Angajații mai au două minivacanțe până la sfârșitul anului 2026. Cum se leagă zilele libere de sărbători

Angajații din România mai pot beneficia de două minivacanțe până la sfârșitul anului 2026. Sărbătorile legale de Sfântul Andrei, 1 Decembrie și Crăciun permit formarea unor perioade de repaus de trei sau patru zile. Calendarul avantajează salariații care lucrează de luni până vineri. Elevii vor avea, în plus, vacanța de iarnă, programată în perioada decembrie 2026 – ianuarie 2027.

Prima dintre cele două minivacanțe rămase în 2026 se formează prin asocierea weekendului cu sărbătorile legale de la sfârșitul lunii noiembrie. Angajații care lucrează de luni până vineri vor beneficia de patru zile consecutive de repaus.

Perioada începe sâmbătă, 28 noiembrie, și se încheie marți, 1 decembrie. Cele două zile de weekend sunt urmate de Sfântul Andrei, sărbătorit luni, 30 noiembrie.

Marți, 1 decembrie, este Ziua Națională a României, declarată sărbătoare legală prin Codul muncii. Astfel, salariații cu program obișnuit nu trebuie să utilizeze zile din concediul de odihnă pentru această pauză.

Revenirea la serviciu este programată miercuri, 2 decembrie, pentru angajații care nu lucrează în zilele de sărbătoare legală.

Elevii vor beneficia de aceeași perioadă fără cursuri. Potrivit Ordinului Ministerului Educației și Cercetării nr. 3.194/2026, activitățile didactice nu se desfășoară în zilele nelucrătoare stabilite prin lege.

Prin urmare, cursurile vor fi reluate miercuri, 2 decembrie, după cele patru zile libere consecutive.

A doua minivacanță din 2026 va avea loc în perioada Crăciunului, când prima zi a sărbătorii coincide cu începutul weekendului. Pentru majoritatea salariaților cu program de luni până vineri, pauza va dura trei zile.

Crăciunul, sărbătorit pe 25 decembrie, cade într-o zi de vineri. A doua zi de Crăciun, 26 decembrie, este sâmbătă, iar 27 decembrie este duminică.

În aceste condiții, angajații vor avea liber de vineri până duminică, fără să solicite concediu suplimentar. Activitatea se reia luni, 28 decembrie, în cazul programului obișnuit.

Calendarul mai cuprinde două date importante pentru pregătirile de sărbători: 24 și 31 decembrie.

Ajunul Crăciunului și ultima zi a anului nu sunt însă sărbători legale nelucrătoare. Angajatorii nu au obligația generală de a acorda liber în aceste zile.

Salariații pot beneficia de timp liber dacă angajatorul aprobă concediul sau dacă există alte prevederi aplicabile la locul de muncă.

Elevii din România vor beneficia de o vacanță de iarnă mai lungă decât perioadele libere acordate angajaților. Structura anului școlar 2026-2027 stabilește o pauză de 19 zile calendaristice.

Ultima zi de cursuri înaintea vacanței va fi marți, 22 decembrie 2026.

Vacanța începe miercuri, 23 decembrie, și se încheie duminică, 10 ianuarie 2027, inclusiv.

În această perioadă sunt cuprinse sărbătorile de Crăciun și Anul Nou. De asemenea, vacanța include Boboteaza, celebrată pe 6 ianuarie, și Sfântul Ioan, pe 7 ianuarie.

Ambele sărbători din ianuarie sunt prevăzute de legislația muncii ca zile libere legale. Elevii vor reveni la cursuri luni, 11 ianuarie 2027, potrivit calendarului școlar.

Cele două minivacanțe nu vor fi disponibile în aceleași condiții pentru toți salariații, deoarece anumite activități trebuie să continue inclusiv de sărbători. Codul muncii stabilește reguli speciale pentru compensarea persoanelor care lucrează în aceste zile.

Printre domeniile vizate se numără serviciile medicale și alimentația publică. Sunt incluse și activitățile în care procesul de producție sau specificul muncii nu permite întreruperea programului.

Potrivit articolului 142 din Codul muncii, salariații care lucrează de sărbători trebuie să primească timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile.

Dacă acordarea zilelor libere nu este posibilă din motive justificate, angajatorul trebuie să plătească un spor salarial. Acesta nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal.

Pentru personalul din sectorul bugetar, Legea nr. 141/2025 introduce o regulă distinctă, aplicabilă în anul 2026. Munca suplimentară și activitatea desfășurată în zilele de repaus săptămânal sau de sărbătoare legală se compensează, în principiu, numai prin timp liber.

Termenul de acordare a acestuia este de 90 de zile de la prestarea muncii. Actul normativ prevede însă excepții pentru militari, polițiști și polițiștii de penitenciare, în condițiile stabilite de lege.

Potrivit articolului XVIII din Legea nr. 141/2025: