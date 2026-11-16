Parlamentul European ar susține revenirea Marii Britanii în Uniunea Europeană, dacă autoritățile britanice ar decide să reia procesul de aderare. Sandro Gozi, președintele delegației Parlamentului European pentru relația cu Regatul Unit, afirmă că majoritatea eurodeputaților ar sprijini o asemenea decizie.

Declarațiile au fost făcute luni, înaintea unui discurs important al premierului Andy Burnham despre viitoarea relație dintre Marea Britanie și Europa. Gozi consideră că Brexitul a reprezentat o greșeală, iar efectele ieșirii din Uniunea Europeană sunt acum evidente.

Sandro Gozi, care conduce delegația Parlamentului European pentru relația cu Parlamentul britanic, a declarat pentru Politico.eu că există o majoritate favorabilă revenirii Marii Britanii în blocul comunitar.

Acesta consideră că Parlamentul European este instituția europeană care promovează cel mai activ dezvoltarea unei noi relații cu Marea Britanie.

„Este instituția care este cea mai avansată în promovarea unui nou tip de relație”, a declarat Sandro Gozi.

Eurodeputatul susține că această poziție este împărtășită de reprezentanții mai multor familii politice europene. El afirmă că inclusiv formațiunile de extremă dreapta ar trebui să recunoască efectele negative ale Brexitului.

„În toate grupurile politice”, a explicat Gozi, adăugând că „până și extrema dreaptă trebuie să țină cont de faptul că aceasta (Brexitul) a fost o decizie proastă”.

Gozi se află la Londra pentru participarea la summitul anual al parlamentarilor britanici și europeni. El a salutat decizia lui Andy Burnham de a redeschide dezbaterea privind Brexitul.

Președintele delegației europene a descris ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană drept un „dezastru”.

În opinia sa, o eventuală revenire a britanicilor în blocul comunitar ar reprezenta o victorie politică pentru forțele progresiste. Aceasta ar contracara curentele naționaliste reprezentate de Adunarea Națională din Franța și Alternativa pentru Germania (AfD).

„Ar fi o victorie a forțelor progresiste împotriva naționalismului”, a declarat Sandro Gozi.

El consideră că o asemenea evoluție ar transmite un mesaj privind direcția în care ar trebui să se îndrepte Europa.

„Viitorul nu înseamnă întoarcerea la granițele naționaliste, ci construirea unui viitor împreună”, a adăugat eurodeputatul.

Marsha de Cordova, președintele delegației britanice la Parlamentul European, a salutat summitul UE-Marea Britanie de vineri. Ea a descris întâlnirea drept „primul pas” pentru identificarea unei direcții în relația dintre cele două părți.

De Cordova a respins criticile potrivit cărora Andy Burnham ar fi provocat noi diviziuni în Partidul Laburist și în Cabinet. Ea a recunoscut că unii parlamentari laburiști au rezerve privind apropierea de Uniunea Europeană.

Cu toate acestea, reprezentanta britanică consideră că premierul și ministrul de Externe procedează corect prin redeschiderea discuției.

„Prim-ministrul și ministrul de Externe au dreptate să dorească să poarte această conversație, acest dialog și această dezbatere”, a declarat Marsha de Cordova.

Aceasta a explicat că există suficiente dovezi pentru reevaluarea deciziei privind Brexitul, spre deosebire de situația din anii anteriori.

„Salut acest lucru pentru că dovezile există. Nu aveam dovezile acum șase ani sau chiar acum 10 ani. Dar acum avem dovezile. Am văzut ce se întâmplă”, a adăugat ea.

Ambii politicieni europeni au pus sub semnul întrebării utilitatea liniilor roșii stabilite de Partidul Laburist în privința relației cu Uniunea Europeană.

Aceste condiții au fost introduse în programul electoral din 2024 și exclud revenirea Marii Britanii în UE, în piața unică sau în uniunea vamală. Ele exclud și restabilirea liberei circulații a persoanelor.

Andy Burnham a transmis că nu este încă pregătit să renunțe la aceste angajamente. Totuși, Gozi consideră că dezbaterea politică le-a diminuat deja importanța.

„Liniile roșii sunt înlăturate de dezbatere”, a declarat eurodeputatul. „Pentru mine, ele nu mai există”, a adăugat Sandro Gozi.

Marsha de Cordova a subliniat că aceste condiții au fost stabilite într-un context politic diferit. Din acest motiv, ele ar trebui reevaluate.

„Liniile roșii au fost trasate într-o perioadă foarte, foarte diferită… în mod firesc, trebuie să le reanalizezi la un moment dat”, a declarat aceasta.

Premierul britanic a deschis dezbaterea privind relația cu Uniunea Europeană în discursul susținut la conferința partidului său din septembrie.

Luni seară, acesta urmează să susțină un nou discurs despre viitorul relației dintre Marea Britanie și blocul comunitar. Este de așteptat să argumenteze că britanicii au pierdut mai mult decât au câștigat prin ieșirea din Uniunea Europeană.

În același timp, premierul își va reafirma angajamentul față de liniile roșii ale Partidului Laburist. Menținerea acestora ar indica faptul că Guvernul preferă, cel puțin momentan, o apropiere graduală de Uniunea Europeană.

Discursul are loc înaintea întâlnirii programate vineri, la Bruxelles, între reprezentanții britanici și cei europeni.

Cele două părți urmăresc să ajungă la o serie de acorduri privind produsele agroalimentare, mobilitatea tinerilor și comerțul cu energie electrică.