Universitățile de stat vor putea acorda burse sociale și din fondurile repartizate de Ministerul Educației sau din venituri proprii. Măsura se aplică în anul universitar 2026-2027 instituțiilor care participă la proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile. Noile prevederi au fost introduse printr-un ordin de ministru publicat luni în Monitorul Oficial.

Ministerul Educației și Cercetării a modificat regulile privind finanțarea burselor sociale acordate studenților din universitățile de stat.

Un nou ordin de ministru permite instituțiilor participante la proiecte cu fonduri externe nerambursabile să utilizeze și alte resurse financiare.

Este vorba despre fondurile pentru burse repartizate de minister și despre veniturile proprii ale universităților.

Măsura urmărește asigurarea continuității sprijinului financiar și aplicarea unui cuantum unitar pentru studenții eligibili.

Noile prevederi se aplică exclusiv în anul universitar 2026-2027, în condițiile stabilite de ordin.

Modificarea vizează studenții înscriși la programe de învățământ cu frecvență, pe locuri finanțate de la bugetul de stat.

Aceștia trebuie să îndeplinească și criteriile de eligibilitate pentru acordarea burselor sociale.

Ordinul completează articolul 2 alineatul (10) din Criteriile generale de acordare a burselor studențești.

Anterior, articolul prevedea posibilitatea finanțării burselor sociale prin proiecte susținute din fonduri externe nerambursabile.

Noua reglementare permite universităților participante să acorde bursele și din alte surse, păstrând cuantumul stabilit prin proiectele respective.

Astfel, valoarea burselor acordate prin aceste mecanisme trebuie să respecte contractele de finanțare și documentele specifice proiectelor.

Ordinul introduce două surse suplimentare de finanțare pentru instituțiile de învățământ superior vizate.

Prima este fondul de burse repartizat universităților de Ministerul Educației, potrivit articolului 16 alineatul (1).

Aceste sume sunt distribuite în limita bugetului disponibil, proporțional cu numărul studenților eligibili înscriși la programe fără taxă.

Sunt luate în calcul programele cu frecvență de scurtă durată, licență și master.

Repartizarea se realizează pe baza contractului instituțional și a costului standard pentru burse și protecție socială.

A doua sursă o reprezintă veniturile proprii ale universităților, conform articolului 17 alineatul (1).

Legislația permite deja instituțiilor de stat să suplimenteze fondurile pentru fiecare categorie de burse folosind resurse proprii.

Ordinul precizează că bursele acordate din noile surse trebuie să aibă aceeași valoare cu cele prevăzute în proiectele finanțate extern.

„În anul universitar 2026-2027, în vederea asigurării continuității și a caracterului unitar al sprijinului financiar acordat studenților eligibili”, universitățile pot utiliza fondurile repartizate de minister și veniturile proprii, prevede documentul.

Reglementarea nu stabilește un cuantum nou, general valabil, pentru toate bursele sociale din România.

Valoarea acestora, în cazul instituțiilor și proiectelor vizate, rămâne cea stabilită prin contractele de finanțare.

Totodată, ordinul nu impune tuturor universităților acordarea burselor din aceste surse. El introduce posibilitatea utilizării lor pentru instituțiile care implementează proiectele respective.