proiectul expoziției internaționale și a explicat că unul dintre obiectivele organizatorilor este transformarea evenimentului într-un reper regional, care să fie organizat anual la București.

Edilul a arătat că, deși la nivel internațional există numeroase evenimente dedicate tehnologiilor urbane, în Europa Centrală și de Est, precum și în regiune, manifestările de o asemenea amploare sunt mai puține. Prin urmare, organizatorii vor să atragă la București cele mai importante companii care oferă soluții tehnologice, în special pentru administrațiile locale.

Un alt obiectiv este facilitarea colaborării dintre primării, consilii județene, regiuni și guverne, astfel încât acestea să poată identifica și adopta tehnologii care să îmbunătățească funcționarea orașelor.

Ciprian Ciucu a atras atenția că Bucureștiul nu este suficient de digitalizat în prezent, iar organizarea unei asemenea expoziții ar putea ajuta administrația și publicul să înțeleagă mai bine tehnologiile disponibile și modul în care acestea pot fi utilizate.

„Ne-am propus ca în Bucureşti să organizăm, în aprilie 2028, o expoziţie internaţională dedicată tehnologiilor pentru oraş. Sunt multe evenimente, este adevărat, la nivel internaţional. Nu sunt multe evenimente de anvergură în partea noastră de lume, adică în Europa Centrală, în Europa de Est şi vrem ca să ţintim foarte sus (…) Vrem (…) să devină un reper, să se ţină an de an în Bucureşti şi vrem să aducem cei mai buni şi cele mai bune companii care au soluţii în special pentru administraţiile locale, să facem această legătură între primării, consilii judeţene, regiuni, guverne, pentru a adopta tehnologii. Bucureştiul – este adevărat – în acest moment, nu este suficient digitalizat, de aceea şi un astfel de eveniment ne va permite să înţelegem mult mai bine tehnologiile care ne sunt astăzi puse la dispoziţie”, a declarat primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

În paralel cu organizarea expoziției internaționale, Municipalitatea pregătește dezvoltarea unor aplicații digitale dedicate atât persoanelor care vizitează Bucureștiul, cât și locuitorilor orașului.

Prima aplicație va fi destinată inițial turiștilor și vizitatorilor Capitalei. Aceștia vor putea găsi informații și servicii referitoare la evenimente culturale, teatre și transport public.

Cea de-a doua aplicație va fi destinată cetățenilor Bucureștiului, pentru accesarea serviciilor de care au nevoie.

Primarul general a explicat că intenția este ca, la un moment dat, cele două aplicații să fie reunite într-o singură platformă. Totuși, acest proces presupune și o reorganizare a serviciilor administrației locale, în condițiile în care Bucureștiul are în prezent numeroase servicii fragmentate și divizate între diferite instituții.

În acest context, Ciprian Ciucu a subliniat importanța continuării reformei administrative, începută deja în cursul anului 2026. Printre măsurile adoptate se numără comasarea mai multor instituții și reorganizarea serviciilor furnizate populației, astfel încât acestea să poată fi oferite într-un mod integrat.

„Ideea ar fi că ar trebui la un moment dat să le unim, dar Bucureştiul are foarte multe servicii mărunţite, foarte multe servicii divizate şi atunci ceea ce este important este ca în acelaşi timp să facem şi o reformă administrativă pe care deja am început-o anul acesta, pentru că am avut comasări de mai multe instituţii şi de servicii care să fie livrate populaţiei în mod integral”, a spus primarul Ciucu.

Potrivit unui comunicat transmis joi de Municipalitate, expoziția internațională urmărește să atragă investiții, să faciliteze accesul administrațiilor locale la tehnologii și expertiză internațională și să promoveze soluții concrete pentru problemele cu care se confruntă orașele.

Evenimentul va avea o amploare considerabilă și va beneficia de participare internațională. Organizarea sa nu va presupune însă finanțarea exclusivă din bugetul municipalității, proiectul urmând să se autosusțină financiar prin sponsorizări, parteneriate și contribuțiile expozanților.

Programul va cuprinde trei componente principale:

1. Expoziție internațională

Companiile participante vor prezenta tehnologii și soluții destinate dezvoltării orașelor inteligente. Expoziția va include și standuri dedicate unor orașe din România și unor țări din regiune, care vor avea posibilitatea să își prezinte propriile proiecte și inițiative de dezvoltare urbană.

2. Conferință internațională

Această componentă va reuni experți și lideri din domeniul dezvoltării urbane și al tehnologiilor smart city. Participanții vor prezenta proiecte, studii de caz și exemple de bune practici implementate în alte orașe, care ar putea servi drept modele pentru administrațiile interesate de modernizare.

3. Gală de premiere

Evenimentul va include și o gală dedicată recunoașterii proiectelor și inițiativelor care contribuie la îmbunătățirea calității vieții în orașe.

Proiectul expoziției este structurat în jurul a patru domenii principale, considerate esențiale pentru modernizarea administrațiilor și îmbunătățirea condițiilor de trai în mediul urban:

Mobilitate urbană – soluții tehnologice pentru transport și îmbunătățirea deplasării în orașe;

– soluții tehnologice pentru transport și îmbunătățirea deplasării în orașe; Mediu – tehnologii și metode pentru gestionarea resurselor și abordarea provocărilor de mediu;

– tehnologii și metode pentru gestionarea resurselor și abordarea provocărilor de mediu; Infrastructură inteligentă – soluții pentru modernizarea și eficientizarea infrastructurii urbane;

– soluții pentru modernizarea și eficientizarea infrastructurii urbane; Guvernanță digitală – digitalizarea serviciilor publice și îmbunătățirea interacțiunii dintre administrații și cetățeni.

Organizatorii vor pune accentul pe soluții aplicabile, care să aibă un impact concret asupra modului în care funcționează orașele și asupra vieții locuitorilor. Temele vor acoperi atât transportul și gestionarea resurselor, cât și digitalizarea serviciilor publice.

Prin amploarea și formatul său internațional, expoziția organizată de ARCUB urmărește să transforme Bucureștiul într-o destinație regională pentru industria smart city și într-un spațiu de prezentare a inovațiilor urbane.

Evenimentul este programat pentru perioada 26-28 aprilie 2028 și ar urma să devină o manifestare anuală, cu participarea companiilor, administrațiilor și specialiștilor interesați de dezvoltarea orașelor inteligente.