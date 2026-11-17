Deutsche Bank, cea mai mare bancă din Germania, se află în centrul unei investigații jurnalistice bazate pe peste 15 milioane de documente interne. Dezvăluirile indică relații comerciale cu oligarhi ruși apropiați de Vladimir Putin, în ciuda avertismentelor privind riscurile financiare și de conformitate. Investigația prezintă și noi informații despre tranzacțiile asociate lui Jeffrey Epstein și despre relația băncii cu Donald Trump.

Deutsche Bank se confruntă cu noi controverse după publicarea unei investigații internaționale privind activitățile sale din ultimele două decenii.

Peste 200 de jurnaliști au analizat aproximativ 15 milioane de documente interne ale instituției financiare.

Printre publicațiile participante se numără The New York Times, Der Spiegel și Le Monde.

Documentele includ e-mailuri, procese-verbale ale ședințelor conducerii și rapoarte ale unor anchete interne.

Potrivit investigației, banca ar fi menținut relații comerciale profitabile cu clienți considerați riscanți, în ciuda avertismentelor propriilor departamente de control.

Dezvăluirile au afectat și acțiunile Deutsche Bank. Titlurile au pierdut aproape 6% la începutul ședinței de marți, iar ulterior înregistrau o scădere de 4,7%.

Investigația prezintă relațiile Deutsche Bank cu miliardarii ruși Oleg Deripaska și Viktor Vekselberg.

Documentele arată că departamentele de risc recomandau încă din 2014 întreruperea colaborării cu Deripaska.

Alte divizii ar fi susținut însă păstrarea acestuia în portofoliul de clienți, invocând profiturile generate.

Într-o prezentare internă din 2015, banca recunoștea importanța miliardarilor ruși pentru rezultatele sale financiare.

Potrivit documentelor, numeroase conturi ale oligarhilor au fost transferate în Luxemburg și Elveția.

În 2018, cinci dintre cei șapte oligarhi ruși sancționați de Statele Unite aveau relații cu Deutsche Bank, direct sau prin companiile lor.

După invazia Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, angajații au început să analizeze urgent relațiile comerciale care trebuiau întrerupte.

Deutsche Bank neagă că ar fi ajutat clienții să eludeze sancțiunile internaționale.

Documentele analizate conțin și informații despre relațiile financiare ale băncii cu Jeffrey Epstein.

Potrivit Financial Times, Deutsche Bank a procesat plăți suspecte în valoare de 582 de milioane de dolari asociate acestuia.

Suma este considerabil mai mare decât cea cunoscută anterior.

Totuși, clasificarea unor tranzacții drept suspecte nu demonstrează automat că acestea au fost ilegale.

Investigația prezintă și un incident din martie 2017, când banca a divulgat accidental informații fiscale despre Donald Trump.

Christian Sewing, actualul director general, conducea atunci divizia de private banking.

Acesta a descris incidentul drept „o greșeală teribilă”. Potrivit Financial Times, Casa Albă nu a fost informată despre divulgarea informațiilor.

Investigația susține că Deutsche Bank ar fi ascuns în 2021 informații privind obiectivele sale de reducere a costurilor.

În același an, experți externi care monitorizau banca la New York au semnalat probleme privind gestionarea riscurilor.

Aceștia ar fi avertizat că instituția își asuma riscuri mai mari decât puteau controla mecanismele sale interne.

Din 2012, Deutsche Bank a plătit aproximativ 18,6 miliarde de euro pentru soluționarea unor dosare, potrivit Financial Times.

Acestea au vizat inclusiv acuzații de manipulare a pieței, spălare de bani și furnizare de informații înșelătoare.

Autoritățile germane au efectuat mai multe percheziții la bancă în cursul anului 2026.

Într-un comunicat transmis după publicarea investigației, Deutsche Bank a precizat că majoritatea situațiilor prezentate sunt vechi.

Banca susține că a analizat cazurile relevante și a colaborat cu autoritățile de reglementare.

„Acolo unde a fost cazul, am analizat aceste situații la momentul respectiv și am colaborat îndeaproape cu autoritățile de reglementare”, a transmis instituția.

Deutsche Bank afirmă că a trecut printr-o transformare fundamentală sub conducerea lui Christian Sewing.

Potrivit companiei, între 2019 și 2025 au fost investite 7 miliarde de euro pentru consolidarea mecanismelor de control al riscurilor.

Instituția a invocat profiturile record obținute în 2025 și în trimestrele recente ca dovadă a progreselor realizate.

Banca a transmis că își va continua strategia actuală și că a respectat legislația aplicabilă și sancțiunile internaționale.