Emisarul președintelui american Donald Trump pentru soluționarea negociată a războiului din Ucraina, Jared Kushner, a anunțat luni progrese în direcția unui acord care să pună capăt conflictului. Ginerele liderului de la Casa Albă a precizat însă că negocierile se confruntă în continuare cu provocări importante și că încheierea unui acord final va presupune luarea unor decizii dificile. În paralel, Rusia continuă să respingă participarea aliaților europeni ai Kievului la următoarea rundă de negocieri.

Potrivit Reuters, Jared Kushner, unul dintre emisarii americani implicați în eforturile diplomatice pentru încheierea războiului, a transmis că discuțiile continuă în coordonare cu Rusia, Ucraina și statele europene, obiectivul fiind identificarea unei soluții care să pună capăt conflictului, să consolideze securitatea europeană și să creeze condițiile pentru o pace durabilă.

Într-un mesaj publicat luni pe rețeaua socială X, Jared Kushner a dezvăluit că el și celălalt emisar american, Steve Witkoff, au purtat noi discuții cu Iuri Ușakov, consilierul pentru politică externă al președintelui rus Vladimir Putin.

„Facem progrese, în strânsă coordonare cu Rusia, Ucraina şi Europa, către un rezultat care poate pune capăt acestui război, care poate consolida securitatea europeană şi crea bazele unei păci durabile”, a scris Kushner.

Conversațiile au vizat următorii pași în procesul de negociere pentru încheierea războiului din Ucraina. De asemenea, cei doi reprezentanți ai administrației americane au avut o discuție pe care Kushner a caracterizat-o drept productivă cu reprezentanții Ucrainei și cu partenerii europeni.

Emisarul american a subliniat că procesul diplomatic avansează prin coordonarea cu toate cele trei părți implicate, respectiv Rusia, Ucraina și Europa. Obiectivul este obținerea unui rezultat care să permită încheierea războiului, consolidarea securității europene și construirea unei păci de durată.

Totuși, Kushner a avertizat că există în continuare obstacole semnificative, iar finalizarea unui acord va necesita decizii dificile.

Ultimele discuții au abordat și posibilitatea facilitării unui dialog direct între Europa și Rusia. Jared Kushner consideră că este important ca ambele părți să își asculte reciproc preocupările și propunerile, în paralel cu eforturile diplomatice pentru construirea unui viitor mai stabil și mai sigur pentru Europa.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, la rândul său, că negociatorii desemnați de aliații europeni ai Ucrainei au avut o primă discuție cu reprezentanții ucraineni și americani.

Întâlnirea a vizat viitoarele negocieri cu Rusia pentru încheierea războiului. Zelenski a precizat că discuția nu a fost una ușoară, însă a produs un rezultat, fără să ofere detalii despre concluziile la care au ajuns participanții.

Această întâlnire are loc în contextul eforturilor diplomatice intensificate pentru stabilirea cadrului viitoarelor negocieri și identificarea unei soluții acceptabile pentru încheierea conflictului.

În timp ce Statele Unite încearcă să coordoneze discuțiile cu Rusia, Ucraina și partenerii europeni, Kremlinul a reafirmat luni că următoarea rundă de negocieri se va desfășura exclusiv în formatul tripartit Rusia-Ucraina-SUA.

Anunțul a fost făcut de Iuri Ușakov, consilierul prezidențial rus, care a precizat că data următoarei întâlniri nu a fost încă stabilită.

Moscova nu acceptă participarea aliaților europeni ai Ucrainei la masa negocierilor, menținându-și astfel opoziția față de implicarea directă a acestora în formatul oficial al discuțiilor.

Poziția Kremlinului evidențiază diferențele dintre abordarea americană și cea rusă în ceea ce privește componența negocierilor. În timp ce emisarii lui Donald Trump au discutat inclusiv cu partenerii europeni, Rusia dorește ca următoarea rundă să rămână limitată la cele trei state implicate direct în formatul de negociere.