Modificările fiscale din 2026 pot influența direct tranzacțiile de fuziuni și achiziții din România, potrivit unui studiu. Noile prevederi vizează capitalurile proprii, împrumuturile acordate de acționari și transferurile de părți sociale. Investitorii trebuie să țină cont și de regulile privind rambursarea TVA, care pot afecta finanțarea și calendarul tranzacțiilor.

Companiile din România trebuie să acorde o atenție sporită situației financiare înaintea unei tranzacții de fuziune sau achiziție.

Potrivit studiului Forvis Mazars, modificările fiscale introduse în 2026 pot influența structura și desfășurarea acestor operațiuni.

Una dintre schimbările importante privește firmele al căror activ net scade sub jumătate din valoarea capitalului social subscris.

Aceste societăți se pot confrunta cu restricții privind distribuirea dividendelor și rambursarea împrumuturilor acordate de părți afiliate.

În anumite situații, pot apărea și obligații de recapitalizare.

„Companiile al căror activ net scade sub jumătate din valoarea capitalului social subscris se confruntă cu restricţii privind distribuirea dividendelor şi rambursarea împrumuturilor acordate de părţi afiliate, precum şi cu potenţiale obligaţii de recapitalizare”, se arată în studiu.

Aceste prevederi pot deveni relevante pentru investitorii care intenționează să cumpere firme cu dificultăți financiare sau cu un nivel redus al capitalurilor proprii.

Alte modificări fiscale din 2026 privesc transferurile de părți sociale în cadrul societăților cu răspundere limitată.

Potrivit analizei, aceste operațiuni trebuie declarate autorității fiscale în termen de 15 zile.

Obligația se aplică indiferent dacă transferul presupune sau nu preluarea controlului asupra societății.

În anumite situații, firmele pot fi obligate să constituie și garanții.

Această cerință poate interveni dacă societatea are obligații fiscale restante sau alte datorii fiscale care pot face obiectul executării silite.

Noile reguli trebuie avute în vedere încă din etapa de pregătire a unei tranzacții, deoarece pot influența procedurile necesare transferului.

Studiul Forvis Mazars atrage atenția și asupra recuperării creanțelor de TVA.

Procedura actualizată de rambursare include mai mulți indicatori de risc fiscal.

Aceștia pot determina efectuarea unei inspecții fiscale înainte ca autoritățile să aprobe rambursarea taxei.

Pentru investitori, eventualele întârzieri pot influența capitalul de lucru și necesarul de finanțare după achiziția unei companii.

Edwin Warmerdam, Partner și Head of Tax la Forvis Mazars România, recomandă analizarea acestor aspecte înaintea finalizării tranzacțiilor.

„Pentru investitorii care analizează oportunităţi în România, aspectele fiscale devin tot mai relevante încă din primele etape ale unei tranzacţii”, a declarat acesta.

Specialistul subliniază că modificările privind capitalurile proprii, finanțarea acționarilor și creanțele de TVA pot afecta direct structura tranzacției.

„Analizarea acestor aspecte din timp îi poate ajuta pe investitori să anticipeze potenţialele obstacole şi, în acelaşi timp, să identifice oportunităţi care pot contribui la protejarea şi crearea valorii investiţiei”, a explicat Warmerdam.

Pe lângă restricțiile introduse, România dispune și de mecanisme fiscale care pot fi avantajoase pentru investitori.

Studiul menționează facilitățile acordate activităților de cercetare-dezvoltare și profitului reinvestit.

Un alt instrument îl reprezintă acordurile de preț în avans.

Acestea pot oferi mai multă predictibilitate fiscală în cazul tranzacțiilor recurente dintre companiile aceluiași grup.

Analiza evidențiază importanța evaluării simultane a riscurilor și facilităților disponibile înaintea unei achiziții.

Studiul „Doing M&A in CEE: Tax traps and structuring opportunities” analizează legislația fiscală din 15 țări ale Europei Centrale și de Est.

Documentul arată că regulile locale pot influența valoarea tranzacțiilor, finanțarea și integrarea companiilor achiziționate.

Toate statele incluse în analiză aplică limitări privind deductibilitatea dobânzilor.

Totuși, pragurile și restricțiile suplimentare diferă între jurisdicții.

Aceste diferențe pot afecta costurile de finanțare și fluxurile de numerar ale investitorilor.

Elena Aubree, Partner și Global Head of M&A Tax la Forvis Mazars, consideră că analiza fiscală trebuie să depășească simpla comparație a cotelor de impozitare.

„Europa Centrală şi de Est continuă să fie o regiune atractivă pentru tranzacţiile M&A, însă investitorii trebuie să privească dincolo de nivelul cotelor de impozitare”, a declarat aceasta.

Potrivit specialistului, regulile de finanțare și obligațiile privind prețurile de transfer pot influența semnificativ o tranzacție.

Deficiențele de documentare descoperite după achiziție pot genera ajustări fiscale, penalități și litigii cu autoritățile.

O altă problemă identificată de Forvis Mazars privește utilizarea pierderilor fiscale acumulate înaintea unei achiziții.

Posibilitatea recuperării acestora poate fi limitată dacă se modifică structura acționariatului sau activitatea companiei.

În același timp, studiul identifică mai multe oportunități de optimizare fiscală.

Printre acestea se numără amortizarea fondului comercial și a activelor necorporale, precum și scutirile aplicabile anumitor câștiguri de capital.

Alte opțiuni includ consolidarea fiscală, reorganizările neutre fiscal și facilitățile locale pentru investiții.

Iosif Cozea, Partner și Group Head of M&A Tax la Forvis Mazars, avertizează că investitorii nu pot aplica aceeași strategie în toate țările.

„Nu există o structură fiscală universală care să funcţioneze pe toate pieţele din Europa Centrală şi de Est”, a declarat acesta.

Potrivit specialistului, fiecare tranzacție trebuie analizată în funcție de legislația locală și de situația companiei vizate.

„Un proces riguros de due diligence, împreună cu analiza structurării fiscale încă din primele etape ale tranzacţiei, contribuie la protejarea valorii acesteia şi ajută investitorii să identifice şi să valorifice facilităţile fiscale relevante”, a explicat Cozea.

Studiul acoperă România, Albania, Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Lituania, Muntenegru, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia și Ucraina.