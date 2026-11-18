Părinții care își cresc singuri copiii pot primi, în 2026, mai multe ajutoare financiare de la stat, unele dintre ele putând fi cumulate. Sprijinul ajunge până la 900 de lei pe lună, în funcție de numărul copiilor și de veniturile familiei. Există însă și alte beneficii, acordate în condiții diferite.

Părinții care își cresc singuri copiii pot beneficia de mai multe forme de sprijin financiar acordate de stat, în funcție de veniturile familiei și de situația copiilor aflați în întreținere. Printre acestea se numără venitul minim de incluziune, alocația de stat, ajutorul pentru încălzirea locuinței, suplimentul pentru energie și bursele sociale. Unele dintre aceste beneficii pot fi cumulate, însă fiecare program are condiții proprii de acordare.

Unul dintre principalele mecanisme de sprijin este venitul minim de incluziune (VMI), reglementat prin Legea nr. 196/2016. Acesta cuprinde două componente: ajutorul de incluziune și ajutorul pentru familia cu copii. În cazul familiilor monoparentale, cea de-a doua componentă se acordă în cuantumuri mai mari.

Valoarea ajutorului pentru familia cu copii este stabilită în funcție de venitul net lunar ajustat și de numărul copiilor aflați în întreținere. În 2026, familiile monoparentale cu un venit net lunar ajustat de până la 393 de lei pot primi 227 de lei pentru un copil, 451 de lei pentru doi copii, 675 de lei pentru trei copii și 900 de lei pentru patru copii sau mai mulți.

Pentru familiile monoparentale al căror venit net lunar ajustat este cuprins între 394 și 998 de lei, sprijinul lunar este de 202 lei pentru un copil, 394 de lei pentru doi copii, 593 de lei pentru trei copii și 786 de lei pentru patru copii sau mai mulți.

Aceste cuantumuri sunt prevăzute de modificările aduse Legii nr. 196/2016 prin OUG nr. 23/2026 și se aplică începând cu drepturile aferente lunii aprilie 2026.

Ajutorul pentru familia cu copii poate fi cumulat cu ajutorul de incluziune, dacă familia îndeplinește condițiile legale pentru ambele componente ale venitului minim de incluziune. Acordarea sprijinului depinde de veniturile realizate, componența familiei și respectarea celorlalte criterii stabilite prin legislație.

În cazul copiilor de vârstă școlară, acordarea ajutorului este condiționată de înscrierea și frecventarea cursurilor. Absențele nemotivate pot duce la diminuarea sau suspendarea sprijinului financiar. Astfel, mai mult de 15 absențe nemotivate într-o lună pot determina reducerea sumei, în timp ce depășirea pragului de 30 de absențe poate duce la pierderea cuantumului aferent copilului respectiv pentru luna în cauză.

Familiile monoparentale pot beneficia de alocația de stat pentru copii în paralel cu venitul minim de incluziune (VMI). Totodată, alocația de stat nu este inclusă în calculul veniturilor nete lunare ale familiei pentru stabilirea eligibilității și a cuantumului ajutorului acordat prin VMI.

În 2026, alocația de stat este de 719 lei pe lună pentru copiii cu vârsta de până la doi ani, precum și pentru copiii cu dizabilități cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani. Pentru copiii cu vârste între 2 și 18 ani, cuantumul este de 292 de lei pe lună. Aceeași sumă se acordă și tinerilor care continuă studiile, în condițiile prevăzute de lege.

Legislația prevede că anumite prestații sociale acordate persoanelor cu dizabilități nu sunt luate în calcul la stabilirea veniturilor pentru acordarea venitului minim de incluziune. Aceeași regulă se aplică burselor și altor forme de sprijin financiar destinate exclusiv susținerii educației.

Părinții care își cresc singuri copiii și au venituri reduse pot solicita și ajutorul pentru încălzirea locuinței, precum și suplimentul pentru energie. Aceste forme de sprijin financiar nu sunt destinate exclusiv familiilor monoparentale, ci tuturor gospodăriilor care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute de lege.

Pentru sezonul rece 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027, plafonul de venit este de 1.386 de lei pe membru de familie. În cazul persoanelor singure, limita maximă a veniturilor este de 2.053 de lei pe lună.

Valoarea ajutorului pentru încălzirea locuinței este stabilită în funcție de veniturile familiei și de sursa de încălzire utilizată. Compensarea poate acoperi integral, în proporție de 100%, valoarea de referință pentru gospodăriile cu cele mai mici venituri. Procentul scade progresiv, până la 10%, pentru familiile care se află la limita superioară a plafonului de eligibilitate.

Spre deosebire de ajutorul pentru încălzire, care este acordat în sezonul rece, suplimentul pentru energie se poate primi pe tot parcursul anului, inclusiv în afara perioadei de iarnă.

Cererile pentru obținerea acestor forme de sprijin se depun la primăria de domiciliu. Acordarea ajutoarelor depinde atât de veniturile realizate, cât și de bunurile deținute de membrii familiei, conform listei de excludere prevăzute de legislație.

Elevii care provin din familii monoparentale pot beneficia de bursă socială, dacă îndeplinesc criteriile prevăzute în metodologia aplicabilă anului școlar în curs. Potrivit regulilor stabilite pentru anul școlar 2025-2026, unul dintre criteriile de eligibilitate era ca venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat pentru ultimele 12 luni, să fie mai mic decât salariul minim net pe economie.

Elevii proveniți din familii care beneficiază de venitul minim de incluziune puteau primi bursă socială pe baza listelor transmise de agențiile pentru plăți și inspecție socială. Această bursă putea fi cumulată cu bursa de merit. Pentru anul școlar 2026-2027, condițiile de acordare și cuantumul sprijinului trebuie verificate în metodologia specifică acestei perioade.

În situațiile în care familiile monoparentale se confruntă cu dificultăți financiare deosebite, părinții pot solicita și ajutoare comunitare sau de urgență din partea autorităților locale. Acestea pot fi acordate atât în bani, cât și în natură, în funcție de situația concretă a familiei și de regulamentele stabilite la nivel local.

Pentru obținerea venitului minim de incluziune, cererile se depun la serviciul public de asistență socială din cadrul primăriei. Solicitările pentru ajutorul de încălzire a locuinței și suplimentul pentru energie se adresează tot autorităților locale, în timp ce părinții care doresc să obțină burse sociale pentru copii trebuie să depună documentele necesare la unitatea de învățământ.