Comisia Europeană recomandă ca gospodăriile să își poată acoperi nevoile de bază cel puțin trei zile în timpul unei crize. Orientările prezentate pe 3 noiembrie vizează rezervele de apă, alimente și medicamente, dar și planul de urgență al familiei. Recomandările sunt neobligatorii. Fiecare stat membru decide cum le aplică.

O inundație, o pană de curent sau un atac cibernetic pot afecta comunicațiile, transportul și aprovizionarea. Pentru astfel de situații, Comisia recomandă rezerve de apă potabilă, alimente neperisabile și medicamente. Pe lista lucrurilor utile se află și o rezervă de numerar.

Familiile ar trebui să aibă la îndemână și un rucsac, în caz că trebuie să plece rapid din locuință. În el pot pune copii ale documentelor importante și medicamentele de care au nevoie. Comisia recomandă și stabilirea unui plan de urgență, precum și învățarea unor tehnici de bază de prim ajutor.

„Nu există un kit de urgență universal valabil. Fiecare ar trebui să își adapteze kitul de urgență la nevoile individuale, la mediu și la locația geografică. Toată lumea ar trebui să dea dovadă de bun simț și de judecată sănătoasă atunci când adaptează ce să includă”, a declarat pentru Euronews Hadja Lahbib, comisarul european pentru pregătire, gestionarea crizelor și egalitate.

În primele zile ale unei crize, autoritățile evaluează pagubele și mobilizează echipele de intervenție. Proviziile le permit familiilor să se descurce în acest interval. Astfel, echipele de salvare pot ajunge cu prioritate la persoanele aflate în pericol. Comisia recomandă pregătirea pentru cel puțin 72 de ore.

Durata perturbărilor depinde de tipul crizei. În timpul unei inundații, echipele de salvare pot fi cel mai solicitate în etapa evacuărilor. Când serviciile esențiale sunt întrerupte, efectele se pot acumula timp de mai multe zile. Distincția a fost explicată pentru Euronews de Ieva Birka, cercetătoare la Universitatea din Letonia.

Departamentul pentru Situații de Urgență recomandă familiilor să urmărească sursele oficiale, să își pregătească rucsacul și să exerseze planul de urgență. Ministerul Afacerilor Interne include în rucsac apă, alimente neperisabile și o trusă de prim ajutor. Pe listă mai apar o lanternă, un radio cu baterii, baterii de rezervă și copii ale documentelor personale.

Orientările europene vizează și autoritățile. Comisia le recomandă să transmită avertismentele în formate accesibile. Planurile de evacuare, transport și adăpostire ar trebui să țină cont de nevoile persoanelor cu dizabilități. Documentul propune și ca elevii să învețe, în funcție de vârstă, cum să recunoască avertismentele și când să sune la 112.