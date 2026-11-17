Excluderea Marii Britanii, Turciei și Marocului din viitoarele reguli europene „Made in Europe”, destinate producției de automobile, ar putea afecta chiar producătorii din Uniunea Europeană. Jim Baumbick, președintele Ford Europa, avertizează că modificarea criteriilor ar pune în pericol investițiile realizate în industria auto și ar slăbi competitivitatea europeană în raport cu producătorii chinezi.

Jim Baumbick, președintele Ford Europa, susține că excluderea unor țări importante pentru lanțurile de aprovizionare europene ar produce efecte contrare obiectivelor Uniunii Europene.

Acesta a explicat că producătorii auto au investit miliarde de dolari în baza regulilor existente. Schimbarea criteriilor după realizarea acestor investiții ar reprezenta o decizie dăunătoare pentru industria europeană.

„Definiția perfectă a unui act de autosabotaj”, a declarat Jim Baumbick pentru Reuters.

Reprezentantul Ford a avertizat că noile condiții ar putea determina companiile să renunțe la investițiile destinate dezvoltării viitoare.

El a explicat că modificarea regulilor ar transmite un semnal negativ investitorilor din sectorul auto.

„Tot ceea ce se obține este un stimulent pentru a nu mai investi în creșterea viitoare”, a adăugat acesta.

Inițiativa „Made in Europe” face parte din proiectul european de lege privind accelerarea industrială (Industrial Accelerator Act).

Principalul obiectiv este încurajarea producătorilor chinezi să fabrice automobile în Uniunea Europeană. Aceștia ar trebui să utilizeze furnizori locali pentru a beneficia de subvenții și contracte de achiziții publice.

În forma actuală a planului, Marea Britanie, Turcia și Marocul nu sunt incluse. Cele trei țări au însă un rol important în lanțurile europene de aprovizionare pentru industria auto.

Jim Baumbick a folosit exemplul modelului Ford Transit pentru a explica modul în care funcționează ecosistemul industrial european.

Ford Transit este cea mai bine vândută autoutilitară de o tonă din Europa. Proiectarea și dezvoltarea sa au implicat echipe din Marea Britanie și Germania.

Mai mult de 50% dintre componente provin de la furnizori europeni. Peste 30% dintre acestea provin din Marea Britanie și Turcia, potrivit reprezentantului Ford.

Cu toate acestea, autoutilitara nu ar îndeplini criteriile „Made in Europe”, deoarece asamblarea are loc în Turcia.

Baumbick a explicat că producătorii nu pot continua să investească în aceleași condiții dacă regulile se schimbă ulterior. Companiile ar fi obligate să suporte costuri suplimentare pentru a se adapta noilor cerințe.

„Dar, pentru că este asamblată în Turcia, nu ar fi eligibilă pentru programul «Made in Europe»”, a declarat Baumbick.

Acesta a explicat că o asemenea situație ar afecta planificarea investițiilor și ar obliga compania să suporte cheltuieli suplimentare.

„Nu pot continua să fac investiții pentru compania mea dacă trebuie apoi să mă întorc și să gestionez costurile generate de schimbarea regulilor jocului. Aceasta este o problemă”, a precizat reprezentantul Ford.

Turcia încearcă să obțină includerea în viitorul cadru european. Autoritățile de la Ankara argumentează că lanțurile de aprovizionare comune susțin peste 250.000 de locuri de muncă în Uniunea Europeană.

Și reprezentanții industriei auto britanice au atras atenția asupra consecințelor excluderii. Societatea Producătorilor și Comercianților de Automobile din Marea Britanie (SMMT) și Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) au avertizat asupra riscurilor.

Potrivit celor două organizații, excluderea Marii Britanii ar amenința o relație comercială anuală în valoare de 80 de miliarde de euro.

Mike Hawes, directorul general al SMMT, a subliniat că industria auto britanică și cea europeană depind una de cealaltă.

„Industria auto din Uniunea Europeană și cea din Marea Britanie au nevoie una de cealaltă pentru a avea succes”, a declarat acesta.

Subiectul se află pe agenda summitului dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie, programat vineri, 20 noiembrie.

Germania și Franța au ajuns luna trecută la un acord care ar permite includerea Marii Britanii în cadrul „Made in Europe”. Propunerea trebuie însă susținută și de celelalte state membre.

În cazul Turciei, eligibilitatea pentru viitorul program european rămâne incertă.

Noah Gordon, reprezentant al Consiliului European pentru Relații Externe (ECFR), consideră că Turcia ar trebui luată în calcul pentru viitorul cadru industrial european, scrie Turkiye Today.

Acesta a invocat poziția Turciei ca important actor industrial în cadrul Uniunii Vamale cu UE și apropierea sa geografică de blocul comunitar.

„Turcia, ca actor industrial important în cadrul Uniunii Vamale cu UE și ca țară aflată la granițele Uniunii Europene, ar trebui luată în considerare printre statele eligibile pentru acest cadru”, a declarat Noah Gordon pentru agenția de presă turcă Anadolu.

Expertul a sugerat că Uniunea Europeană ar putea include inițial Turcia, Japonia, Coreea de Sud și statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS).

Acesta a amintit și că Turcia are deja măsuri de protecție comercială împotriva vehiculelor electrice chinezești.

Gordon a avertizat că Bruxelles-ul nu ar trebui să își extindă disputele comerciale cu alte state. În prezent, Uniunea Europeană are tensiuni comerciale atât cu China, cât și cu Statele Unite.

„UE are în prezent multe tensiuni comerciale cu China și cu SUA. Nu are nevoie să intre în dispute și cu țări precum Turcia și Coreea de Sud, care sunt foarte importante”, a afirmat reprezentantul ECFR.

Un alt argument invocat de expert privește posibilitatea ca Turcia să devină un furnizor de aluminiu la costuri reduse pentru industria europeană.

Acesta consideră că utilizarea materiilor prime provenite din țări partenere ar putea susține producția și asamblarea în interiorul Uniunii Europene.

„Dacă am putea obține aluminiu dintr-o țară parteneră precum Turcia, atunci ar avea sens ca asamblarea să se realizeze în UE”, a explicat Noah Gordon.

Maria Linkova-Nijs, director executiv pentru politici și strategie în cadrul ACEA, a atras atenția asupra investițiilor deja realizate de producătorii europeni în afara Uniunii Europene.

Aceasta a invocat în special integrarea producției de camioane și autobuze dintre UE și Turcia.

Reprezentanta organizației consideră că investițiile existente nu ar trebui ignorate la stabilirea criteriilor pentru viitorul program.

„De asemenea, ar fi neînțelept să fie excluse complet investițiile pe care membrii ACEA le-au realizat deja în alte țări, inclusiv, desigur, în Turcia”, a declarat Maria Linkova-Nijs.

Aceasta a subliniat astfel importanța relațiilor industriale deja existente între producătorii europeni și partenerii lor din afara blocului comunitar.