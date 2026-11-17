România riscă să primească mai puțin decât cele 2,67 miliarde de euro solicitate prin PNRR, după ce Comisia Europeană a considerat parțial îndeplinite șase jaloane și ținte. Marți, ministrul Mihai Ghigiu a anunțat că autoritățile vor transmite documente și observații suplimentare pentru a recupera cât mai mulți bani.

România va transmite Comisiei Europene observații și documente suplimentare pentru șase jaloane și ținte din cea de-a cincea cerere de plată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), considerate doar parțial îndeplinite. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, a anunțat, marți, că autoritățile vor colabora cu ministerele responsabile pentru a obține o parte cât mai mare din cele 2,67 miliarde de euro solicitate.

Comisia Europeană a emis o evaluare preliminară pozitivă pentru 69 dintre cele 75 de jaloane și ținte incluse în cererea de plată numărul 5. Mai exact, au fost considerate îndeplinite 34 dintre cele 37 de jaloane și 35 dintre cele 38 de ținte evaluate.

Printre rezultatele obținute se numără conectarea a peste 900 de sate la internet de mare viteză, dotarea a cel puțin 4.300 de școli cu laboratoare IT și racordarea la rețea a unei capacități de cel puțin 3.000 MW din surse regenerabile, potrivit ministrului.

Sumele aferente celor 69 de jaloane și ținte considerate îndeplinite vor putea fi plătite după finalizarea procedurilor europene. Pentru celelalte șase, Comisia Europeană a constatat, în această etapă, o îndeplinire parțială.

Printre aspectele semnalate de Executivul european se află cadrul legislativ și strategia națională privind hidrogenul, aplicarea testului IMM și durata intervențiilor în rețeaua de transport al energiei electrice.

După ce Comisia Europeană va comunica motivele care au stat la baza evaluării, România va avea la dispoziție două luni pentru a transmite observații și documente justificative. În acest interval, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va colabora cu ministerele responsabile pentru a clarifica problemele semnalate și pentru a susține, prin argumente și documente, obținerea unei părți cât mai mari din fondurile solicitate.

Mihai Ghigiu a precizat că prioritatea autorităților este recuperarea unei sume cât mai mari din alocarea aferentă cererii de plată numărul 5, în condițiile în care evaluarea Comisiei nu reprezintă încă o decizie finală de plată.

Comisia Europeană a transmis Comitetului Economic și Financiar evaluarea preliminară privind îndeplinirea jaloanelor și țintelor. Acest organism are la dispoziție patru săptămâni pentru a emite un aviz, astfel că plata fondurilor nu poate fi efectuată automat în această etapă.

Banii vor putea fi virați după emiterea avizului și adoptarea deciziei de plată de către Comisia Europeană.

Dacă, în urma analizării observațiilor și documentelor transmise de autoritățile române, Executivul european își va menține concluzia privind îndeplinirea parțială a celor șase jaloane și ținte, suma de 2,67 miliarde de euro solicitată prin cererea de plată numărul 5 ar putea fi diminuată cu valoarea aferentă acestora.