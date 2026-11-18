Hidroelectrica a majorat cu aproape 12% prețul energiei active din oferta standard destinată clienților noncasnici. Noua ofertă Business Hidro stabilește un tarif de 0,95 lei/kWh, față de 0,85 lei/kWh anterior. Pentru firmele din București racordate la joasă tensiune, prețul final ajunge la 1,71 lei/kWh. Modificarea intervine în contextul extinderii portofoliului de clienți și al creșterii profitului companiei în primele nouă luni din 2026.

Hidroelectrica, cel mai mare producător și furnizor de energie electrică din România, a actualizat tarifele din oferta standard Business Hidro. Noua variantă prevede o majorare de 11,76% a prețului energiei active, potrivit informațiilor publicate de Profit.ro. Tariful crește de la 0,85 lei/kWh la 0,95 lei/kWh, fără includerea taxelor și a costurilor de rețea.

Majorarea se reflectă și în prețul final achitat de consumatorii noncasnici, după adăugarea componentelor reglementate. Pentru un loc de consum din București, racordat la joasă tensiune, tariful ajunge la 1,71 lei/kWh. Anterior, prețul final era de 1,59 lei/kWh, ceea ce indică o creștere de aproximativ 7,7%.

Oferta Business Hidro se adresează clienților noncasnici care înregistrează un consum anual de maximum 100.000 MWh. Această categorie include operatori economici eligibili pentru condițiile comerciale stabilite de furnizor. Prețul final poate varia în funcție de zona de distribuție și de nivelul de tensiune al locului de consum.

Hidroelectrica a înregistrat o extindere semnificativă a portofoliului de furnizare în primele nouă luni ale anului 2026. Potrivit raportului financiar, compania administra 1.464.583 de locuri de consum la 30 septembrie 2026. Numărul acestora a crescut cu 56% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

La sfârșitul lunii septembrie 2025, portofoliul companiei cuprindea 941.364 de locuri de consum. În următoarele 12 luni, Hidroelectrica a adăugat 523.219 locuri de consum. Evoluția reflectă atât atragerea clienților casnici, cât și extinderea activității pe segmentul destinat firmelor.

Creșterea a fost deosebit de pronunțată în categoria consumatorilor noncasnici. Numărul locurilor de consum din acest segment a urcat de la 46.940 la 90.349, apropiindu-se de o dublare. În paralel, portofoliul rezidențial a crescut cu 54%, ajungând la 1.374.234 de locuri de consum.

Extinderea activității de furnizare a fost însoțită și de majorarea creanțelor comerciale. La 30 septembrie 2026, acestea totalizau 1,748 miliarde lei, față de 1,698 miliarde lei la sfârșitul anului 2025. Diferența reprezintă o creștere de 3%, explicată prin vânzările mai mari și întârzierile la plată.

„Soldul creanțelor comerciale a crescut cu 3%, la 1.748 milioane RON la 30 septembrie 2026 de la 1.698 milioane RON la 31 decembrie 2025, creștere generată în principal de creșterea vânzărilor din segmentul furnizare și modificarea comportamentului de plată al clienților, prin amânarea plăților peste scadență”, se menționează în raportul companiei.

Hidroelectrica și-a menținut poziția de lider pe piața furnizării energiei electrice, conform celor mai recente date ANRE disponibile. În iulie 2026, compania controla 22,41% din segmentul concurențial al pieței de furnizare. La nivelul întregii piețe, cota sa era de 21,09%.

Aceste ponderi plasau compania pe prima poziție în ambele categorii analizate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei. Datele reflectă situația din luna iulie, înaintea raportării financiare aferente primelor nouă luni ale anului.

În aceeași perioadă, rezultatele financiare ale producătorului de energie au înregistrat creșteri importante. Hidroelectrica a raportat un profit net de 3,108 miliarde lei pentru intervalul ianuarie-septembrie 2026. Rezultatul depășește cu 34% profitul obținut în perioada corespunzătoare din 2025.

Veniturile companiei au ajuns la 8,601 miliarde lei, după un avans anual de 28%. Creșterea a fost însoțită de majorarea producției de energie electrică. În primele nouă luni, Hidroelectrica a produs 9.328 GWh, cu 10% peste nivelul din anul precedent.

Volumul total al vânzărilor a înregistrat un ritm de creștere superior celui al producției. Cantitatea comercializată a ajuns la 11.310 GWh, înregistrând un avans de 12% față de perioada similară din 2025.

Hidroelectrica a raportat majorări ale prețurilor medii de comercializare pe ambele segmente principale ale activității sale. Pe piața angro, prețul mediu de vânzare a urcat cu 15%, până la 606 lei/MWh. Evoluția reflectă nivelul mediu al tranzacțiilor realizate de companie în perioada analizată.

În activitatea de furnizare către consumatorii finali, prețul mediu de vânzare a crescut cu 10%. Acesta a ajuns la 514 lei/MWh, potrivit rezultatelor financiare aferente primelor nouă luni din 2026.

Cele două valori reprezintă prețuri medii raportate pentru segmente diferite de activitate. Ele nu trebuie confundate cu tariful final din oferta Business Hidro, care include și componentele reglementate ale facturii.