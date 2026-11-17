Comisia Europeană estimează că economia României se va contracta cu 0,3% în 2026, după ce în primăvară anticipa o creștere de 0,1%. Executivul comunitar a revizuit în sus și prognozele pentru inflație și șomaj. Raportul publicat marți, 17 noiembrie, indică o inflație medie anuală de 7,9% și o rată a șomajului de 6,7%.

Activitatea economică a scăzut în ultimul trimestru din 2025 și în prima jumătate a anului 2026, potrivit Comisiei. Înghețarea salariilor din sectorul public și a pensiilor, împreună cu inflația ridicată, a afectat puterea de cumpărare. Pentru întregul an, Comisia estimează o scădere a consumului privat de 2,3%.

Investițiile private au fost afectate de incertitudinea politică și economică, precum și de costurile mai mari cu energia. Investițiile publice susținute prin PNRR au compensat parțial cererea slabă. Pentru a doua jumătate a anului, Comisia anticipează o stabilizare a economiei, sprijinită de exporturi și de finalizarea unor proiecte finanțate prin PNRR.

Prognoza pentru inflația medie anuală armonizată din 2026 a urcat de la 7% în primăvară la 7,9%. Comisia arată că majorarea TVA și a accizelor, precum și eliminarea plafonului la electricitate pentru gospodării, au accelerat scumpirile în 2025. În 2026, presiunea a crescut odată cu scumpirea petrolului și cu seceta care a afectat piața electricității.

Rata șomajului este estimată la 6,7% în 2026, față de 6,3% în prognoza din mai. Comisia anticipează că șomajul va scădea la 6,4% în 2027 și la 5,8% în 2028. În același interval, inflația medie ar urma să coboare la 4,4%, apoi la 3,8%.

Comisia a redus estimarea deficitului bugetar pentru 2026 de la 6,2% la 6% din PIB. Noua prognoză indică un deficit de 5,8% în 2027 și de 5,6% în 2028. Comisia pune reducerea din acest an pe seama măsurilor fiscale și a controlului cheltuielilor publice. Modificările de TVA, de impozitare a proprietăților și ale contribuțiilor de sănătate ar aduce venituri suplimentare echivalente cu 1,2 puncte procentuale din PIB.

Datoria publică este estimată la 60,7% din PIB în 2026 și la 64,2% în 2028. Comisia arată că deficitele bugetare ridicate și plățile cu dobânzile vor continua să împingă datoria în sus.

Pentru 2027, Comisia anticipează o creștere economică de 1,8%, față de 2,3% în prognoza din primăvară. În 2028, avansul ar urma să accelereze la 2,2%. Scăderea inflației, revenirea treptată a investițiilor private și absorbția fondurilor europene de coeziune ar susține redresarea.

Începerea exploatării gazelor din proiectul Neptun Deep ar urma să sprijine creșterea economică și să reducă deficitul de cont curent. Comisia estimează că acesta va coborî la 5,8% din PIB în 2028. Instabilitatea politică, costurile ridicate cu energia și incertitudinea privind cererea externă, mai ales în industria auto, rămân riscuri pentru revenire.