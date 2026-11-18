Bucureștiul are 415 clădiri încadrate în clasa I de risc seismic și alte 490 în clasa a II-a, potrivit datelor din octombrie 2026. Alte 1.453 de imobile figurează în vechile categorii de urgență. Cutremurul de magnitudine 5,7 produs în Vrancea readuce în atenție o problemă de evidență: la nivel național, Ministerul Dezvoltării declara în iulie că nu are un sistem integrat care să centralizeze toate expertizele și clasele de risc.

Primăria Capitalei a raportat pe 5 octombrie că 415 dintre cele 2.795 de clădiri expertizate seismic figurau în clasa I, denumită RsI. Potrivit Legii nr. 212/2022, în această clasă intră clădirile susceptibile de prăbușire totală sau parțială la cutremurul de proiectare. Clasa a II-a, RsII, cuprinde imobilele care pot suferi avarii majore, periculoase pentru ocupanți. În cazul lor, prăbușirea totală sau parțială este considerată puțin probabilă.

Cele 1.453 de imobile din vechile categorii de urgență formează o evidență separată. Pentru stabilirea clasei de risc potrivit normelor actuale este necesară o expertiză tehnică. La sfârșitul lui octombrie, directorul AMCCRS, Răzvan Munteanu, a invocat și o estimare a Băncii Mondiale, potrivit căreia peste 20.000 de clădiri din București ar putea fi vulnerabile la cutremur. Estimarea privește vulnerabilitatea fondului construit. Cele 415 imobile reprezintă clădirile încadrate oficial în RsI în evidența municipală.

La începutul lui octombrie, Consiliul General a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru intervenții la 13 imobile, dintre care 11 blocuri de locuințe și două clădiri publice. Șapte proiecte erau în faza documentației de avizare, iar șase ajunseseră la faza de proiect tehnic. Municipalitatea a estimat valoarea lucrărilor la 376 de milioane de lei. Pentru zece dintre clădiri, Primăria a indicat o finanțare de 246 de milioane de lei prin programul Ministerului Dezvoltării.

În bilanțul comunicat în iulie 2026, Ministerul Dezvoltării indica 3.724 de clădiri care trecuseră prin evaluarea vizuală rapidă. Printre acestea se aflau 2.305 clădiri rezidențiale, 780 din sistemul de învățământ și 106 din cel sanitar. Evaluarea vizuală este o etapă preliminară, care ajută la prioritizarea imobilelor pentru verificări aprofundate. Clasa de risc se stabilește prin expertiză tehnică. Ministerul are în lucru un registru digital care ar urma să centralizeze datele disponibile despre clădiri și expertize.

În București, poți căuta imobilul după adresă în lista AMCCRS. Tabelul afișează anul construcției, anul expertizei și ultima încadrare disponibilă. Dacă adresa lipsește, poți cere asociației de proprietari sau primăriei să îți spună dacă există un raport de expertiză pentru clădire.

Lista imobilelor publicată de AMCCRS