ANAF își extinde capacitatea de analiză a informațiilor fiscale transmise de companii, prin compararea datelor din mai multe sisteme. Raportările SAF-T, deconturile de TVA și facturile electronice pot evidenția diferențe care necesită explicații. Companiile trebuie să urmărească inclusiv concordanța informațiilor din contabilitate cu declarațiile depuse. Validarea tehnică a documentelor nu garantează că toate datele sunt complete și corelate.

ANAF utilizează tot mai multe instrumente digitale pentru analizarea și compararea informațiilor fiscale transmise de contribuabili. Această evoluție schimbă modul în care companiile trebuie să își organizeze verificările interne. Corectitudinea fiecărei declarații nu mai reprezintă singurul aspect important. Datele trebuie să fie coerente și atunci când sunt analizate împreună.

Potrivit unei analize realizate de Anca Macovei, Director, Tax Technology, digitalizarea permite identificarea unor neconcordanțe anterior dificil de observat. În trecut, declarațiile fiscale erau analizate în mare măsură separat. În prezent, informațiile din raportări diferite pot fi corelate prin intermediul sistemelor informatice.

Președintele ANAF, Adrian Nica, a abordat recent utilizarea tehnologiei pentru corelarea datelor fiscale și contabile. Oficialul a evidențiat importanța calității informațiilor raportate de contribuabili. În paralel, administrația fiscală pune la dispoziția firmelor instrumente pentru verificarea anumitor diferențe dintre SAF-T și D300.

Companiile pot utiliza și soluții suplimentare pentru automatizarea controalelor fiscale. Acestea permit compararea periodică a informațiilor și identificarea neconcordanțelor înainte ca raportările să genereze dificultăți de conformare.

Una dintre problemele identificate în practică privește interpretarea rezultatului obținut după validarea fișierului SAF-T. Numeroase companii consideră că trecerea verificării DUK confirmă automat corectitudinea întregii raportări. Totuși, această procedură verifică respectarea unor cerințe tehnice, fără să garanteze concordanța tuturor informațiilor fiscale.

Anca Macovei arată că pot exista diferențe chiar între secțiunile aceluiași fișier SAF-T. Alte neconcordanțe apar între informațiile raportate și evidențele din sistemele informatice ale companiei. Sunt întâlnite și situații în care valorile din SAF-T diferă de cele înscrise în decontul D300.

Printre cauzele identificate se numără utilizarea unor reguli diferite de mapare a informațiilor între secțiunile SAF-T. Unele tranzacții sunt înregistrate în sistemele companiei, dar nu ajung în fișierul final transmis autorităților. Diferențele pot proveni și din metodele distincte de extragere a datelor din modulele informatice.

Alte probleme sunt generate de implementări care nu au inclus toate cerințele aplicabile raportării fiscale. Aceste deficiențe pot determina apariția unor diferențe între sumele declarate. O situație frecventă privește ajustările manuale efectuate la întocmirea decontului de TVA.

D300 nu este întotdeauna generat exclusiv prin preluarea automată a informațiilor din sistemele contabile. Pregătirea declarației poate presupune corecții, ajustări sau reclasificări necesare pentru stabilirea valorilor fiscale. Dacă modificările nu sunt introduse și în sistemul sursă, ele nu vor apărea în SAF-T.

Astfel, o companie poate transmite un fișier SAF-T valid din punct de vedere tehnic. În același timp, decontul D300 poate fi întocmit corect din perspectivă fiscală. Cu toate acestea, valorile din cele două raportări pot prezenta diferențe care necesită reconciliere.

Verificarea tehnică reprezintă doar prima etapă a controlului asupra informațiilor fiscale raportate de companii. Următorul pas presupune reconcilierea datelor din secțiunile SAF-T și compararea acestora cu evidențele contabile. Analiza trebuie extinsă și asupra decontului D300 și a celorlalte declarații fiscale relevante.

ANAF pune deja la dispoziția contribuabililor aplicații pentru verificarea declarației D406, utilizată pentru raportarea SAF-T. Există și instrumente care permit compararea anumitor informații din D406 cu valorile declarate prin D300. Aceste posibilități facilitează identificarea diferențelor dintre raportările transmise administrației fiscale.

Totuși, apariția unei neconcordanțe nu demonstrează automat existența unei erori fiscale. Diferența poate avea o explicație contabilă sau poate proveni dintr-o ajustare justificată. Important este ca firma să identifice situația și să poată documenta motivele care au determinat-o.

Companiile trebuie să trateze verificarea raportărilor fiscale ca pe un proces continuu de control al datelor. Limitarea analizelor la perioada imediat anterioară depunerii declarațiilor poate întârzia identificarea unor probleme recurente. O monitorizare periodică permite descoperirea mai rapidă a diferențelor și a cauzelor acestora.

Un prim control privește reconcilierea valorilor relevante din SAF-T cu informațiile declarate prin D300. Companiile trebuie să verifice și înregistrarea corespunzătoare a tranzacțiilor din e-Factura în contabilitate. Aceleași operațiuni trebuie reflectate corect și în raportările fiscale aferente.

O altă verificare importantă urmărește diferențele care apar repetat între declarații sau între sistemele informatice. Aceste situații pot indica probleme persistente în prelucrarea informațiilor. Totodată, neconcordanțele justificate trebuie documentate, deoarece pot necesita explicații în cadrul verificărilor fiscale.

Analiza încrucișată poate identifica probleme care rămân neobservate atunci când fiecare declarație este examinată separat. Uneori, cauza nu se află în documentul fiscal transmis autorităților. Diferențele pot apărea în procesul de extragere, transformare sau transfer al informațiilor din sistemele ERP.

Creșterea capacității ANAF de a compara informațiile fiscale schimbă prioritățile companiilor în materie de conformare. Simpla confirmare a depunerii fișierului SAF-T nu mai este suficientă pentru evaluarea calității raportării. Nici transmiterea facturilor electronice fără erori tehnice nu garantează concordanța acestora cu evidențele contabile.

Pe măsură ce administrația fiscală utilizează mai multe surse de informații, corelarea datelor devine esențială. Companiile trebuie să se asigure că valorile raportate individual pot fi explicate și prin comparație. Acest lucru presupune verificarea proceselor interne care generează informațiile fiscale.

Revizuirea periodică a SAF-T, D300, e-Factura și a rapoartelor interne poate identifica erori de raportare. În plus, verificările pot evidenția deficiențe în configurarea sistemelor ERP sau în procedurile contabile. Pot fi descoperite inclusiv interpretări necorespunzătoare ale regulilor fiscale, înainte ca acestea să afecteze conformarea companiei.

O parte considerabilă a acestor controale poate fi automatizată prin utilizarea unor reguli prestabilite. Soluțiile informatice pot compara periodic valorile din SAF-T și D300, precum și informațiile din secțiunile SAF-T. De asemenea, pot verifica dacă datele din e-Factura corespund tranzacțiilor înregistrate în sistemele companiei.

Automatizarea permite identificarea mai rapidă a diferențelor și reduce timpul alocat verificărilor repetitive. În acest mod, specialiștii fiscali se pot concentra asupra situațiilor care necesită analiză și justificări suplimentare.

Anca Macovei, Director, Tax Technology, subliniază că firmele trebuie să privească raportarea fiscală dincolo de obligația depunerii declarațiilor. Întrebarea esențială devine dacă informațiile transmise pot fi explicate atunci când autoritatea fiscală le compară.