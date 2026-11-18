Informații pentru pensionarii care locuiesc la bloc. Ce se întâmplă dacă pensia vine după termenul de plată a întreținerii
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Un pensionar care achită întreținerea la câteva zile după scadență poate avea o restanță, însă asociația de proprietari poate aplica penalități abia după ce trec 30 de zile de la termenul de plată. Data încasării pensiei nu modifică scadența. În cazul unei datorii de 500 de lei, penalitatea poate ajunge la un leu pe zi, dacă asociația aplică procentul maxim permis de lege.
Când începe să curgă termenul pentru penalități
Legea nr. 196/2018 stabilește că termenul de plată a întreținerii poate fi de cel mult 30 de zile calendaristice de la afișarea listei. Pentru penalități se calculează un alt interval. Cele 30 de zile se numără de la scadență, adică de la termenul de plată al listei.
De exemplu, o asociație poate afișa lista pe 20 noiembrie, cu termen de plată pe 10 decembrie. Dacă proprietarul își încasează pensia pe 14 decembrie și achită întreținerea în aceeași zi, plata este făcută cu patru zile întârziere. În acest exemplu, asociația nu poate percepe penalități pentru suma de pe lista respectivă.
Cât se poate adăuga la o restanță de 500 de lei
Fiecare asociație își poate stabili propriul sistem de penalități. Legea fixează un plafon de 0,2% pe zi, iar totalul penalităților nu poate depăși valoarea datoriei la care se aplică.
La o restanță de 500 de lei, procentul maxim înseamnă un leu pe zi. După 10 zile în care se pot aplica penalități, suma de plată ajunge la 510 lei, dacă datoria a rămas integral neachitată. Dacă asociația a stabilit un procent de 0,1% pe zi, totalul pentru aceeași perioadă este de 505 lei.
Ce poate verifica proprietarul când apar penalități la avizier
Pentru a verifica suma, proprietarul poate cere asociației să îi comunice scadența, procentul aplicat și numărul de zile pentru care s-a făcut calculul. Legea îi dă dreptul să solicite explicații și să conteste în scris suma de pe lista de plată. Termenul de contestație este de 10 zile de la afișarea listei. Președintele asociației trebuie să răspundă în scris în 10 zile de la primirea contestației.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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